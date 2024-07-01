Евросоюзу нужны те, кто готов бросить на противостояние с Россией все силы, а всему прочему уделить внимание исключительно по остаточному принципу. Именно так можно объяснить новые назначения на руководящие посты ЕС. Сыграть в «договорняк» с таким руководством ЕС не получится.0 комментариев
Экс-сотрудники Yeezy подали в суд на Канье Уэста из-за жестокого обращения
WP: Бывшие сотрудники Yeezy подали в суд на Канье Уэста из-за жестокого обращения
Бывшие сотрудники бренда обуви и одежды Yeezy, принадлежащего американскому рэп-исполнителю Канье Уэсту, подали иск против его компании из-за невыплаты заработной платы и насильственного обращения, сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на работников компании.
По словам работников, они подали иск в окружной суд США в Калифорнии, заявив, что Уэст и его компания создавали «тяжелые условия труда, издевались над сотрудниками» и не платили им зарплату во время разработки приложения для потокового сервиса, передает ТАСС.
Они добавили, что, как только в мае было завершено создание приложения, руководство Yeezy пообещало сотрудникам заплатить за работу, но не сделало этого.
По словам восьми сотрудников фирмы, управляющий делами Уэста Майло Яннопулос и другие представители компании унижали их, называя рабами, а сам Яннопулос якобы использовал эмодзи черного и коричневого оттенков для общения с темнокожими сотрудниками. Несовершеннолетние работники также пожаловались на рассылку порнографии в групповых чатах Yeezy. По данным газеты, в конце апреля Уэст начал продвигать идею создания кинокомпании для взрослых, а его супруга Бьянка Цензори якобы отправила одному из членов команды ссылку на порнографические материалы.
Ранее фанаты Канье Уэста устроили шестичасовой митинг у отеля в Москве.