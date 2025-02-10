Аккаунт Канье Уэста удалили из соцсети Х после скандальных постов

Страница Канье Уэста в соцсети Х исчезла после серии противоречивых заявлений

Tекст: Мария Иванова

Аккаунт Канье Уэста в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) стал недоступен после того, как рэпер опубликовал серию постов, вызвавших бурную реакцию общественности, передает РИА «Новости». Посты, которые размещались с пятницы, затрагивали различные темы, включая нацизм, и были написаны заглавными буквами, с использованием нецензурной лексики.

7 февраля владелец соцсети Илон Маск призвал Канье Уэста к более ответственному поведению, подчеркнув важность уважительного общения в интернете. Однако вскоре после этого страница рэпера была удалена, и теперь при попытке доступа к ней пользователи видят сообщение «Такой учетной записи нет».

Несмотря на удаление аккаунта, пользователи распространяют скриншоты последних постов Уэста. В своем последнем сообщении он написал, что покидает соцсеть, и выразил признательность Илону Маску за предоставленную возможность высказаться. Также Уэст сравнил свое пребывание в Х с эффектом от психотропного вещества, указав на интенсивность своих переживаний.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне британский журналист Пирс Морган рекомендовал Илону Маску обратить внимание на публикации Канье Уэста с пропагандой нацизма и ненависти, вызвавшие возмущение в соцсетях.

Участники движения «Ветераны России» обратились в МИД России с требованием запретить американскому рэперу Канье Уэсту въезд в страну из-за его провокационных высказываний о Гитлере и нацизме.

Между тем в минувшие выходные американский рэпер Канье Уэст предложил дизайнеру Гоше Рубчинскому «потусить в России» на фоне прекращения партнерства между их брендами.