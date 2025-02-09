В Британии призвали Маска обратить внимание на посты рэпера Канье Уэста

Военный эксперт рассказал о неудачной тактике ВСУ при отступлении из Дзержинска

Военный эксперт Леонков рассказал о неудачной тактике ВСУ при отступлении из Дзержинска

Tекст: Андрей Резчиков

«В операции по освобождению Дзержинска было много ключевых моментов, потому что противник старался превратить этот населенный пункт в сплошной укрепрайон, создавая дополнительные проходы между домами и укрепляя подвалы бетоном», – отмечает Алексей Леонков, редактор журнала «Арсенал Отечества».

«К тому же ВСУ держали в Дзержинске элитные подразделения, своих головорезов, но, несмотря на это, противник потерял 26 тыс. боевиков и сдал город, – продолжил военный эксперт. – ВСУ лишаются одной из точек, построенной по линии обороны Константиновка – Дружковка – Краматорск – Славянск».

После освобождения Дзержинска усугубится и без того непростое положение ВСУ в Часовом Яре.

«Часов Яр находится на возвышенности, что затрудняет его штурмы. Но в случае захода в тыл часовоярскому гарнизону противнику придется выбирать: отступать в сторону Константиновки, либо свариться в котле. А если наступление российских войск продолжится, то дальше там находится Константиновка, Краматорск и Славянск. Группировка ВСУ в Северске может оказаться в полном окружении», – рассуждает эксперт.

По мнению Леонкова, освобождение Дзержинска важно и с психологической точки зрения. Именно поэтому в «Википедии» появились свежие правки с занижением данных о численности местных жителей – якобы в этом «мелком населенном пункте» проживает 170 человек. Но если к 2001 году население агломерации опустилось до численности 86 тыс. человек, то к началу конфликта сократилось до 35 тысяч в самом Дзержинске и 73 тысяч в агломерации.

«Дзержинск и ранее освобожденная Авдеевка – одного поля ягоды. Там создавались укрепрайоны, которые позволяли пересиживать атаки нашей авиации. Но как только тылы закрываются, все сдаются. Тактика ВСУ не меняется, то есть держаться еще могут, а вот отступать из населенных пунктов без существенных потерь не получается», – добавил собеседник.

Об освобождении Дзержинска в Донецкой народной республике стало известно в пятницу. В операции участвовали подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й Армии и добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр». По данным Минобороны, украинская армия в ходе боевых действий за Дзержинск потеряла свыше 26 тыс. военнослужащих.

На первых видео из освобожденного города видно, что по периметру Дзержинск окружен терриконами, на которых ВСУ выстроили оборонительные укрепления. Также заметны признаки недавних боевых действий, включая разрушенные здания и дым от взрывов.