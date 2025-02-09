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В Британии призвали Маска обратить внимание на посты рэпера Канье Уэста
Журналист Морган обратился к владельцу соцсети X из-за постов рэпера Уэста о нацизме и насилии
Британский журналист Пирс Морган рекомендовал Илону Маску обратить внимание на публикации Канье Уэста с пропагандой нацизма и ненависти, вызвавшие возмущение в соцсетях.
Пирс Морган, известный британский журналист, обратился к Илону Маску с просьбой обратить внимание на контент, публикуемый рэпером Канье Уэстом в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирована в России), передает РИА «Новости».
В аккаунте Уэста стали появляться многочисленные посты, некоторые из которых содержат темы нацизма и написаны заглавными буквами без знаков препинания.
«Эй (Маск – ред.), сколько еще отвратительных ненавистнических, расистских, антисемитских, призывающих к насилию вещей ты собираешься позволить Канье изливать своим 32 миллионам подписчиков на твоей платформе?» – написал Морган. Журналист также прикрепил к своей публикации один из постов Уэста, содержащий нецензурную лексику.
При этом пользователи соцсети предполагают, что аккаунт рэпера мог быть взломан, учитывая характер и тональность последних постов.
Ранее участники движения «Ветераны России» потребовали запретить рэперу Канье Уэсту въезд в Россию из-за высказываний о нацизме.