Российские войска освободили Дружбу в ДНР

Tекст: Мария Иванова

Было нанесено поражение подразделениям двух тяжелых, семи механизированных, двух егерских, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии, а также штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери украинских вооруженных формирований за неделю на этом направлении составили свыше 3720 военнослужащих, четыре танка, включая немецкий Leopard, 29 бронемашин, в том числе две американские машины пехоты Bradley и бронетранспортер М113, а также шведский бронетранспортер Viking. Уничтожены 34 орудия полевой артиллерии, в том числе три – западного производства.

Кроме того, активными действиями подразделений группировки «Запад» освобожден Новомлынск в Харьковской области, отчитались в Минобороны.

Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, танковой, воздушно-десантной, горно-штурмовой и штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

Противник потерял свыше 1835 военнослужащих, два танка, 19 бронемашин, в том числе восемь американских бронетранспортеров М113. Уничтожен 71 автомобиль, 32 орудия полевой артиллерии, из них 12 производства стран НАТО, 11 станций РЭБ и 20 складов боеприпасов.

Между тем подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

За минувшую неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 1510 военнослужащих, танк, пять бронемашин, 26 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, в том числе семь западного производства. Уничтожены 16 полевых складов боеприпасов и четыре станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки «Север» потери противника составили свыше 2020 военнослужащих, 21 танк, 161 бронемашина. Уничтожены 35 орудий полевой артиллерии и пять полевых складов боеприпасов.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям танковой, пяти механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны.

Противник потерял свыше 955 военнослужащих, три танка, включая немецкий Leopard, 19 бронемашин и 31 орудие полевой артиллерии, из них семь производства стран НАТО. Уничтожены две станции РЭБ, сообщил Конашенков.

Параллельно подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад, бригад береговой обороны ВСУ и нацгвардии.

ВСУ потеряли свыше 395 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 37 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и два склада с боеприпасами.

В Минобороны напомнили, что накануне подразделениями группировки «Север» была сорвана попытка контрнаступления ВСУ в направлении Черкасской Конопельки и Уланка Курской области. Были отражены восемь волн атак.

В течение недели продолжалось уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражена живая сила и техника тяжелой механизированной, шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад нацгвардии и теробороны, подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее на этой неделе российские войска освободили Барановку в ДНР и Новомлынск в Харьковской области, а в минувшие выходные – Крымское в ДНР.

За прошлую неделю ВС России освободили шесть населенных пунктов в Курской области и зоне СВО.