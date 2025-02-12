Sun: Канье Уэста лишат возможности вести бизнес в США из-за скандальных публикаций

Tекст: Мария Иванова

=Канье Уэст больше не сможет заниматься бизнесом в США, сообщил американский предприниматель Дэниел Старр в интервью газете Sun.

Старр заявил, что влиятельные знакомые из числа американских чиновников и предпринимателей решили помешать Уэсту вести бизнес в стране. Он отметил, что представители модных компаний, сотрудничавших с Канье, также намерены прекратить деловые отношения, передает РИА «Новости».

«С Канье покончено... Он просто не сможет вести дела в этой стране так, как раньше», – заявил Старр. Он отметил, что за кулисами предпринимаются активные действия, чтобы добиться этого. Единственным вариантом для Уэста, по словам Старра, остается вывод его бизнеса за границу, поскольку давление со стороны правительства США сделает его деятельность практически невозможной.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа отказала Уэсту в поддержке, и компании, продолжающие с ним сотрудничать, рискуют столкнуться с последствиями. Причиной напряженности стали публикации Уэста в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), где, в частности, он поддерживал нацизм. Его аккаунт в соцсети был удален, после заявления рэпера о том, что он уходит из X.

На прошлой неделе аккаунт Уэста в соцсети X был наполнен постами с различной тематикой, многие из которых были написаны заглавными буквами и содержали нецензурную лексику. Некоторые пользователи высказывали предположения о взломе страницы, но перед удалением Уэст заявил, что покидает платформу, поблагодарив ее владельца Илона Маска за предоставленную возможность высказаться.

Как писала газета ВЗГЛЯД, страница Канье Уэста в социальной сети Х оказалась недоступна после публикации противоречивых постов на тему нацизма и других спорных вопросов. До этого британский журналист Пирс Морган рекомендовал Илону Маску обратить внимание на публикации Канье Уэста с пропагандой нацизма и ненависти, вызвавшие возмущение в соцсетях.

Участники движения «Ветераны России» обратились в МИД России с требованием запретить американскому рэперу Канье Уэсту въезд в страну из-за его провокационных высказываний о Гитлере и нацизме.