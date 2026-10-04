Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.0 комментариев
Песков рассказал, как Путин попросил помощника принести ему документы
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, как президент России Владимир Путин попросил передать ему необходимые материалы во время открытого мероприятия.
Глава государства вспомнил о документах, которые хотел обсудить с участниками закрытой части встречи, и поручил их принести, сообщил Песков журналисту Павлу Зарубину, кадры были показаны в эфире «Вестей», передает РИА «Новости».
«Президент вспомнил, наверное, о каком-то материале, о котором он хотел поговорить с участниками мероприятия уже за закрытыми дверями. И ему принесли эти материалы», – сообщил Песков.
«Он попросил в данном случае (первого заместителя администрации президента Алексея) Громова. Громов сказал сотруднику безопасности. И тот в это самое ухо сказал, что нужно помощнику подойти», – пояснил Песков схему передачи поручения.
Необходимую папку президенту принесли менее чем за минуту после просьбы.
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