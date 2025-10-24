В Москве прошло расширенное заседание совета атаманов Всероссийского казачьего общества

Tекст: Валерия Городецкая

В работе совета атаманов приняли участие представители Минобороны, Министерства юстиции и других ведомств, а также руководители казачьих войсковых обществ, сообщается на сайте Совета при президенте России по делам казачества. Ключевыми темами обсуждения стали поддержка казаков, участвующих в спецоперации, а также членов их семей, вопросы привлечения казаков в мобилизационный людской резерв ВС РФ и проведение в 2025 году военно-полевых сборов пребывающих в запасе казаков.

Кузнецов в своем выступлении обозначил приоритеты социальной работы организации. По его словам, особое внимание будет уделено программам адаптации и реабилитации участников спецоперации. «Первым шагом в рамках этой программы станут курс по социальной адаптации для участников СВО. В ближайшее время мы проведем семинар для членов семей казаков, раненых или погибших в ходе проведения специальной военной операции», – подчеркнул атаман, его слова приводит сайт Всероссийского казачьего общества.

Особый акцент атаман сделал на развитии системы образования и воспитания молодежи в духе казачьих традиций. «Мы продолжаем работать по одной из самых значимых тем в наше время: образование и патриотическое воспитание казачьей молодежи. Сегодня почти три тыс. образовательных организаций с казачьим компонентом обучают свыше 300 тыс человек. Основу непрерывного образования составляют 30 казачьих кадетских корпусов, в ближайшее время их количество увеличится», – отметил Кузнецов.

Он добавил, что в Ассоциацию казачьих вузов уже входят 26 ведущих российских учебных заведений, а в ближайшее время к ней присоединятся Донецкий государственный университет, а также университеты Запорожской и Херсонской областей.

По словам всероссийского атамана, особое значение придается формированию кадрового резерва и системе подготовки руководителей казачьих обществ. «С этой целью на базе Уральского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) успешно реализован первый поток программы профессиональной подготовки», – пояснил Кузнецов. Он также напомнил о значении образовательных форумов, в частности проекта «Казачий кадровый резерв», впервые проведенного на базе Мастерской управления «Сенеж». Форум объединил представителей казачьих войск со всей страны.

В своем выступлении атаман призвал казачьи общества к координации усилий и строгому исполнению задач, обозначенных в государственной стратегии. «На сегодняшнем Совете атаманов нам предстоит принять решения, определяющие вектор развития всего российского казачества, определить направление нашей работы и расставить необходимые акценты для взаимодействия», – подчеркнул Кузнецов.

По итогам заседания участники подтвердили готовность сосредоточиться на практической реализации положений стратегии государственной политики в отношении российского казачества и усилении роли ВКО как координирующего центра казачьего движения в стране. По итогам заседания был утвержден новый состав коллегиальных органов Всероссийского казачьего общества.