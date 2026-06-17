Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.87 комментариев
В Союзмультфильме намекнули на продолжение франшизы о Чебурашке
Популярная серия фильмов о знаменитом ушастом герое может получить развитие после выхода третьей части, которая ожидается на больших экранах, рассказала председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.
«Если говорить о полнометражных проектах, то мы все ждем выхода фильма «Чебурашка 3» 1 января. В этой части появится настоящая семья Чебурашки. Это будет очень теплый семейный фильм. Честно скажу, мы не собираемся на этом останавливаться, поэтому, скорее всего, будет продолжение полнометражной франшизы», - сказала она РИА «Новости».
Помимо полнометражных картин, вселенная персонажа расширяется за счет анимационного сериала, запущенного осенью 2025 года. Короткие семиминутные эпизоды быстро завоевали любовь детской аудитории и родителей.
Успех франшизы подтверждают кассовые сборы: первая часть, вышедшая 1 января 2023 года, заработала более 7 млрд рублей, став абсолютным рекордсменом отечественного проката. Сиквел, премьера которого состоялась 1 января 2026 года, также показал впечатляющие результаты, собрав свыше 6 млрд рублей.
Студия активно развивает направление ремейков классических анимационных хитов. В конце года ожидается выход игрового фильма «Умка», планируются новые проекты с участием Кота Матроскина, персонажей из сказки «Жил-был Пес» и мультсериала «Ну, погоди!».
Руководство студии отмечает высокий спрос на экранизации популярных и приемлемых для детей литературных произведений.
«Если книга стала популярной, если родители уверены, что это безопасный контент для детей, то, конечно, такие проекты занимают важное место. Если книга или история интересна, в первую очередь, родителям, то ее автоматически полюбят дети», – отметила она.