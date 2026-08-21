Мирный по обычным меркам финал холодной войны 1946-1991 годов делал неизбежным возобновление конфликта в исторической перспективе. Главная причина – страны Запада во главе с США не могли смириться с тем, что их враг вышел из конфликта непобежденным.15 комментариев
Журналиста Мартенса не объявили в международный розыск
Корреспондент немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса, ставший фигурантом уголовного дела за высказывания об убийстве русских, пока не объявили в международный розыск, сообщил источник.
«На данный момент Мартенс включен только в базу розыска МВД. Но в международный розыск пока не объявлен», – сказал собеседник ТАСС.
Он добавил, что его объявят в международный розыск «после завершения всех необходимых процессуальных процедур».
Напомним, в России возбудили уголовное дело против Мартенса по статье о разжигании ненависти.
Посольство России в ФРГ направило обращение в берлинскую прокуратуру для правовой оценки высказываний журналиста.
Глава российской дипмиссии Сергей Нечаев жестко раскритиковал попытки немецкого внешнеполитического ведомства защитить репортера.