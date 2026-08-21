Журналиста Мартенса не объявили в международный розыск

Tекст: Алексей Дегтярёв

«На данный момент Мартенс включен только в базу розыска МВД. Но в международный розыск пока не объявлен», – сказал собеседник ТАСС.

Он добавил, что его объявят в международный розыск «после завершения всех необходимых процессуальных процедур».

Напомним, в России возбудили уголовное дело против Мартенса по статье о разжигании ненависти.

Посольство России в ФРГ направило обращение в берлинскую прокуратуру для правовой оценки высказываний журналиста.

Глава российской дипмиссии Сергей Нечаев жестко раскритиковал попытки немецкого внешнеполитического ведомства защитить репортера.