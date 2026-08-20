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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Август 1991-го укрепил вражду Запада к России

    Мирный по обычным меркам финал холодной войны 1946-1991 годов делал неизбежным возобновление конфликта в исторической перспективе. Главная причина – страны Запада во главе с США не могли смириться с тем, что их враг вышел из конфликта непобежденным.

    5 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как казаки готовились к СВО

    Когда началось возрождение казачества на рубеже 80-90-х годов прошлого века, многие старались ограничить его изучением фольклора, реконструкцией традиционного быта, хозяйственной деятельностью. То есть этнопарками с уклоном в фермерство. Но, к счастью, возобладал другой подход.

    4 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Дмитрий Донской вернул русским самоуважение

    Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?

    15 комментариев
    20 августа 2026, 14:28 • Новости дня

    Посол России назвал недружественными заявления МИД ФРГ по журналисту FAZ

    Посол Нечаев назвал искажающими реальность заявления МИД ФРГ о журналисте FAZ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская сторона жестко отреагировала на попытки немецкого внешнеполитического ведомства защитить репортера газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, рассуждавшего о содействии в убийстве граждан РФ.

    Глава российской дипмиссии в Берлине Сергей Нечаев прокомментировал ТАСС скандал вокруг высказываний сотрудника издания Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса о «содействий в убийстве русских».

    Дипломат оценил реакцию представителя МИД Германии Мартина Гизе, который выступил в защиту репортера на недавней пресс-конференции.

    «В Москве обратили внимание на недружественные и искажающие реальность заявления представителя МИД Германии Мартина Гизе на правительственной пресс-конференции в Берлине 19 августа», – подчеркнул посол.

    Нечаев отметил безответственность обвинений Берлина в адрес Москвы относительно отсутствия свободы слова. Он напомнил, что власти ФРГ запрещают работу российских средств массовой информации из-за трансляции альтернативной точки зрения.

    «Высылают неугодных российских журналистов, которые осмеливаются излагать объективную картину о России и аутентичную позицию российского руководства», – добавил посол.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в ФРГ направило обращение в берлинскую прокуратуру для проверки слов Михаэля Мартенса.

    Рарее российские правоохранительные органы возбудили против корреспондента уголовное дело по статье о разжигании ненависти.

    В то же время, само руководство газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung назвало формулировку своего сотрудника просто двусмысленной.

    19 августа 2026, 17:54 • Новости дня
    Азербайджану предложили занять бывшее консульство Румынии в Петербурге

    Здание бывшего генконсульства Румынии в Петербурге предложили Азербайджану

    Азербайджану предложили занять бывшее консульство Румынии в Петербурге
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Освободившиеся после недавнего закрытия румынской дипмиссии в Петербурге помещения могут передать азербайджанским представителям. Об этом сообщил генеральный директор предприятия по обслуживанию иностранных представительств «Инпредсервис» Владимир Запевалов.

    Азербайджанским дипломатам направили официальное предложение занять помещения бывшего генконсульства Румынии в Петербурге. Оно закрылось в городе на Неве месяц назад, передает «Интерфакс»

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Россия объявила о закрытии генерального консульства Румынии в Петербурге.

    Месяцем ранее румынские власти прекратили работу российского дипломатического представительства в Констанце. В прошлом году Российский информационно-культурный центр в Баку освободил занимаемое помещение по требованию МИД Азербайджана.

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    19 августа 2026, 18:48 • Новости дня
    Мединский оценил вероятность возобновления переговоров в Стамбуле
    Мединский оценил вероятность возобновления переговоров в Стамбуле
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Помощник президента России Владимир Мединский высказался о вероятности продолжения контактов в турецком Стамбуле по украинскому урегулированию.

    Глава российской делегации предпочел не давать однозначных прогнозов относительно будущих встреч, передает ТАСС.

    Отвечая на соответствующий вопрос представителей телеграм-канала «Юнашев Live», руководитель переговорной группы ограничился весьма краткой репликой.

    «Время покажет», – отметил государственный деятель в своем комментарии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году руководитель российской делегации Владимир Мединский заявил о готовности Москвы к возобновлению стамбульских переговоров.

    В феврале текущего года представители России и Украины провели очередную встречу в Женеве. Помощник президента охарактеризовал эти консультации тяжелыми и деловыми.

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    19 августа 2026, 21:00 • Видео
    Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

    Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.


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    20 августа 2026, 11:50 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил выбор целей для ракетного удара по Киеву

    Военный эксперт Кнутов: Ракетные удары уничтожают возможности ВСУ для террористических атак вглубь России

    Военный эксперт объяснил выбор целей для ракетного удара по Киеву
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия поражает на Украине не только места сборки и хранения боеприпасов, но и станковые мощности, используемые для производства ракет и БПЛА. Кроме того, целью становится научный сектор, работающий в интересах ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее ВС России нанесли массированный удар по предприятиям и складам ВПК Украины.

    «Среди пораженных целей следует отметить предприятие «Файер Поинт». Россия уничтожает станковые мощности, созданные на Украине силами стран Западной Европы. С помощью этого оборудования изготавливаются корпуса крылатых ракет, элементы ускорителей, композитные части. Впрочем, наиболее сложные компоненты и электроника по-прежнему доставляются из-за рубежа», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Спикер напомнил, что производимые предприятием ударные БПЛА FP-1 имеют дальность полета около 1,6 тыс. км, а ракеты FP-5 «Фламинго» – 3 тыс. км. «Таким образом, мы снижаем возможности ВСУ по проведению террористических атак против нашей военной и мирной инфраструктуры на всей европейской части России, вплоть до Урала», – считает аналитик.

    «Стоит напомнить, что только в западных областях Украины расположены семь площадок для сборки FP и «Фламинго». В Киеве их явно не меньше. Объекты рассредоточены, чтобы мы не могли одним ударом вывести все производство из строя. Этим объясняется частота атак по данным предприятиям», – указал он.

    «Принципиально важно и поражение цехов госпредприятия «Антонов». Оно не только производит ударный дрон-камикадзе Ан-196 «Лютый», но и является его разработчиком. Таким образом, мы бьем как по сборочным мощностям ВПК Украины, так и по научному сектору, работающему в интересах ВСУ», – подчеркнул эксперт.

    Значимость ударов по объектам компании «Укрспецсистемс» объясняется тем, что предприятие производит БПЛА «Шарк» и катапульты для них, продолжил спикер. «Дроны используются для разведки на фронте и в ближнем тылу. С их помощью ВСУ пытаются выявить расположение наших подразделений, штабов, складов боеприпасов», – детализировал спикер.

    «Также для повышения безопасности российских военных важно уничтожение склада термобарических авиабомб М-900, используемых ВСУ для поражения подземных укрытий около линии боевого соприкосновения», – добавил собеседник.

    Помимо этого, Кнутов обратил внимание на постоянные российские удары по транспортно-логистическим объектам, например – по центру Мартусовка. «Снижение возможностей украинской системы логистики – задача настолько важная, насколько и трудоемкая. Ее элементы максимально разнесены по территории страны и совмещены с гражданскими складами», – пояснил он.

    «Схема их работы такая: логистический центр получает заявку от одного из подразделений ВСУ на дроны и отправляет машину собирать компоненты по складам. Грузовик под видом гражданской продукции свозит крылья, двигатели, корпуса в точку сборки, откуда готовые БПЛА направляют военным. Система территориально рассредоточена для минимизации ущерба и большей скрытности», – объяснил Кнутов.

    «Традиционно Россия продолжает бить и по Черноморским портам. Через них западные страны поставляют ВСУ не только ГСМ, но также компоненты для ракет, беспилотников и даже сухпаи, бронежилеты, военную форму», – резюмировал эксперт.

    В ночь на четверг ВС России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, транспортно-логистическому центру и складам в Киеве и области. Как сообщили в Минобороны, операция проводилась с применением высокоточного оружия наземного, воздушного, морского базирования, а также беспилотников большой дальности.

    В результате в самом Киеве поражено промышленное предприятие ООО «Файер Поинт», производившее компоненты для ударных БПЛА и осуществлявшее сборку и хранение ускорителей, используемых в крылатых ракетах «Фламинго». Кроме того, атаке подвергся торгово-складской комплекс компании «Укрспецсистемс», на котором осуществлялось производство компонентов для беспилотников, крупноузловая сборка дронов и их хранение.

    Целью удара в украинской столице стали сборочное предприятие авиационной промышленности и ГП «Антонов», производившее дрон Ан-196 «Лютый» и различные пилотируемые летательные аппараты. Минобороны сообщило о поражении склада боеприпасов, на котором хранились термобарические авиабомбы М-900, противотанковые мины и боеприпасы для БПЛА типа «Баба-Яга».

    В Киевской области удар нанесен по транспортно-логистическому центру Мартусовка (логистический центр «Замлер Групп»). По данным военного ведомства, там осуществлялось хранение и распределение товаров двойного назначения, в том числе для производства БПЛА большой и средней дальности, роботизированных комплексов и средств РЭБ.

    Кроме того, поражен склад горюче-смазочных материалов в Броварах, на котором хранилось до восьми тыс. кубометров топлива, предназначенного для ВСУ. Помимо этого, целью ударов ВС России стали склады с военным имуществом в портах Черноморск и Южный.

    По данным украинских СМИ в Киевской области после ударов начались крупные пожары, из-за которых небо затянуло густым черным дымом. В Киеве 90 тыс. абонентов остались без света, сообщила ДТЭК. «Укрзализныця» скорректировала движение поездов в ряде регионов.

    По предварительным данным, в ходе ночной операции было выпущено не менее 20 ракет различных типов. В атаке задействовали около 12 гиперзвуковых ракет «Циркон», восемь «Искандеров-М», несколько баллистических ракет Х-23 и восемь «Калибров», передает «Лента.ру».

    Смотрите кадры ракетного удара по производственно-складским помещениям и нефтебазе в Броварах в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    19 августа 2026, 19:55 • Новости дня
    Посольство России осудило планы застроить бывший концлагерь в Австрии

    Посольство России в Вене призвало сохранить память о концлагере Леоберсдорф

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские дипломаты призвали власти Австрии сохранить память о жертвах нацизма и отказаться от строительства промзоны на месте бывшего концлагеря Леоберсдорф.

    Российская сторона с тревогой восприняла сообщения о намерениях крупных австрийских и германских компаний построить промышленную зону на месте бывшего концлагеря Леоберсдорф в Нижней Австрии, сообщается в Telegram-канале посольства РФ в Вене.

    «Призываем австрийские власти к добросовестному исполнению своих обязательств по сохранению памяти о жертвах нацизма», – говорится в официальном заявлении диппредставительства.

    Дипломаты напомнили, что Леоберсдорф был одним из внешних лагерей Маутхаузена. Там содержались около 400 женщин и девушек, средний возраст которых составлял 23 года. Нацисты принуждали узниц к смертельно опасному труду на военном заводе Хиртенберг. Более половины из них были гражданками Советского Союза.

    В посольстве также выразили солидарность с Международным комитетом Маутхаузена. В дипмиссии подчеркнули недопустимость уничтожения свидетельств нацистского прошлого и решительно выступили против попыток предать забвению преступления нацистов и их пособников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкое издание Spiegel сообщило о планах строительства супермаркета на территории бывшего женского филиала концлагеря Маутхаузен.

    Тогда вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев осудил намерения возвести торговый объект на этом месте. Ранее российское дипломатическое ведомство раскритиковало решение Международного комитета не приглашать представителей Москвы на памятные церемонии в Маутхаузене.

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    20 августа 2026, 00:20 • Новости дня
    Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве футболиста Ерошевича

    Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве Ерошевича

    Tекст: Катерина Туманова

    Коллегия присяжных заседателей признала виновными всех четверых фигурантов резонансного уголовного дела о гибели футболиста Арсения Ерошевича в подмосковном Щелкове после избиения.

    Присяжные вынесли обвинительный вердикт всем подсудимым по делу о смертельном избиении футболиста Арсения Ерошевича, передает ТАСС. Об этом сообщила адвокат Оксана Скоблина, представляющая интересы одного из фигурантов.

    «Присяжные признали всех четверых подсудимых виновными, при этом двух из четырех – заслуживающими снисхождения», – заявила адвокат Скоблина, защищающая Зикрулло Кадирова.

    Такое решение означает, что двоим осужденным не может быть назначено пожизненное лишение свободы.

    Трагедия произошла 17 августа 2025 года на парковке возле бара в городе Щелкове. По данным следствия, двое обвиняемых спровоцировали конфликт с футболистом Ерошевичем и его приятелем. Позже к нападавшим присоединились еще трое мужчин, началось жестокое избиение.

    Ерошевич получил множественные тяжелые травмы и был госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, спортсмен скончался через несколько дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дело об убийстве футболиста Ерошевича в мае решили рассмотреть с присяжными. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении четырех иностранных граждан. Пятого участника смертельной драки объявили в межгосударственный розыск.

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    19 августа 2026, 23:15 • Новости дня
    В ДНР ликвидирован участник атаки на Курскую область капитан СБУ Коринковский

    В ДНР ликвидирован капитан СБУ Коринковский

    Tекст: Катерина Туманова

    Капитан Службы безопасности Украины (СБУ) Петр Коринковский, который принимал участие в нападении на приграничные регионы России, уничтожен в ДНР российскими силами.

    «В ДНР был ликвидирован капитан СБУ Петр Коринковский. Националист участвовал в боевых действиях в Артемовске, а также в «курской авантюре»», – рассказал представитель российских силовых структур ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, комбат теробороны ВСУ Ливенко ликвидирован на Сумском направлении. Начальник штаба батальона ВСУ был уничтожен на запорожском направлении. ВС России ликвидировали 20 бразильских наемников в зоне СВО.


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    19 августа 2026, 22:12 • Новости дня
    На трассе «Новороссия» от удара дрона погиб водитель микроавтобуса

    На трассе «Новороссия» от удара БПЛА погиб водитель микроавтобуса

    На трассе «Новороссия» от удара дрона погиб водитель микроавтобуса
    @ Ambulance Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    При атаке дронов ВСУ на территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) погиб водитель микроавтобуса, еще девять мирных граждан получили ранения, сообщил в Max-канале глава ДНР Денис Пушилин.

    «Один человек погиб, еще девять мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ. На трассе Р-280 «Новороссия» в Мангушском муниципальном округе при атаке на микроавтобус погиб водитель, мужчина 1999 г.р.», – написал он.

    Пушилин уточнил, что в Красноармейске серьезные ранения получили мужчина и женщина 1958 года рождения, а также мужчина 1950 года рождения.

    В Центрально-Городском районе Горловки пострадали пять человек: три женщины и двое мужчин. Кроме того, в этом же районе при атаке на легковой автомобиль был ранен мужчина 1998 года рождения.

    Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

    Глава ДНР добавил, что удары БПЛА нанесли материальный ущерб: повреждены пять жилых домов, шесть объектов гражданской инфраструктуры, трамвай, восемь автобусов, грузовик и два легковых автомобиля в нескольких городских округах, включая Горловку и Дебальцево.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при ударе БПЛА по культурному учреждению в Авдотьино в ДНР днем ранее погиб человек. Боевик ВСУ направил дрон с ядовитым газом в подвал с женщинами. Пушилин сообщил о продолжении зачистки Красного Лимана.

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    19 августа 2026, 23:28 • Новости дня
    Российский Ил-76 прибыл в Сербию для борьбы с природными пожарами

    Российский Ил-76 прибыл в Сербию для борьбы с пожарами

    Российский Ил-76 прибыл в Сербию для борьбы с природными пожарами
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецборт МЧС России приземлился в аэропорту Ниша в Сербии и вскоре приступит к ликвидации огня на охваченных пламенем территориях заповедника Делиблатские пески, сообщили в ведомстве.

    Российский самолет-танкер Ил-76 приземлился в сербском городе Ниш для помощи в борьбе со стихией Воздушное судно оснащено специальным устройством, способным сбрасывать 42 тонны воды за один заход. Борт будет базироваться в аэропорту Константин Великий, сообщили в Max-канале МЧС России.

    «Спасибо за теплый прием и за встречу, мы прилетели поработать и, думаю, что сделаем это с честью, как в старые добрые времена. Ниш не первый раз нас встречает с распростертыми объятиями», – заявил по прибытии руководитель группы МЧС Андрей Вилков.

    Он добавил, что работать спасатели начнут с 20 августа.

    На летном поле российскую делегацию встретил замглавы сектора по ЧС МВД Сербии Лука Чаушич. В республике бушует несколько крупных природных возгораний. Самый масштабный очаг охватил более 3,5 тыс. гектаров на северо-востоке страны.

    Работу спасателей серьезно осложняют сильная засуха и обмеление реки Дунай. В  Нише с 2012 года постоянно функционирует российско-сербский гуманитарный центр. Организация регулярно участвует в ликвидации последствий стихийных бедствий на территории Балканского полуострова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич предупредил об угрозе прекращения речного судоходства. Россия 19 августа направила Ил-76 в Сербию для тушения природных пожаров.

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    20 августа 2026, 07:02 • Новости дня
    Швейцария начала массово отказывать россиянам во въезде на лечение

    Швейцария стала отказывать россиянам во въезде на лечение

    Tекст: Катерина Туманова

    Швейцарские власти начали отклонять заявки граждан России на въезд с медицинскими целями, не предоставляя при этом никаких объяснений, сообщил генеральный консул России в Женеве Игорь Попов.

    «Впервые за все время вообще, как мне говорили коллеги-медики, которые работали с клиентами из России, было несколько отказов по выезду на лечение. Раньше такого не было», – заявил он РИА «Новости».

    Попов подчеркнул, что отказы поступают без указания причин. Пациенты уже оплатили услуги швейцарских клиник, средства поступили в бюджет страны, однако въезд им запрещают.

    Ранее дипломат отмечал, что Швейцария последовательно ужесточает визовую политику в отношении граждан России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне посол России в Берне Сергей Гармонин подтвердил  факт выдачи швейцарской стороной преимущественно однократных виз, он же сообщил о финансовом произволе местных банков по отношению к россиянам из-за санкций. Швейцарский банк Swissquote стал закрывать счета граждан России.


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    20 августа 2026, 05:40 • Новости дня
    Названы регионы России с высокими пенсиями неработающих россиян

    Пенсии неработающих превысили 40 тыс. рублей в шести регионах

    Tекст: Катерина Туманова

    В шести субъектах страны средние пенсионные выплаты по старости для неработающих граждан превысили 40 тыс. рублей, а лидером стала Чукотка, следует из данных Социального фонда России.

    Наибольший размер выплат зафиксирован в Чукотском автономном округе. Там средняя пенсия неработающих пенсионеров достигла 49 966 рублей. В число лидеров также вошли Ненецкий автономный округ с показателем 44 280 рублей и Камчатский край, где выплаты составили 42 698 рублей, передает РИА «Новости».

    Кроме того, высокие пенсии получают жители Магаданской области и Ямало-Ненецкого автономного округа – 42 911 рублей и 41 255 рублей соответственно.

    Отметка в 40 тыс. рублей преодолена и в Ханты-Мансийском автономном округе, где в Югре установлена выплата в 40 932 рубля.

    В целом по стране на 1 июля 2026 года средний размер пенсии по старости среди неработающих россиян составил 27 850 рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя пенсия неработающих пенсионеров выросла на 2 тыс. рублей. Названы регионы со средней пенсией для неработающих свыше 35 тыс. рублей. Чукотка возглавила рейтинг регионов с самыми высокими средними пенсиями.


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    19 августа 2026, 22:26 • Новости дня
    Симоньян пообещала оплатить штраф фермера за стрельбу по БПЛА

    Tекст: Катерина Туманова

    Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян выразила готовность погасить административный штраф, который выписали пенсионеру из Волгоградской области за попытку сбить украинский дрон.

    Она сообщила в своем Max-канале о том, что 66-летний фермер из Волгоградской области Николай Мухин получил штраф в 40 тыс. рублей за попытку сбить БПЛА из охотничьего ружья.

    «Уважаемые ответственные товарищи, разберитесь, пожалуйста. Нет у нас правил, что делать в таких ситуациях. Значит, нужно разработать. Давайте исправляться. А я пока оплачу за фермера этот штраф», – написала она.

    По словам Мухина, в ночь на 7 июля он услышал гул дронов, летевших над домом, тогда он набрал номер экстренной службы, взял ружье и вышел на улицу.

    «Раньше я много раз звонил в 112 и сообщал о пролетах. Обычно они летают с двух до четырех ночи, по шесть-восемь штук. В этот раз я тоже хотел просто сообщить, а выстрелил, когда уже второй дрон налетал. Я не завершил вызов, а просто положил телефон на машину», – рассказал фермер RT.

    Диспетчер экстренной службы слышала выстрелы и спросила, кто стрелял и есть ли у Мухина лицензия. Лицензия у Мухина была, но на него составили протокол по ст. 20.13 КоАП РФ («Стрельба из оружия в населенных пунктах»).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Единая Россия» вступилась за охотника, которого оштрафовали за стрельбу по БПЛА. В мае спасатели МЧС получили законное право на уничтожение дронов из огнестрельного оружия.


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    20 августа 2026, 05:15 • Новости дня
    Число уничтоженных на подлете к Москве дронов достигло 20 штук

    Tекст: Катерина Туманова

    Еще 12 дронов уничтожили силы ПВО на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Двенадцать БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в Max-канале.

    До этого Собянин сообщал о восьми сбитых дронах ВСУ.

    В ночь на четверг аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО за среду сбили 438 украинских дронов над 12 регионами России. Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 25 штук.

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    19 августа 2026, 21:56 • Новости дня
    Лантратова назвала чудом освобождение бойцов из ДНР из плена

    Tекст: Вера Басилая

    Омбудсмен Яна Лантратова назвала настоящим чудом освобождение двух бойцов из ДНР, поскольку противник крайне редко выдает уроженцев этого региона.

    Российские военные, освобожденные из украинского плена, прилетели на Родину, передает RT. Уполномоченная по правам человека Яна Лантратова назвала настоящим чудом освобождение двух бойцов из ДНР, поскольку противник крайне редко выдает уроженцев этого региона.

    Работа по вызволению соотечественников не останавливается. «Договорились, что в ближайшее время будет ещё один обмен», – заявила парламентарий. По ее словам, процесс возвращения пленных обязательно продолжится.

    Россия вернула из украинского плена 103 военнослужащих.

    Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила о наличии ранений у 31 освобожденного бойца.

    Российский и украинский омбудсмены встретились на границе для обмена списками пропавших без вести солдат.

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    19 августа 2026, 21:27 • Новости дня
    Немецкие СМИ призвали Зеленского уйти в отставку

    Berliner Zeitung предрекла Зеленскому потерю власти из-за нарастающего кризиса

    Немецкие СМИ призвали Зеленского уйти в отставку
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Добровольный уход с поста президента Украины Владимира Зеленского стал бы самым разумным решением для сохранения политического лица на фоне падения доверия, считают журналисты газеты Berliner Zeitung.

    Глава Украины Владимир Зеленский должен добровольно покинуть свой пост, пока последствия кризиса управления на Украине не вынудили его это сделать. Такое мнение выразил колумнист газеты Berliner Zeitung, пишет ТАСС.

    «Отставка Зеленского – упорядоченная, добровольная, подготовленная в соответствии с конституцией, а не вынужденная – стала бы не капитуляцией, а самым мудрым политическим решением из всех ему доступных на данный момент», – говорится в статье.

    По мнению немецкого журналиста, сейчас украинский лидер все больше растрачивает свой политический капитал. Чем дольше он держится за власть, тем сильнее тускнеет его образ на фоне роста коррупционных дел и падения общественного доверия.

    Автор материала уверен, что главная угроза для страны кроется не в смене руководства, а в хаотичном развитии кризиса. Ожесточенная внутренняя борьба, уличные протесты или давление со стороны Европы в конечном итоге все равно заставят Зеленского уйти.

    Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о разоблачении преступной группы с участием чиновников офиса Владимира Зеленского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, откровения бывшего министра Михаила Федорова о глубоком кризисе власти обернулись серьезным политическим ударом по главе киевского режима.

    До этого немецкие средства массовой информации назвали арест экс-главы офиса президента Андрея Ермака последним предупреждением от Запада

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    20 августа 2026, 11:37 • Новости дня
    Операторы сообщили об историческом падении запасов газа в Германии

    Заполненность немецких газохранилищ упала до рекордно низкого уровня за 15 лет

    Tекст: Мария Иванова

    Уровень резервов голубого топлива в немецких подземных хранилищах опустился до критической отметки в 50%, поставив под угрозу прохождение предстоящего зимнего отопительного сезона.

    Ассоциация операторов газотранспортных систем Германии зафиксировала рекордное истощение запасов топлива, передает РИА «Новости».

    «Уровень заполнения хранилищ на 18 августа составляет 50,06%. Текущий уровень заполнения в процентах является самым низким как минимум за последние 15 лет, а в абсолютных показателях – с 2013 года», – говорится в заявлении организации.

    Специалисты отмечают, что достичь установленного целевого показателя в 71% к первому ноября практически невозможно. Высокие цены на газ лишают поставщиков стимула закачивать резервы. Ежедневный объем пополнения сейчас составляет менее 0,5 тераватт-часа при возможных 1,2 тераватт-часа.

    Председатель правления FNB Gas Маттиас Йенн предупредил, что сжиженный природный газ не способен полностью компенсировать нехватку резервов. Он призвал власти обязать трейдеров обеспечить достаточные объемы топлива. Ранее Евросоюз снизил норматив заполнения хранилищ до 80%, а Газпром прогнозировал отставание от графика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень заполненности подземных хранилищ газа в Германии достиг рекордно низких показателей для середины августа.

    Общие запасы топлива в европейских резервуарах опустились до минимальных значений за всю историю наблюдений.

    Директор объединения операторов немецких хранилищ Себастьян Хайнерманн предупредил о риске масштабных перебоев в газоснабжении грядущей зимой.

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