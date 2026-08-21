Мирный по обычным меркам финал холодной войны 1946-1991 годов делал неизбежным возобновление конфликта в исторической перспективе. Главная причина – страны Запада во главе с США не могли смириться с тем, что их враг вышел из конфликта непобежденным.15 комментариев
Маск согласился, что госдолг в 50 трлн долларов отправит США «ко всем чертям»
Маск согласился, что США полетят «ко всем чертям» из-за госдолга
Американский предприниматель Илон Маск посчитал верным прогностический график пользователя соцсети Х, который показывал неутешительные перспективы США, госдолг которых достигнет 50 трлн долларов.
«График верный», – подписал Маск в соцсети Х репост графика, на котором указана зависимость негативных тенденций в экономике страны от размера госдолга с течением времени.
Крайней точкой указан госдолг в 50 трлн долларов, а называется эта точка «все летит к чертям». Достичь ее, по прогнозам автора-аналитика, США должны к 2030 году, если нынешние темпы роста госдолга сохранятся.
К своей реплике Маск добавил смеющийся до слез смайл.
Как писала газета ВЗГЛЯД, госдолг США впервые в истории превысил 40 трлн долларов. В июле Конгресс США запланировал рост госдолга до 56,2 трлн долларов к 2036 году. В августе стало известно, что госдолг США за полтора месяца вырос на 500 млрд долларов.