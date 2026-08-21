Маск согласился, что госдолг в 50 трлн долларов отправит США «ко всем чертям»

Маск согласился, что США полетят «ко всем чертям» из-за госдолга

Tекст: Катерина Туманова

«График верный», – подписал Маск в соцсети Х репост графика, на котором указана зависимость негативных тенденций в экономике страны от размера госдолга с течением времени.

Крайней точкой указан госдолг в 50 трлн долларов, а называется эта точка «все летит к чертям». Достичь ее, по прогнозам автора-аналитика, США должны к 2030 году, если нынешние темпы роста госдолга сохранятся.

К своей реплике Маск добавил смеющийся до слез смайл.

Как писала газета ВЗГЛЯД, госдолг США впервые в истории превысил 40 трлн долларов. В июле Конгресс США запланировал рост госдолга до 56,2 трлн долларов к 2036 году. В августе стало известно, что госдолг США за полтора месяца вырос на 500 млрд долларов.

