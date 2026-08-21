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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Август 1991-го укрепил вражду Запада к России

    Мирный по обычным меркам финал холодной войны 1946-1991 годов делал неизбежным возобновление конфликта в исторической перспективе. Главная причина – страны Запада во главе с США не могли смириться с тем, что их враг вышел из конфликта непобежденным.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как казаки готовились к СВО

    Когда началось возрождение казачества на рубеже 80-90-х годов прошлого века, многие старались ограничить его изучением фольклора, реконструкцией традиционного быта, хозяйственной деятельностью. То есть этнопарками с уклоном в фермерство. Но, к счастью, возобладал другой подход.

    6 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Дмитрий Донской вернул русским самоуважение

    Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?

    23 комментария
    21 августа 2026, 04:36 • Новости дня

    Маск согласился, что госдолг в 50 трлн долларов отправит США «ко всем чертям»

    Маск согласился, что США полетят «ко всем чертям» из-за госдолга

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский предприниматель Илон Маск посчитал верным прогностический график пользователя соцсети Х, который показывал неутешительные перспективы США, госдолг которых достигнет 50 трлн долларов.

    «График верный», – подписал Маск в соцсети Х репост графика, на котором указана зависимость негативных тенденций в экономике страны от размера госдолга с течением времени.

    Крайней точкой указан госдолг в 50 трлн долларов, а называется эта точка «все летит к чертям». Достичь ее, по прогнозам автора-аналитика, США должны к 2030 году, если нынешние темпы роста госдолга сохранятся.

    К своей реплике Маск добавил смеющийся до слез смайл.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госдолг США впервые в истории превысил 40 трлн долларов. В июле Конгресс США запланировал рост госдолга до 56,2 трлн долларов к 2036 году. В августе стало известно, что госдолг США за полтора месяца вырос на 500 млрд долларов.

    20 августа 2026, 02:40 • Новости дня
    Трамп объявил против Ирана «самую сокрушительную экономическую операцию»

    Трамп запустил против Ирана экономическую акцию

    Трамп объявил против Ирана «самую сокрушительную экономическую операцию»
    @ Charlottesville Chris Kleponis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп объявил о запуске экономической операции против Ирана, которая станет «самой сокрушительной» за всю историю, а основой ее станет беспрецедентная изоляция.

    В своем сообщении Трамп напомнил, что сделал для Ирана так много, как никто, чтобы заключить сделку, но Тегеран не смог воспользоваться этой возможностью.

    «Поэтому сегодня я объявляю о запуске самой сокрушительной экономической операции, когда-либо проводившейся против какой-либо страны», – написал он в Truth Social.

    Трамп пояснил, что это будет экономическая война и изоляция беспрецедентного масштаба.

    «Сегодня я также объявляю, что любая страна, которая позволит своим финансовым институтам, предприятиям, аэропортам или государственным структурам оказывать Ирану любую помощь, столкнется с огромными экономическими последствиями», – пригрозил он.

    По словам Трампа, контрабанде нефти, обменным линия и денежным переводам, обменным пунктам, судовым реестрам и подставным компаниям пора «положить конец прямо сейчас».

    Он назвал этот день решающим в экономическом плане, поэтому нужно, чтобы все союзники встали на сторону США. «изолировать и победить иранскую угрозу».

    Трамп охарактеризовал иранцев как «маньяки на взводе», а его меры подорвут их способность распространять террор по всему миру. Завершил пост американский лидер возгласом о том, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, CNN узнал, что США сменили стратегию против Ирана.

    Глава Центробанка Ирана заявил о прекращении экспорта нефти страной.

    Спикер парламента Ирана назвал американских министров клоунами.

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    19 августа 2026, 22:01 • Новости дня
    Новак заявил о масштабном структурном сдвиге в экономике России
    Новак заявил о масштабном структурном сдвиге в экономике России
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российская экономика переживает масштабный структурный сдвиг, переходя от внешнего финансирования к активному использованию внутренних источников для инвестиций, заявил вице-премьер Александр Новак.

    По словам Новака, главным структурным изменением в российской экономике стал переход к финансированию инвестиций преимущественно за счет внутренних ресурсов. Он отметил, что этот процесс позволяет успешно замещать внешние источники, передает РИА «Новости».

    Вице-премьер уточнил, что доля интеллектуальных активов в структуре инвестиций возросла до 7%. При этом объем бюджетных вложений снизился до 15,4%. Он также добавил, что государственные компании продолжают играть значительную роль: пять крупнейших из них обеспечивают более 15% всех инвестиций, и эта тенденция сохранится в ближайшие годы.

    Ранее Новак отметил рекордный рост доли дружественных стран во внешней торговле до 84%.

    Президент Владимир Путин заявил о росте инвестиций в основной капитал в России более чем на 40% за пять лет.

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    20 августа 2026, 17:47 • Видео
    За что поляки бьют украинцев

    По данным властей Польши, количество нападений на украинцев в стране за год увеличилось на треть. СМИ пишут о массовой дискриминации беженцев с Украины. Чего добиваются поляки?

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    19 августа 2026, 05:16 • Новости дня
    В ЦБ объяснили, как завести кошелек для цифровых рублей

    Бакина: Кошелек цифрового рубля можно будет открыть через приложения банков

    В ЦБ объяснили, как завести кошелек для цифровых рублей
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    С 1 сентября россияне смогут открыть кошелек цифрового рубля в мобильном приложении крупнейших банков, сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

    «Это можно сделать через мобильное приложение любого банка, клиентом которого вы являетесь. Но надо убедиться, что он подключен к платформе цифрового рубля Банка России. Это можно уточнить в вашем банке», – пояснила Бакина в интервью РИА «Новости».

    На первом этапе кошельки будут доступны в 12 крупнейших российских банках и нескольких кредитных организациях, признанных значимыми на рынке платежных услуг. В их приложениях на главной странице появится кнопка с логотипом цифрового рубля, который Бакина охарактеризовала как яркий и легко узнаваемый.

    К системно значимым банкам отнесены Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Т-Банк, ПСБ, РСХБ, «Юникредит банк», Райффайзенбанк, Совкомбанк, МКБ и «Дом.РФ». На рынке платежных услуг значимыми признаны «Россия», «Санкт-Петербург», «Цифра банк», ТКБ, «Русский стандарт», «Ак Барс банк», «Яндекс банк», «Озон банк» и НКО «Мобильная карта».

    Оплату в цифровых рублях с сентября начнут принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 млн рублей, а затем обязанность распространится на более мелких продавцов. Для платежа покупателю потребуется считать через банковское приложение специальный QR-код, выбрать цифровой рубль в качестве средства оплаты и подтвердить операцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бакина заявила о готовности всех системно значимых банков России к работе с цифровым рублем с 1 сентября.

    Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о полной готовности России к массовому внедрению цифрового рубля.

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    18 августа 2026, 22:57 • Новости дня
    В ЦБ заявили о готовности банков к запуску цифрового рубля

    Бакина: Системно значимые банки России готовы к запуску цифрового рубля

    Tекст: Антон Антонов

    Все системно значимые банки России готовы к работе с цифровым рублем с 1 сентября, сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

    Все системно значимые банки России готовы к работе с цифровым рублем с 1 сентября, сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

    «Сегодня все 12 системно значимых банков, а это более 80% платежного рынка, с 1 сентября готовы дать своим клиентам возможность открывать счета цифровых рублей и проводить операции с ними», – приводит слова Бакиной РИА «Новости».

    Она уточнила, что доступ к цифровому рублю должны обеспечить и банки, признанные значимыми на рынке платежных услуг. Такой статус сейчас имеют еще 9 кредитных организаций, большинство из которых давно участвуют в пилоте и будут готовы к осени. При этом три банка получили статус значимых только в феврале и могут потребовать больше времени для настройки систем, однако ЦБ ожидает завершения их подключения до конца года.

    Бакина подчеркнула, что цифровой рубль является той же национальной валютой, но в новой форме. По ее словам, наличные остаются в виде банкнот и монет, безналичные – на счетах в банках, а цифровой рубль будет храниться в кошельке пользователя на платформе Банка России.

    Сейчас операции с ним доступны только участникам пилота, более широкое внедрение цифрового рубля начнется с 1 сентября 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, банки России в целом готовы к внедрению цифрового рубля с 1 сентября.

    Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе в Петербурге заявила о полной готовности России к массовому использованию цифрового.

    Зампред Банка России Зульфия Кахруманова в рамках пилотного проекта получила первую заработную плату в цифровых рублях и расплачивается ими в подключенных к системе торговых предприятиях.

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    20 августа 2026, 00:33 • Новости дня
    Госдолг США впервые в истории превысил 40 трлн долларов
    Госдолг США впервые в истории превысил 40 трлн долларов
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские финансовые обязательства достигли рекордных значений, преодолев рубеж в 40 трлн долларов на фоне приближения к установленному законом потолку заимствований.

    «Данные «Долг к пенни» содержат информацию об общей сумме непогашенного государственного долга и публикуются ежедневно. «Долг к пенни» включает  внутриправительственные активы и долг, находящийся в распоряжении населения, в том числе ценные бумаги, выпущенные Казначейством США», – указано в документе Минфина США с указанием суммы задолженности.

    По состоянию на 18 августа, госдолг США составил 40 трлн 47 млрд долларов, передает РИА «Новости».

    Основная часть обязательств приходится на ценные бумаги, находящиеся у населения и различных организаций. Показатель оценивается более чем в 32 трлн 265 млрд долларов. Внутриправительственные долги при этом превышают семь трлн 781 млрд долларов.

    Текущее значение госдолга США приблизилось к законодательно утвержденному лимиту. Максимальный предел государственных заимствований установлен на уровне 41 трлн 103 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бюджетное управление Конгресса США в январе 2025 года опубликовало прогноз роста госдолга страны до более чем 52 трлн долларов к 2035 году, при этом в июле Конгресс США запланировал рост госдолга до 56,2 трлн долларов к 2036 году. В августе стало известно, что госдолг США за полтора месяца вырос на 500 млрд долларов.

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    18 августа 2026, 16:43 • Новости дня
    Братьев Ананьевых заочно приговорили к восьми годам за хищение 39 миллиардов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лефортовский суд Москвы вынес заочный приговор бывшим руководителям Промсвязьбанка братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым за масштабные финансовые махинации.

    Бывшие председатель совета директоров и председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий и Алексей Ананьевы заочно приговорены к восьми годам лишения свободы по делу о хищении более 39 млрд рублей, передает РИА «Новости» из зала заседаний Лефортовского районного суда Москвы.

    «Признать Дмитрия Ананьева виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Признать Алексея Ананьева виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», – огласила решение судья.

    Судебное решение было вынесено заочно, поскольку оба фигуранта скрываются от правосудия и в настоящее время находятся в международном розыске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева.

    Ранее собрание кредиторов выставило на торги столичный особняк и подмосковные участки его брата Дмитрия. А весной текущего года суд заочно отправил под стражу крупного должника этой кредитной организации Александра Тер-Аванесова.

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    19 августа 2026, 23:40 • Новости дня
    Глава Центробанка Ирана заявил о прекращении экспорта нефти страной

    Глава Центробанка Ирана заявил о прекращении экспорта нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне ситуации на Ближнем Востоке и в стране Иран перестал экспортировать нефть почти полностью, заявил председатель центрального банка республики Абдольнасер Хеммати.

    «В сложившихся обстоятельствах экспорт нефти практически прекратился, и наше планирование было настолько точным, что у нас есть валютные ресурсы», – приводит агентство Mehr высказывание Хеммати.

    Он добавил, что написал письмо Верховному лидеру Моджтабе Хаменеи, в котором сообщил, что нет необходимости беспокоиться о поставках основных товаров и медикаментов.

    «Центральный банк и правительство обеспечивают их, и теперь мы говорим, что будем их обеспечивать. Сейчас на рынке нет дефицита», – сказал глава ЦБ Ирана.

    Он заверил, что ЦБ и правительство принимают меры для борьбы с последствиями блокады и санкций. Центральный банк, в частности, смог контролировать рост инфляции и результаты работы и планирования вполне приемлемы, считает Хеммати.

    По словам главы иранского ЦБ, страна располагает валютой для обеспечения населения всем необходимым и медикаментами. На текущий момент альтернативного плана экономического развития нет, он Хеммати готов рассмотреть коррективы и варианты усовершенствования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦБ Германии в мае спрогнозировал стагнацию экономики из-за конфликта вокруг Ирана. Президент Ирана в июне подтвердил разблокировку 6 млрд долларов в Катаре. Меморандум, который подписали США и Иран предусматривает разблокировку 24 млрд долларов иранских активов.

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    18 августа 2026, 14:42 • Новости дня
    Трамп обозначил Ормуз как «новую территорию США» на фото

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разместил в социальной сети изображение карты, на которой участок между Ираном и Оманом обозначен как американская собственность.

    Трамп поделился необычной географической картой в своем официальном аккаунте в социальной сети Truth Social, передает РИА «Новости».

    На представленном изображении запечатлен Ормузский пролив, который географически располагается между Ираном и Оманом. Этот водный участок на картинке специально обведен кругом.

    Свой пост политик сопроводил короткой надписью на английском языке. «New U.S. Territory» («Новая территория США»), – гласит текст над изображением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Дональд Трамп заявил о планах объявить Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов.

    Несколькими днями ранее глава американского государства сообщил о полном контроле ВМС США над этой водной артерией.

    В середине июля Вашингтон официально объявил о переходе данного маршрута под свое управление.

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    19 августа 2026, 15:55 • Новости дня
    Путин потребовал сбалансировать финансовое положение нуждающихся в поддержке регионов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин поручил правительству составить список регионов, нуждающихся в поддержке, и разработать механизмы для улучшения их финансового положения.

    Такое заявление глава государства сделал на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Кремле, которое было посвящено реализации плана структурных изменений в российской экономике до 2030 года, передает РИА «Новости».

    «Прошу правительство определить перечень таких субъектов федерации, предложить набор механизмов, чтобы сбалансировать их финансовое положение. А также совместно с регионами подготовить и утвердить программы их финансово-экономического оздоровления, рассчитанные на срок до пяти лет», – сказал Путин.

    Президент также отметил, что члены правительства страны должны активнее сотрудничать с регионами.

    «Подчеркну, каждый министр, каждый вице-премьер должен предметно сотрудничать с регионами, разбираться с проблемными вопросами на местах, где отдельные направления пока проседают», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-служба Кремля анонсировала заседание по вопросам структурных изменений в экономике.

    В июле глава государства отметил инициативы по поддержке бюджетов субъектов страны. А весной Министерство финансов предложило перенести срок погашения части задолженности регионов на 2030 год.

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    19 августа 2026, 18:13 • Новости дня
    Минфин предложил поддержать приграничные регионы России

    Силуанов предложил принять дополнительные меры поддержки приграничья

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство финансов выступает за оказание финансовой помощи приграничным территориям, которым приходится нести непредвиденные траты. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

    «Предлагаем также принять решение по поддержке приграничных регионов, которым приходится нести сегодня дополнительные расходы, связанные с реагированием на текущую ситуацию», – подчеркнул руководитель министерства, передает ТАСС.

    Сейчас идет подготовка региональных бюджетов на предстоящие три года. Ведомство продолжит работать с субъектами для обеспечения устойчивости их финансов и выполнения всех обязательств. Кроме того, планируется подготовить меры по ограничению дефицита бюджетов в регионах с высокой долговой нагрузкой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого месяца правительство направило полтора миллиарда рублей на компенсацию расходов предприятий в приграничных областях.

    Немногим ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил об особом контроле руководства страны за ситуацией в этих субъектах. До этого президент России Владимир Путин поручил проанализировать меры поддержки жителей приграничья.

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    19 августа 2026, 04:11 • Новости дня
    Associated Press: Трамп угрожал Оману из-за близости Маската к сделке с Ираном

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по Оману, потому что недоволен близостью Маската к сделке с Ираном, сообщает Associated Press.

    «Трамп угрожал Оману, потому что он недоволен тем, что тот близок к сделке с Ираном по проливу», – заявили Associated Press два региональных чиновника.

    AP пишет, что американский лидер находится под давлением, так как ранее обещал ослабить Иран и заключить более выгодную ядерную сделку. Однако Тегеран начал использовать контроль над Ормузским проливом в качестве нового инструмента давления.

    Диалог между Вашингтоном и Тегераном полностью остановился. Период в 60 дней после подписания временного соглашения завершился без продления, и Трамп подтвердил отсутствие планов по возобновлению контактов.

    В настоящее время единственные подтвержденные дискуссии о судоходстве в проливе ведутся между Ираном и Оманом. Тегеран заявляет о завершении работы над совместным заявлением, что вызывает сильное раздражение у президента США, говорится в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран и Оман договорились о карте морских маршрутов в Ормузском проливе.

    Стороны согласовали создание единого среднего коридора для движения торговых судов.

    Обсуждаемая сделка предусматривает заключение шестидесятидневного временного соглашения.

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    20 августа 2026, 01:21 • Новости дня
    Дмитриев объяснил соболезнования ЕС подсанкционному председателю МУС

    Дмитриев объяснил соболезнования ЕС председателю МУС

    Tекст: Катерина Туманова

    Соболезнования Евросоюза в адрес подсанкционного председателя Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ поступили оттого, что глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас не знает о смерти этого некогда значимого органа, заявил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «МУС мертв. Кая просто еще не знает об этом», –  написал он в X.

    Репостом к посту Дмитриев разместил пост о глубоком сожалении в ЕС о решении США подвергнуть Томоко Аканэ санкциям.

    «ЕС глубоко сожалеет о решении Соединенных Штатов ввести санкции в отношении президента Международного уголовного суда (МУС) судьи Томоко Аканэ и старшего адвоката по судебным процессам Абдулая Сейе», – сказано в сообщении.

    Напомним, США ввели санкции против руководства Международного уголовного суда, которые объяснили тем, что Аканэ и Сейе пытались вести расследования вне юрисдикции МУС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МУС осудил санкции США против своих сотрудников. Нетаньяху назвал МУС кенгуриным судом. Глава Еврокомиссии заступилась за председателя МУС после санкций США.

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    20 августа 2026, 22:53 • Новости дня
    ЦБ сообщил о подключении более 130 банков к платформе цифрового рубля

    ЦБ сообщил о подключении банков к платформе цифрового рубля

    Tекст: Катерина Туманова

    Более 130 кредитных организаций, включая небольшие банки, интегрируются в систему цифрового рубля для повышения конкурентоспособности, сообщила глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

    «Немало банков, у которых обязанность открыть свою инфраструктуру для клиентов по закону возникает гораздо позднее, но они хотят это сделать уже сейчас. Они активно участвуют в пилоте, настраивают свои системы. Всего в процессе подключения к платформе цифрового рубля больше 130 банков», – заявила Бакина РИА «Новости».

    По ее словам, небольшие банки стремятся осваивать инновации первыми, чтобы выигрывать конкуренцию за потребителя. Регулятор планирует разрешить кредитным организациям, успешно наладившим процессы, открывать для клиентов готовые сценарии работы с новой формой валюты.

    Бакина добавила, что в течение пяти-семи лет доля цифрового рубля в безналичных платежах возрастет, хотя задачи вывести его в лидеры нет. Россияне смогут открывать кошельки через банковские приложения, при этом ежемесячный лимит на пополнение составит 300 тыс. рублей, а операции будут бесплатными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ЦБ заявили о готовности банков к запуску цифрового рубля. Регулятор анонсировал бесплатные операции с цифровым рублем с 1 сентября и проработку вопроса о международных расчетов в цифровых рублях.

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    19 августа 2026, 17:37 • Новости дня
    Доходы бюджетов регионов России с начала года выросли на 6%

    Силуанов: Доходы бюджетов регионов России с начала года выросли на 6%

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Поступления в казну субъектов страны увеличились на 6% с начала текущего года, достигнув 15 трлн рублей, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

    Минфин сообщил об увеличении доходов региональных бюджетов с начала года до 15 трлн рублей. В ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента Владимира Путина глава Минфина Антон Силуанов подтвердил успешное выполнение финансовых планов на местах, передает РИА «Новости».

    «Исполнение бюджетов регионов в текущем году осуществляется в плановом порядке. С начала года доходы региональных бюджетов возросли на 6% и составили более 15 трлн рублей», – сообщил министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле министр финансов Антон Силуанов оценил долг российских регионов в 3,5 трлн рублей. В июне глава Минфина отметил рост налоговых поступлений сверх запланированных показателей.

    Месяцем позже президент Владимир Путин заявил об увеличении нефтегазовых и ненефтегазовых доходов страны.

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    19 августа 2026, 05:34 • Новости дня
    Сеул узнал о сокращении военных учений с США из поста Трампа в соцсетях

    МИД Южной Кореи: США не предупреждали о сокращении военных учений

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская сторона заранее не проинформировала Сеул о планах досрочно завершить совместные маневры, заявил южнокорейский министр иностранных дел Чо Хён.

    Вашингтон не уведомлял Сеул о намерении сократить продолжительность совместных маневров, заявил глава МИД страны, передает ТАСС.

    «Ни наше правительство, ни представители американского правительства не знали заранее о том, что сказал президент [Соединенных Штатов Дональд] Трамп в Truth Social», – заявил дипломат.

    Комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил, что маневры Ulchi Freedom Shield завершатся досрочно – 21 августа. Изначально тренировки планировалось проводить с 17 по 27 августа. К участию в них собирались привлечь 18 тыс. военнослужащих.

    Сразу после публикации американского лидера в Сеуле заявляли, что маневры идут по плану. В министерство обороны республики не поступало никаких официальных обращений в связи с высказываниями президента США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон и Сеул приступили к проведению ежегодных летних военных маневров Ulchi Freedom Shield.

    Президент США Дональд Трамп поручил сократить объем этих совместных тренировок.

    Позже глава Белого дома заявил о готовности лидера КНДР Ким Чен Ына к двустороннему диалогу.

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    Россия запускает новый вид денег

    Цифровой рубль станет реальным с 1 сентября. Что смогут сделать с новым видом денег простые россияне на бытовом уровне, и для чего он не будет предназначен? С чем столкнутся бизнес и коммерческие банки, которых могут лишить части клиентских денег? И зачем цифровой рубль государству? Подробности

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    Литва придумала ограничения против «блуждающих по стране» россиян

    В Литве предложили сократить с 24 до шести часов время, отведенное россиянам на транзитный проезд через территорию республики на автомобилях в Калининградскую область или обратно. Законопроект уже внесен в Сейм, его авторы объясняют инициативу «рисками для национальной безопасности». Какими рычагами располагает Россия в ответ и насколько далеко может зайти Вильнюс в ужесточении транзитного режима? Подробности

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    Смерть от унижения. Ассенизаторы против уральских ученых

    Поселковые ассенизаторы избили члена-корреспондента Российской академии наук, руководителя крупного селекционного института Никиту Зезина. Через полторы недели ученый скончался. Степень вины подозреваемых предстоит выяснить следствию и суду. Уже сейчас, однако, можно утверждать, что «дело Зезина», судя по общественной реакции на него, мало кого оставило равнодушным. Специальный корреспондент деловой газеты ВЗГЛЯД с новыми подробностями трагедии в Екатеринбурге. Подробности

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    Новый министр обороны Украины опасен своей специализацией

    Верховная рада большинством голосов утвердила в должности министра обороны Украины Евгения Хмару, хотя западные покровители Киева и активисты «картонного майдана» требовали вернуть Михаила Федорова. Такое назначение говорит о многом: Хмара – выходец из спецслужб, а его профиль – террор в отношении гражданских. Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • За что поляки бьют украинцев

      По данным властей Польши, количество нападений на украинцев в стране за год увеличилось на треть. СМИ пишут о массовой дискриминации беженцев с Украины. Чего добиваются поляки?

    • Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

      Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.

    • Маленький сын не понимает, что я не вижу – мы даже в прятки играем

      Ветеран СВО Вадим Шарипов, получивший орден Мужества за участие в отражении украинского «контрнаступа» в 2023 году, рассказал о том, что вернуло ему присутствие духа после потери зрения из-за тяжелого ранения.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Запрет на выезд за границу в 2026 году: как проверить ограничение и снять его

      В 2026 году запрет на выезд за границу чаще всего связан с исполнительным производством у судебных приставов: ограничение может появиться из-за долгов по алиментам, штрафам, налогам, кредитам, ЖКУ и другим обязательствам. Проверить риски перед поездкой можно через Госуслуги, банк данных исполнительных производств ФССП и уведомления от приставов, а снять ограничение обычно можно после оплаты долга и вынесения приставом постановления об отмене запрета. Рассказываем, как узнать, есть ли запрет на выезд из России, при какой сумме долга его могут установить, как быстро снимают ограничение и что делать, если вылет уже скоро.

    • Как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году: онлайн-сделка, биометрия и электронная подпись

      С 2026 года россияне могут подавать документы на регистрацию недвижимости онлайн с использованием подтвержденной биометрии. Это позволяет оформить сделку купли-продажи квартиры через Госуслуги без специальной отметки в ЕГРН о возможности электронной регистрации, если документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а личность правообладателя подтверждена через Единую биометрическую систему. Рассказываем, как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году, кому нужна биометрия, где получить электронную подпись, какие документы понадобятся и когда все равно лучше идти к нотариусу, в МФЦ или Росреестр.

    • Больничный во время отпуска в 2026 году: продлевается ли отдых и как его перенести

      Если работник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок с учетом пожеланий сотрудника, а дни болезни оплачиваются по больничному листу. Но это правило касается болезни самого работника и ежегодного оплачиваемого отпуска: при больничном по уходу за ребенком, отпуске за свой счет или учебном отпуске порядок может быть другим. Рассказываем, когда больничный во время отпуска продлевает отдых, когда отпуск переносят, как сообщить работодателю и что делать после закрытия электронного листка нетрудоспособности.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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