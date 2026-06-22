  • Новость часаНа подлете к Москве за два утренних часа уничтожено почти 60 дронов ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США не смогли выполнить договоренности Анкориджа по Украине
    Российские военные эвакуировали первых жителей Константиновки
    Эксперт сказал, от чего зависит бесперебойность поставок топлива в Крым
    Медведев объяснил отказ экс-президентов Украины от польского ордена
    Мэр Харькова заявил об ударе авиабомбами по ТЭЦ
    Иранская делегация покинула переговоры с США из-за угроз Трампа
    В США назвали четыре ключевых вопроса по ядерной программе Ирана
    Власти Запорожской области предупредили о заминированных купюрах
    Киев пригрозил Польше отменить конференцию по восстановлению Украины
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Как украинские тетки отравляют все живое вокруг

    «Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.

    28 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Эра пятивекового западного господства подходит к концу

    Вестернизация планеты остановилась, в превосходство Запада уже мало кто верит, а утверждение о «единственно верном» западном пути переживает кризис легитимности.

    12 комментариев
    Александр Филиппов Александр Филиппов Анархия перестает быть аномалией

    Возрожденный анархизм государств, продолжающийся анархизм антиглобалистских движений и новый анархизм технофеодалов при любом раскладе не обещают предсказуемость и стабильность.

    7 комментариев
    22 июня 2026, 06:36 • Новости дня

    В Москве спрогнозировали потепление

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В начале рабочей недели жителей столичного региона ожидает облачная погода с прояснениями, а дневная температура достигнет комфортных летних значений, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

    Днем в понедельник воздух в столице прогреется от 23 до 25 градусов тепла, возможны кратковременные осадки и грозы, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

    В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки 17 градусов.

    Ветер ожидается северо-западного направления со скоростью от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление в городе составит около 747 миллиметров ртутного столба.

    На территории Подмосковья температурный фон будет колебаться от 21 до 26 градусов тепла. В ночные часы в области также прогнозируется похолодание до 17 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее Гидрометцентр предупреждал москвичей о небольших дождях.

    19 июня 2026, 19:38 • Новости дня
    Эксперт Федутинов сравнил дрон ВСУ «Сичень» с российской «Геранью»

    Эксперт Федутинов: Дрон ВСУ «Сичень» выполнен по аналогичной с «Геранью» схеме

    Эксперт Федутинов сравнил дрон ВСУ «Сичень» с российской «Геранью»
    @ Ministry of Foreign Affairs of Ukraine

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинский БЛА «Сичень», который был замечен в ходе недавней атаки на Московский регион, – довольно новый аппарат. По некоторым данным, максимальная взлетная масса беспилотника составляет порядка 140 кг, включая 40-килограммовую боевую часть, вероятно, фугасного или осколочно-фугасного типа, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

    «В ходе недавней атаки на Московский регион противником была задействована широкая номенклатура имеющихся в распоряжении ВСУ беспилотников-камикадзе. Это было сделано для увеличения количества одновременно задействованных беспилотников в целях повышения вероятности прорыва противовоздушной обороны Москвы», – отметил эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

    «В результате – даже при высоких показателях эффективности перехвата целей, характерных для российских средств ПВО – нескольким аппаратам удалось прорваться сквозь эшелонированную оборону и нанести определенный ограниченный, но, тем не менее, неприятный ущерб гражданским объектам», – добавил он. По словам собеседника, Украина, в частности, применяла дроны Ан-196 «Лютый», «Морок», FP-1, «Бобер».

    «Одним из задействованных украинской стороной беспилотников был БЛА «Сичень». Это довольно новый аппарат, который впервые был представлен общественности в апреле текущего года», – указал эксперт. Как рассказал Федутинов, «Сичень» выполнен по аналогичной с БЛА «Герань» схеме бесхвостка.

    «В качестве силовой установки используется четырехцилиндровый оппозитный двигатель внутреннего сгорания. По некоторым данным, максимальная взлетная масса беспилотника составляет порядка 140 кг, включая 40-килограммовую боевую часть, вероятно, фугасного или осколочно-фугасного типа. Сообщалось, что аппарат может применяться по целям, удаленным от места старта на дальность до 1400 км», – детализировал он.

    «Аппараты такого плана нередко называют Геране- или Шахедо-подобными. Это обусловлено тем, что в указанных БЛА удалось реализовать удачный баланс между техническими параметрами беспилотника – прежде всего дальностью действия и массой носимой полезной нагрузки – а также стоимостью изделий. Неслучайно, изучение опыта конфликта на Украине привело к появлению разнообразных клонов таких БЛА в различных странах мира», – заключил эксперт.

    Ранее стало известно, что ВСУ в ходе атаки на Московский регион 18 июня применили новый дрон «Сiчень» («Январь»). Как сообщают авторы Telegram-канала «Военный Осведомитель», в налете участвовали как минимум шесть таких аппаратов.

    Впервые беспилотник был представлен в апреле 2026 года. Утверждается, что «Сичень» несет боевую часть массой 40 кг на расстояние до 1400 км с максимальной скоростью полета до 200 км/ч. Как отмечается, внешне дрон напоминает российский беспилотный летательный аппарат «Герань».

    Напомним, в ночь на четверг дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили 555 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что на подлете к столице было сбито более 190 дронов. 

    Военкор Александр Коц предположил, что «операция» была построена в три такта: разведка, проверка и сам удар. По его мнению, первая волна ударов прошла 16 июня, когда над столицей сбили 90 дронов. 17 июня тактика была повторена, а 18 июня противник совершил атаку по уже разведанному коридору.

    Военные эксперты высоко оценили профессионализм отечественной ПВО. Однако полностью свести ущерб к нулю не удалось: пострадал Московский НПЗ, а также ряд объектов гражданской инфраструктуры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как усилить российскую ПВО и противостоять растущей угрозе.

    Комментарии (0)
    19 июня 2026, 14:15 • Новости дня
    Силы ПВО с начала суток сбили 37 летевших на Москву дронов
    Силы ПВО с начала суток сбили 37 летевших на Москву дронов
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    С начала суток системы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку, ликвидировав 37 беспилотных летательных аппаратов на подлете к столице, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Сбит один беспилотник. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил глава города в Max.

    По его словам, до этого еще один аппарат был уничтожен системой ПВО Министерства обороны. На местах обнаружения фрагментов сбитых дронов оперативно развернуты работы профильных специалистов.

    Ранее сообщалось, что на подлете к Москве были уничтожены 35 украинских беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что установленные для защиты российской столицы средства противовоздушной обороны продемонстрировали высокую эффективность.

    Он также отметил, что в России принимаются все меры по ликвидации последствий атаки ВСУ.

    Комментарии (3)
    21 июня 2026, 12:12 • Видео
    В США раскрыт заговор вокруг коронавируса

    Глава национальной разведки США Тулси Габбард перед уходом в отставку опубликовала скандальный доклад о происхождении коронавируса. И что же узнал мир о потрясшей его пандемии?

    Комментарии (0)
    19 июня 2026, 13:53 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожено 35 украинских беспилотников
    На подлете к Москве уничтожено 35 украинских беспилотников
    @ Константин Морозов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали еще десять вражеских дронов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее градоначальник сообщил, что силы ПВО сбили с начала суток 25 летевших на Москву БПЛА.

    Силы противовоздушной обороны Министерства обороны ликвидировали десять беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр Москвы в Max.

    В настоящее время на местах падения фрагментов сбитых аппаратов находятся профильные специалисты. Сотрудники экстренных служб продолжают необходимую работу.

    Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили с начала суток 25 летевших на Москву БПЛА.

    Комментарии (0)
    19 июня 2026, 18:41 • Новости дня
    Собянин: Силы ПВО сбили 76 беспилотников на подлете к Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили масштабный налет украинских дронов на столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    По его словам, только на ближнем рубеже зенитчики перехватили и уничтожили 76 вражеских беспилотников.

    «Сегодня противник предпринял еще одну массированную атаку на Москву. Только на ближнем рубеже силами ПВО было сбито 76 беспилотников. Разрушений и пострадавших нет», – написал Собянин в Max.

    Накануне Министерство обороны России сообщило о перехвате 555 украинских беспилотников.

    Мэр столицы заявил о повреждении здания торгового центра «Садовод» из-за падения обломков.

    В марте текущего года системы противовоздушной обороны уничтожили четыре направлявшихся к городу дрона.

    Комментарии (0)
    22 июня 2026, 05:35 • Новости дня
    На подлете к Москве за два утренних часа уничтожено почти 60 дронов ВСУ

    На подлете к Москве за два часа уничтожено почти 60 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Москвы Сергей Собянин в течение двух часов сообщал о работе системы ПВО, которая сбивала украинские дроны на подлете к городу, с 3 утра их было ликвидировано 59 штук.

    «Отражена атака одного беспилотника. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал мэр в Max-канале в 5 утра.

    До этого Собянин сообщал, что силами ПВО на подлете к Москве уничтожены более 40 дронов ВСУ. Всего с 4 до 5 утра было сбито 59 дронов ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорты Домодедово и Жуковский в ночь на понедельник ввели ограничения полетов, как и Шереметьево. С 5 утра все столичные аэропорты вернулись к штатному режиму работы.


    Комментарии (0)
    19 июня 2026, 12:31 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожили восемь украинских дронов
    На подлете к Москве уничтожили восемь украинских дронов
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В сторону российской столицы направлялись восемь украинских БПЛА, все они уничтожены, сообщил глава города Сергей Собянин.

    На местах падения беспилотников работают специалисты экстренных служб, указал Собянин в Max.

    За некоторое время до этого на подлете к Москве уничтожили шесть дронов.

    Комментарии (0)
    20 июня 2026, 01:35 • Новости дня
    ПВО сбила два летевших на Москву беспилотника
    ПВО сбила два летевших на Москву беспилотника
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Военные уничтожили два летевших на Москву беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву», – написал глава города в «Максе».

    Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Росавиация сообщила в «Максе», что ввела временные ограничения на работу аэропортов Домодедово и Жуковский. В ведомстве пояснили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности гражданских рейсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин накануне сообщал, что силы ПВО сбили 76 беспилотников на подлете к Москве.

    Мэр столицы заявил о повреждении здания торгового центра «Садовод» из-за падения обломков.

    Комментарии (0)
    19 июня 2026, 11:01 • Новости дня
    Москвич лишился 100 тыс. долларов на обмене валюты

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Полиция задержала подозреваемого в хищении 100 тыс. долларов у жителя столицы, который собирался обменять валюту на рубли по выгодному курсу, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Злоумышленники арендовали апартаменты в деловом центре и под видом выгодного обменника присвоили крупную сумму денег от продажи автомобиля, пояснила Волк, передает РИА «Новости».

    Задержанный подозревается в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

    По версии следствия, аферисты сняли помещение в комплексе Москва-Сити и разместили объявление о конвертации. Потерпевший планировал обменять 100 тыс. долларов. Он отправил в фальшивый пункт знакомого, так как преступники заявили об ограничении на вход.

    Мнимый кассир забрал наличность для пересчета, вышел через запасную дверь и сбежал с двумя подельниками. Общий ущерб превысил 7,4 млн рублей.

    Одного из фигурантов удалось найти в хостеле на Таллинской улице. На допросе он признался, что отдал рюкзак с купюрами напарнику из-за внезапной ссоры в момент побега. Возбуждено уголовное дело, ведется розыск остальных соучастников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте столичные правоохранители задержали подозреваемого в хищении 15 млн рублей из офиса криптообменника на Пресненской набережной.

    Комментарии (0)
    19 июня 2026, 13:12 • Новости дня
    Песков: В России принимаются все меры по ликвидации последствий атаки ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российские службы оперативно устраняют последствия налета украинских беспилотных летательных аппаратов на столичный регион, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, в России активно работают над устранением ущерба после налета украинских беспилотников, передает РИА «Новости».

    В минувший четверг Москва подверглась самой масштабной атаке вражеских дронов за последние два года.

    «Принимаются меры соответствующие по ликвидации последствий», – сказал Песков.

    В ночь на четверг российские системы ПВО перехватили 555 украинских беспилотников.

    Комментарии (0)
    19 июня 2026, 13:24 • Новости дня
    Песков: Система ПВО продемонстрировала высокие показатели по защите Москвы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Установленные для защиты российской столицы средства противовоздушной обороны продемонстрировали высокую эффективность, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Высокие показатели работы систем ПВО, несмотря ни на что», – указал Песков, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что президенту Владимиру Путину по несколько раз в день докладывают об ударах дронов по Москве.

    «Что касается президента, сводки он получает регулярно, по несколько раз в день, при необходимости в любое время дня и ночи», – пояснил представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Минобороны России сообщило о нейтрализации 555 украинских беспилотников за ночь.

    В пятницу на подлете к столице уничтожили сначала шесть, а потом еще восемь беспилотников.

    Комментарии (0)
    22 июня 2026, 04:10 • Новости дня
    Силами ПВО на подлете к Москве уничтожены более 40 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили в ночь на понедельник 42 дрона, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Шесть беспилотников, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», –написал он в Max-канале в 4 утра.

    Через несколько минут Собянин сообщил об уничтожении еще семи БПЛА, после чего была отражена атака пяти дронов.

    В течение часа с небольшим на подлете к городу было уничтожено 45 беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье силы ПВО ликвидировали почти 240 дронов ВСУ над регионами России. Аэропорты Домодедово и Жуковский в ночь на понедельник ввели ограничения полетов, как и Шереметьево.


    Комментарии (0)
    22 июня 2026, 00:45 • Новости дня
    В Москве зажгли 1418 свечей в память о начале Великой Отечественной войны

    Tекст: Катерина Туманова

    Памятная акция, приуроченная к 85-й годовщины годовщине начала Великой Отечественной войны, состоялась в воскресенье ночью в центре Москвы.

    На Крымской набережной активисты зажгли 1418 свечей – по одной за каждый день Великой Отечественной войны, передает РИА «Новости». Акция приурочена ко Дню памяти и скорби 22 июня.

    Общероссийская минута молчания в День памяти и скорби пройдет 22 июня 2026 года в 12.15 по московскому времени. Это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении Германии на СССР 22 июня 1941 года.

    Также 22 июня президент России Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

    Комментарии (0)
    19 июня 2026, 13:29 • Новости дня
    Силы ПВО сбили с начала суток 25 летевших на Москву БПЛА

    Tекст: Дарья Григоренко

    С начала суток системы противовоздушной обороны ликвидировали 25 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону российской столицы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Уничтожены шесть вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в своем канале на платформе Max.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что установленные для защиты российской столицы средства противовоздушной обороны продемонстрировали высокую эффективность.

    Он также отметил, что в России принимаются все меры по ликвидации последствий атаки ВСУ.

    Комментарии (0)
    19 июня 2026, 12:20 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожили шесть беспилотников

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны нейтрализовали шесть беспилотников, направлявшихся в сторону российской столицы, сообщил глава города Сергей Собянин.

    На местах падения фрагментов дронов работают специалисты экстренных служб, указал Собянин в Max.

    Генерал-майор авиации Сергей Липовой пояснял, что ВСУ применяют стратегию волновых атак беспилотниками, пытаясь перегрузить российские системы противовоздушной обороны перед основным ударом.

    Военкор Александр Коц также объяснял тактику массированных ударов украинских беспилотников по столичному региону.

    Комментарии (0)
    19 июня 2026, 12:23 • Новости дня
    В Домодедово и Жуковском ограничили полеты

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столичных воздушных гаванях Домодедово и Жуковском введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация.

    Ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов, указало ведомство в Max.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к городу поразили шесть БПЛА.

    Комментарии (0)
    Главное
    В Москве зажгли 1418 свечей в память о начале Великой Отечественной войны
    В Крыму ввели графики ограничения потребления электроэнергии
    Туск назвал стратегической ошибкой конфликт Варшавы и Киева
    Трамп пообещал скорую отставку Стармера по двум причинам
    Для въезда во Вьетнам россиян обязали получать QR-код
    Волгоград временно переименовали в Сталинград
    Баку сообщил о разливе нефти в Каспийском море

    Что заставило ЦБ замедлиться в снижении ставки

    Девятый раз подряд регулятор снижает ключевую ставку. Однако шаг снижения на этой неделе разочаровал рынок. Ждали ставку в 14%, а она снизилась пока только до 14,25%. Впрочем, ЦБ был близок к тому, чтобы вообще ничего не снижать. Почему выбор у регулятора был непростой, учитывая, что годовая инфляция в целом снизилась? И что будет со ставкой, кредитами и рублем дальше? Подробности

    Перейти в раздел

    США не смогли выполнить договоренности Анкориджа по Украине

    США не смогли приблизить урегулирование украинского кризиса. Вашингтон оказался «не совсем в состоянии» выполнить договоренности, достигнутые на саммите в Анкоридже, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Россия не ждет, пока страны Запада при участии американцев или без них «созреют» для мира, и будет добиваться своей победы на поле боя. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия лишает Украину военной почты

    Россия в последнее время существенно расширила географию и нарастила число ударов по почтовой инфраструктуре и торговым сетям Украины. Под прицелом – склады, терминалы и отделения, которые ВСУ используют для перевозки, распределения и хранения оружия, боеприпасов, амуниции и беспилотников. Эксперты отмечают: удары по этим узлам наносят долгосрочный ущерб всей системе снабжения украинской армии. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев срывает с себя польские ордена

    Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла за героизацию военных преступников. В ответ представители украинского руководства начали отказываться от польских наград. Почему Киев выбрал путь громкого публичного жеста, как поведет себя Варшава дальше и перейдет ли конфликт из плоскости «метания орденами» в реальное ухудшение отношений? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В США раскрыт заговор вокруг коронавируса

      Глава национальной разведки США Тулси Габбард перед уходом в отставку опубликовала скандальный доклад о происхождении коронавируса. И что же узнал мир о потрясшей его пандемии?

    • Определен следующий премьер Британии

      Уже скоро в Великобритании должен смениться лидер правящей Лейбористской партии – а значит, и премьер-министр. Новым хотят сделать Энди Бернэма. Что это за человек? Чего от него ждать России?

    • Лавров ответил на ультиматум Европы

      На сайте МИД России вышла статья министра иностранных дел Сергея Лаврова. Изначально она была написана для одного из европейских изданий, но там ее в итоге публиковать отказались. Посвящен материал самому важному – конфликту вокруг Украины, отношениям РФ-ЕС и третьей мировой войне.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Выборы в Государственную думу в 2026 году: даты, партии и порядок голосования

      Осенью 2026 года в России пройдут очередные выборы в Государственную думу – впервые с участием жителей новых регионов. В материале – даты, порядок голосования, список участников и ключевые изменения по сравнению с предыдущими выборами.

    • Что будет, если не платить ипотеку в 2026 году: когда банк может забрать квартиру и что делать заемщику

      Просрочка по ипотеке не означает, что банк сразу заберет квартиру, но затягивать с проблемой опасно. Уже после первых пропущенных платежей начинают начисляться штрафы и пени, а при длительной задолженности кредитор может потребовать досрочно вернуть весь долг и обратиться в суд. В 2026 году у заемщиков есть несколько способов избежать крайних последствий – от ипотечных каникул и реструктуризации до рефинансирования и продажи жилья без потери контроля над ситуацией. Разбираемся, что будет, если не платить ипотеку, когда банк может начать взыскание и как сохранить квартиру.

    • Результаты ОГЭ-2026: когда будут, где посмотреть баллы и полный график публикации

      Результаты ОГЭ-2026 обычно публикуют через 7–14 дней после экзамена, однако сроки зависят от предмета, периода сдачи и региона. Узнать баллы можно онлайн на официальных порталах, через сайты РЦОИ, «Госуслуги» или в школе. Публикуем полный график результатов ОГЭ-2026 по всем предметам, рассказываем, когда придут оценки и что делать, если вы не согласны с итогами проверки.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации