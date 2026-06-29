Газовые трубы на дне Балтики перестали быть просто железяками. Они превратились в материальное воплощение выбора, который рано или поздно придется сделать Европе: следовать воинственной риторике в отношении России или спасать собственную индустриальную основу, признав невозможность стратегического поражения РФ.26 комментариев
Москвичей предупредили о кратковременных дождях
В начале рабочей недели жителей столичного региона ожидают комфортные температуры, переменная облачность и небольшие осадки, сообщил Гидрометцентр.
В понедельник в Москве прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.
Днем воздух в столице прогреется до 21-23 градусов тепла.
В ночные часы температура в городе может опуститься до 13 градусов. Синоптики также ожидают северо-западный ветер со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление составит порядка 749 миллиметров ртутного столба.
На территории Подмосковья дневная температура будет варьироваться от 19 до 24 градусов. В ночь на вторник столбики термометров в области могут показать до 14 градусов тепла.
Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее синоптики спрогнозировали потепление в Москве до 25 градусов.