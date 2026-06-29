Москвичей предупредили о кратковременных дождях

Tекст: Алексей Дегтярёв

В понедельник в Москве прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Днем воздух в столице прогреется до 21-23 градусов тепла.

В ночные часы температура в городе может опуститься до 13 градусов. Синоптики также ожидают северо-западный ветер со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление составит порядка 749 миллиметров ртутного столба.

На территории Подмосковья дневная температура будет варьироваться от 19 до 24 градусов. В ночь на вторник столбики термометров в области могут показать до 14 градусов тепла.

Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее синоптики спрогнозировали потепление в Москве до 25 градусов.