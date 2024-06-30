Военные базы США в Европе перевели в состояние повышенной готовности

CNN: Базы США в Европе перевели в состояние повышенной готовности из-за угрозы теракта

Tекст: Ольга Иванова

По данным канала, в состояние повышенной готовности была также переведена база в немецком Штутгарте, где расположена штаб-квартира Европейского командования ВС США. Источник отметил, что подобной опасности не было зафиксировано ни разу за последние 10 лет, передает РИА «Новости».

В частности, боевая готовность была повышена до уровня «Чарли». Этот стаус применяется, когда поступают разведывательные данные, указывающие на вероятность какой-либо формы теракта или нападения на персонал или объекты. При этом правительство Германии привлекло 580 полицейских для оказания помощи в обеспечении безопасности наряду с немецкими офицерами.

Ранее, как отмечает телеканал, европейские власти предупредили о потенциальной угрозе терроризма на континенте, особенно в преддверии Олимпиады в Париже в июле и во время нынешнего чемпионата Европы по футболу в ФРГ.

Ранее президент США Джо Байден направил в Конгресс страны уведомление, в котором сообщил, что около 80 тыс. американских военных направлены или дислоцированы в государствах НАТО в Европе.