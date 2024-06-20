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    20 июня 2024, 17:00 • В мире

    За что Бразилия стала особо ценить Россию

    Правда и победа
    За что Бразилия стала особо ценить Россию

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Бразилия стала одной из стран, не подписавших итоговую декларацию саммита в Швейцарии по Украине. Крупнейшая страна Латинской Америки критикует США, отказывается следовать западным санкциям и поддерживает российские усилия в вопросе завершения конфликта на Украине. Почему Бразилия в глобальных вопросах сближается с Россией?

    Мотивы тесного сотрудничества России с Китаем, Индией и даже с ЮАР в целом очевидны. Это и несогласие с американской версией миропорядка, и антиколониальная повестка, и традиции взаимной политической поддержки, и торговые, и военно-технические связи. Но почему Бразилия становится ключевым партнером Москвы в Южной Америке? Среди партнеров Москвы по «старому БРИКС» Бразилия может показаться самой далекой от России. И в географическом, и в политическом плане.

    Бразилии не грозит война с США, страна находится на американском заднем дворе. Ее торговый оборот со Штатами в разы превышает оборот с Россией. Военно-технические связи наших стран относительно незначительны. И тем не менее бразильские власти во главе с президентом Луисом Лулой да Силвой уже рассматриваются Западом как одни из главных адвокатов российской позиции на международной арене.

    Последним примером такой поддержки стал отказ Бразилии (в числе ряда других стран) от подписания итоговой декларации так называемого саммита мира в Швейцарии. Да и на самом этом мероприятии Бразилия присутствовала только в качестве наблюдателя. А год назад Бразилия также отказалась подписать антироссийскую декларацию проводимого США «саммита за демократию».

    Это тем более показательно, что среди всех незападных крупнейших держав Бразилия занимает в какой-то мере уникальное международное положение. Она сохраняет как минимум рабочие отношения и с лидерами коллективного Запада, и хорошие отношения – со всеми незападными лидерами (прежде всего стран Глобального Юга). Бразилия не является страной, примыкающей к какому-либо идеологическому лагерю и вынужденной из-за этого корректировать свою позицию на международной арене.

    И хотя у Бразилии множество внутренних проблем (высокий уровень бедности, недостаток производственных мощностей), ее элитам уже тесно в южноамериканском регионе. Им недостаточно роли главной страны к югу от Рио-Гранде – Бразилия претендует на роль одного из мировых лидеров. В частности, при поддержке России стремится занять место одного из постоянных членов Совбеза ООН.

    Имеет значение и роль личности в истории. Президент Лула стал своего рода мотором для вывода Бразилии на международную арену, причем с антизападной повесткой.

    «Лула особенно подчеркивает свою антивоенную позицию. Он против гонки вооружений, против разжигания и затягивания конфликтов. При нем Бразилия сильно критикует Соединенные Штаты за политику в отношении Газы, вместе с ЮАР преследует Израиль в ООН через судебные инструменты. Президент Лула лично заявил, что действия Израиля в Газе – это геноцид, после чего Израиль отозвал посла», – поясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

    Бразилия собирается идти к глобальному лидерству через инструменты Глобального Юга. Через поддержку его повестки, а также образ защитника его интересов. «Для Бразилии при Луле, в отличие от его предшественника Жаира Болсонару, очень важны отношения в рамках того, что бразильцы называют Юг-Юг. Поэтому Луле важно членство Бразилии в БРИКС, а также поддержание и укрепление отношений с другими странами организации. Поэтому он поддерживает такие инициативы организации, как переход на национальные валюты, уменьшение роли доллара в мировых делах», – продолжает Суслов.

    Бразилия является одним из ключевых сторонников дедолларизации мировой экономики. Если недавно, например, все сделки с нефтью шли в долларах, то сейчас 20% сделок проходит уже не в американской валюте. Бразилия является инициатором обсуждения вопроса о создании единой валюты БРИКС для использования во взаимных расчетах.

    Важно и то, что главным торговым партнером Бразилии является не США, а Китай. В 2023 году почти треть бразильского экспорта (около 100 млрд долларов) шла в КНР. Китай является и ведущим источником импорта (порядка 53 млрд долларов, или 22% всего объема импорта). США с 15,9% (или 38 млрд долларов) на втором месте. И Бразилия (в отличие от той же Индии) не конфликтует с КНР, а значит не боится перевода мировой торговли в юани.

    Ну и, конечно, Лула поддерживает общую позицию Глобального Юга в украинском вопросе. «Президент Бразилии Лула да Силва позиционирует свою страну как нейтральное государство, поддерживающее отношения и с Россией, и с Украиной. Поэтому он постоянно отказывается от предложений отправить оружие в Киев, объясняя это тем, что стратегия США и Евросоюза снижает шансы на дипломатическое решение конфликта», – пишет Bloomberg.

    «Большинство стран Латинской Америки занимают нейтральную позицию по конфликту вокруг Украины. Однако, учитывая глобальный характер этого кризиса, в котором России противостоит не столько Украина, сколько страны коллективного Запада во главе с США, а также принимая во внимание личный опыт стран региона, столкнувшихся с западным неоколониализмом, здесь все больше признается разрушительная роль Запада в разжигании и дальнейшем обострении конфликта», – подтверждает посол России в Парагвае Александр Писарев.

    Поэтому Лула выступает за дипломатический диалог по Украине на основе уважения интересов России. «Бразилия подчеркивает необходимость скорейшего завершения войны и, соответственно, выступает против тех конференций, которые выглядят ультимативными в отношении России и не имеют ничего общего с дипломатией. Поэтому Бразилия вместе с Китаем выступают за то, чтобы организовать такую конференцию по урегулированию украинского конфликта, которая бы априори была приемлема для обеих сторон», – говорит Суслов.

    Бразилия не просто отрицает западные санкции, но и публично говорит о том, что не собирается их соблюдать.

    «Мы не следуем санкционному режиму, введенному некоторыми странами против России. Мы соблюдаем санкции, введенные Советом Безопасности ООН, а это не тот случай», – подчеркивал посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес.

    Подобная линия не только сделала Бразилию одним из внешних участников дипломатического процесса по Украине (бразильско-китайская инициатива сейчас является единственным рабочим проектом мирных переговоров), но и позволила укрепить отношения с Россией. Например, в торговле. Да, товарооборот с РФ у Бразилии составляет лишь 10 млрд долларов (в семь раз меньше, чем с Соединенными Штатами), однако он растет быстрыми темпами. Москва уже поставляет Бразилии порядка 20% всех удобрений, а также начала экспорт зерна в Бразилию через свои порты на Балтике.

    И все же главная ценность России для Бразилии все-таки в политическом и ценностном поле. «Бразилия в лице России получает поставщика удобрений и нефтепродуктов. Но гораздо более важно то, что Бразилия обретает партнера в деле переформатирования американского миропорядка. Президент Лула давно выступал за реформы глобальных институтов наподобие МВФ для того, чтобы усилить в них роль стран Глобального Юга», – пишет Bloomberg.

    Таким образом, Россия и Бразилия, несмотря на географическую удаленность, находятся довольно близко с точки зрения экономических и геополитических интересов двух стран. Бразилия видит в России союзника по созданию многополярного мира – и делает всё, чтобы создавать его вместе.

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