«Я – низачем», – говорил мой дрезденский приятель Толя, русский немец, уехавший на свою историческую родину. Очень хотел жить в ФРГ, а пришлось умирать там – тоже самоубийство.19 комментариев
Китай и Бразилия представили консенсус по Украине
Китай и Бразилия представили консенсус по Украине, который одобряют все больше стран
Консенсус Китая и Бразилии по урегулированию украинского конфликта одобряет все большее количество стран. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И на встрече со своим бразильским коллегой Мауро Виэйрой.
«Недавно Китай и Бразилия опубликовали совместное заявление, в котором представлен их консенсус из шести пунктов по политическому урегулированию украинского вопроса. Все больше стран понимают и одобряют его», – приводит слова Ван И ТАСС.
В совместном заявлении говорится, что диалог и переговоры – единственный путь к урегулированию украинского кризиса. Китай и Бразилия также предложили «в подходящее время» провести международную мирную конференцию.
Ранее Китай выступил за созыв настоящей мирной конференции по Украине
Министр иностранных дел Китая Ван И на заседании министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде заявил, что для решения конфликта на Украине необходимо созвать настоящую мирную конференцию, которую признают и Москва, и Киев.
По его словам, Китай выступает за своевременный созыв настоящей мирной конференции, которую признают и Россия, и Украина, «с равноправным участием всех сторон и честным обсуждением всех мирных планов».
Власти Китая заявляли, что Пекин не будет участвовать в конференции в Швейцарии, поскольку ключевые факторы для проведения этого мероприятия не созданы. При этом Китай планирует продолжать продвижение мирных переговоров по Украине.