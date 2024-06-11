Китай и Бразилия представили консенсус по Украине, который одобряют все больше стран

Tекст: Денис Тельманов

«Недавно Китай и Бразилия опубликовали совместное заявление, в котором представлен их консенсус из шести пунктов по политическому урегулированию украинского вопроса. Все больше стран понимают и одобряют его», – приводит слова Ван И ТАСС.



В совместном заявлении говорится, что диалог и переговоры – единственный путь к урегулированию украинского кризиса. Китай и Бразилия также предложили «в подходящее время» провести международную мирную конференцию.

Ранее Китай выступил за созыв настоящей мирной конференции по Украине

Министр иностранных дел Китая Ван И на заседании министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде заявил, что для решения конфликта на Украине необходимо созвать настоящую мирную конференцию, которую признают и Москва, и Киев.

По его словам, Китай выступает за своевременный созыв настоящей мирной конференции, которую признают и Россия, и Украина, «с равноправным участием всех сторон и честным обсуждением всех мирных планов».

Власти Китая заявляли, что Пекин не будет участвовать в конференции в Швейцарии, поскольку ключевые факторы для проведения этого мероприятия не созданы. При этом Китай планирует продолжать продвижение мирных переговоров по Украине.

