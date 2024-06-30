Запад выдумал историю, которой обманул Украину и себя

Пропаганда противника агрессивно использует перелицованную историю. В этой связи мы много говорим и пишем об истории Второй мировой войны, но подмены, которые нам пытаются навязать извне, глубже. Враг работает тонко. Он замахнулся на саму историческую аксиоматику, подтасовывая, искажая и фальсифицируя факты, чтоб применить ложную очевидность как средство политической мобилизации.

Русофобская волна и проукраинские настроения на нынешнем Западе были подняты благодаря навязанному европейской и американской публике стереотипу. Дескать, Украина и Россия – разные страны и государства, а несчастная «Юкрейн» веками отбивалась от зловещего северного агрессора.

Версия превращается почти в анекдот. Только вольнолюбивая Украина (причем именно в современных границах) поднимет голову, как Московское царство ее – хвать, потом Российская империя – хвать, потом Советский Союз – хвать, и вот теперь Российская Федерация тоже хочет себе присвоить... Но чего ни сделают исследовательские центры на дотации спецслужб? А задача была поставлена не вчера и поставлена ясно: максимально оторвать Украину от России.

Вспомним навязшего на зубах Бжезинского: Россия с Украиной – империя, без Украины – обычное государство, которое к тому же еще и легко дробится.

Можно себе представить, какой перед ними маячил приз.

Эту работу наши противники вели уже больше столетия. Сперва австрийцы и англичане, потом немцы и их союзники, потом американцы, поляки и все остальные старые и новые атлантисты. Двухходовка-то у них простая. Сперва попытаться оторвать Украину от России ментально, а потом воплотить этот ментальный разрыв в политическую практику, причем в предельно агрессивной форме.

На сегодняшний день, как кажется на первый взгляд, их партия максимально удалась. Причем удалась как бы и для внутреннего пользования, внутри Украины (здесь успех, возможно, даже превзошел ожидания кукловодов), и вовне – для западного общественного мнения. Действительно, если Россия и Украина – разные и отдельные страны, совершенно непонятно, почему Россия настолько почувствовала угрозу своим национальным интересам именно на этом направлении, почему украинский вызов оказался для нас особенно болезненным?

В итоге ответ на вопрос: отчего эта война? – для западного обывателя повисает в воздухе. Он просто не способен увидеть идущую десятилетиями сперва ментальную, потом «холодную», а потом и «горячую» агрессию Запада против России, и искренне убежден, что самый значительный военный конфликт в Европе после Второй мировой начался по вине и прихоти Москвы.

Между тем именно подобный вывод максимально далек от реальности.

И дело не только в том, что конфликт развязало само украинское правительство после незаконного переворота в Киеве в 2014 году. Разделенные в 1991 году по произвольным советским границам Украина и Россия увидели себя самостоятельными государствами и неожиданно оказались открыты разнонаправленному информационному воздействию. Украина же – в свою очередь – оказалась еще и беззащитна перед агрессивной националистической идеологией, идущей с внутреннего (Западенщина) и внешнего Запада.

Отсюда так много разделения и тоски по былому единству, отчаяния и ярости, простой человеческой страсти. Отсюда и общая история, как главный узел идейного противостояния.

... Это началось с первых лет украинской так называемой независимости. На киевские школьные и вузовские учебники истории без смеха и слез нельзя было смотреть. Там на голубом глазу писали о Киевской державе, полностью обособленной от Владимира, Рязани и Новгорода, о завоевательных походах Юрия Долгорукого и Андрея Боголюбского на юг как о внешней агрессии, о национально-освободительной борьбе Мазепы при поддержке дружественного Карла, о великом демократе Петлюре и государственном строительстве в Украинской народной республике, о голодоморе, наконец, как направленном как раз против украинского народа… Миф порождал миф, и чем меньше он имел под собой реальных исторических оснований, тем веселей нажимали на клавиши авторы всех этих бесчисленных пособий, тем больше радовались чиновники в Киеве и их покровители за рубежом.

Сеющие ветер добились своего. Пришла буря. Выросли поколения, которые учили эту историю как обычный школьный предмет, и они вправду считают, что именно так обстояло дело. Кроме того, в сухом остатке все эти небескорыстные измышления перекочевали на Запад и тоже стали одной из причин оголтелой русофобии.

Сначала западные кукловоды поставили себе задачу оторвать идеологически и исторически Украину от России. Затем – под их финансирование – эту задачу с радостью принялись исполнять украинские власти, конструируя, утверждая и обосновывая анти-Россию в своих пределах. И в конце концов эта же, в сугубо прагматических соображениях перелицованная антиисторическая версия прошлого Восточной Европы, вернулась обратно на Запад. И стала там восприниматься как нечто само собой разумеющееся.

Конечно, можно было сказать: ну и шут с ними. Пусть думают, что хотят о давних событиях в истории пространств и народов, произвольно на данный момент запертых в сужающихся как шагреневая кожа границах украинского государства. Но в том-то и дело, что реальная история сопротивляется, а сознательная ложь и беспамятство умножают вражду и взаимное недоверие.

Историческая правда – важнейшее наше оружие. На протяжении веков Великороссия и Малороссия жили одной страной и государством, разделяли общую судьбу, работали одну работу, отвечали на те же самые вызовы. Украина и Россия – совсем не разные страны. Они кровно связаны между собой. При всех различиях – одно тело и один дух.

Это необходимо понимать для того, чтобы видеть и всю глубину нынешнего конфликта, и способы его разрешения. И тем более, чтобы вести идейную борьбу с принципиальным противником на Западе.

Разделять Россию и Украину – рвать по живому. Хочется надеяться, что после всех испытаний, враг останется ни с чем. И больше того – будет наказан.

История – наше оружие.