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Макрон отреагировал на поражение своей партии на выборах
Макрон призвал к объединению против партии «Национальное объединение» во втором туре
Эммануэль Макрон призвал к «широкому демократическому и республиканскому» объединению против правой партии «Национальное объединение» во втором туре парламентских выборов во Франции. При этом по итогам первого тура партия Макрона замыкает тройку лидеров.
По мнению Макрона, высокая явка в первом туре говорит о том, что французам важно прояснить политическую ситуацию в стране, передает РИА «Новости». В то же время лидер «Народного объединения» Марин Ле Пен заявила, что «демократия заговорила» и французы «практически уничтожили блок макронистов».
На этом фоне лидер «Нового народного фронта» Жан-Люк Меланшон выразил готовность снимать своих кандидатов в рамках борьбы с партией Ле Пен.
«Мы не позволим «Национальному объединению» победить. Если их кандидат будет выходить на первое место, а мы будем занимать третье, мы снимем нашего кандидата. В любых обстоятельствах наша рекомендация проста и понятна: ни одного голоса, ни одного места для «Национального объединения», – пояснил он.
Напомним, во Франции в воскресенье прошел первый тур внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента. Французам предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны.
По предварительным данным, правая партия «Национальное объединение» лидирует в первом туре, она получает 33% голосов, левый альянс «Новый народный фронт» – 28,5%, а коалиция Макрона – 21,5 %.