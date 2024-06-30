  • Новость часаПартия «Национальное объединение» лидирует в первом туре выборов во Франции
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    Любая замена Байдена стала необходимой и невозможной
    Опубликованы кадры перехвата российским Су-27 истребителя F-16
    Эксперт рассказал, как ВС России удалось выбить ВСУ с левобережья Днепра
    Штурмовики заняли крупный опорный пункт ВСУ при помощи туннеля
    Военные базы США в Европе перевели в состояние повышенной готовности
    Рар: Австрия, Чехия и Венгрия начинают борьбу за переустройство ЕС
    Американист объяснил политический подтекст приезда Канье Уэста в Москву
    Зеленский заявил о неэффективности систем Patriot
    Эвакуированные Киевом от линии фронта жители пытаются попасть в ДНР
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Запад выдумал историю, которой обманул Украину и себя

    На Украине выросли поколения, которые учили подтасованную историю как обычный школьный предмет. Кроме того, в сухом остатке все эти небескорыстные измышления перекочевали на Запад и тоже стали одной из причин оголтелой русофобии.

    14 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Восстание против Запада готовилось тысячу лет

    Испытание, которое мы сейчас переживаем – это закономерный этап развертывания нашего цивилизационного кода, что сегодня мы живем в согласии со своей тысячелетней исторической судьбой и жить иначе мы бы не смогли.

    11 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Американский паспорт настигла девальвация

    У Вашингтона всё меньше привлекательных стимулов, за которые люди готовы что-то делать для него, и даже перекладывающие бумажки чиновники сразу требуют от гегемона максимально высокую цену за свои услуги.

    4 комментария
    30 июня 2024, 21:19 • Новости дня

    Партия «Национальное объединение» лидирует в первом туре выборов во Франции

    Tекст: Ольга Иванова

    Правая партия «Национальное объединение» лидирует в первом туре внеочередных парламентских выборов во Франции, свидетельствуют предварительные данные, которые сообщил телеканал BFMTV.

    «Национальное объединение» получает 33%, левый альянс «Новый народный фронт» – 28,5%. Президентская коалиция «Вместе за республику» набрала 22%, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что явка на внеочередных выборах в Национальную ассамблею во Франции в первом туре выросла до 59,39%, что является рекордом с 1978 года.

    29 июня 2024, 21:52 • Новости дня
    На Западе испугались поручения Белоусова по Черному морю

    Меркурис: Россия может начать сбивать дроны ВВС США в Черном море

    На Западе испугались поручения Белоусова по Черному морю
    @ US Air Force

    Tекст: Вера Басилая

    Страны НАТО боятся мер России после данного министром обороны Андреем Белоусовым поручения Генштабу о беспилотной авиации западных стран в Черном море, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

    Аналитик предположил, что Россия может начать сбивать дроны США и НАТО над Черным морем, в будущем западные беспилотники не смогут беспрепятственно выполнять операции в регионе, передает РИА «Новости».

    Кроме того, риск боестолкновений между западными и российскими самолетами над Черным морем возрастает, ситуация становится опасной, а Россия обладает превосходством в воздухе, полагает Меркурис.

    Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС России принять меры оперативного реагирования на связанные с ростом активности беспилотников США в акватории Черного моря провокации.

    Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не намерены отказываться от полетов над Черным морем.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как американские беспилотники над Черным морем получат оперативный отпор.

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    30 июня 2024, 17:12 • Новости дня
    Опубликованы кадры перехвата российским Су-27 истребителя F-16
    Опубликованы кадры перехвата российским Су-27 истребителя F-16
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Сети опубликовали кадры перехвата российским истребителем Су-27 ВКС датского истребителя F-16 над Балтийским морем.

    Видео опубликовал Telegram-канал Fighterbomber. На кадрах видно, как Су-27 сближается с F-16, сопровождая его. Автор канала написал: «F-16, видимо, не знал, что у нас тут конкурсы, но зато поучаствовал и стал знаменитым», передает Газета.Ru.

    Перехват датского F-16 стал первым зафиксированным случаем в рамках своеобразного «конкурса» перехватов, о котором упоминает автор канала.

    Ранее сообщалось, что оператор БПЛA ZALA снял, как украинский Як-52 с пулеметчиками на борту, вылетел для перехвата российского дрона над Николаевской областью.

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    30 июня 2024, 13:25 • Новости дня
    Эксперт рассказал, как ВС России удалось выбить ВСУ с левобережья Днепра

    Военный эксперт Онуфриенко: Российское наступление на Харьковском направлении вынудило ВСУ оставить левобережье Днепра

    Эксперт рассказал, как ВС России удалось выбить ВСУ с левобережья Днепра
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Давление ВС РФ на Харьковском направлении и в Донбассе привело к тому, что ВСУ пришлось покинуть левый берег Днепра, чтобы закрывать бреши на других участках фронта. Тем не менее периодически противник будет отправлять небольшие группы к островам вблизи левого берега Днепра, поскольку этот плацдарм имеет важное пропагандистское значение для властей Украины. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    «ВСУ тратили огромные силы на левобережье – иногда там оставались полноценные батальоны. Но затем ВСУ получили проблемы на Харьковском и Запорожском направлениях, а также в районе населенного пункта Часов Яр. Сейчас ВСУ не хватает подготовленных резервов, чтобы закрывать все бреши. Поэтому им пришлось оставить левый берег Днепра», – рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    «После этого под наш удар попали острова на Днепре, которые прикрывали небольшие форпосты противника на левом берегу. Сейчас ВСУ теряют смысл оставаться на островах. Но и российским силам держать личный состав на этих островах невыгодно, потому что ВСУ удобно бить по нашим позициям с высокого правого берега. Все это может привести к лишним потерям», – продолжил собеседник.

    «Поэтому, я думаю, расстановка сил в этих районах сохранится в нынешнем виде. Мы будем постепенно выявлять и уничтожать отдельные группы противника на островах. А командование ВСУ продолжит их туда направлять, поскольку этот плацдарм имеет важное политико-пропагандистское значение для властей в Киеве», – резюмировал аналитик.

    Утром в воскресенье стало известно, что Вооруженные силы РФ выбили ВСУ с левого берега Днепра. «Бои переместились на острова, наша армия активизировала действия. Враг выброшен с левобережья», – приводит ТАСС слова Владимира Сальдо, губернатора Херсонской области.

    В своем Telegram-канале он также сообщил, что российские десантники парализовали работу вражеских дронов на одном из участков Херсонского направления.

    «В ходе разведки российский расчет БПЛА полка ВДВ обнаружил расположенный на вышке ретранслятор противника. Он позволял вражеским дронам долетать до наших позиций на левом берегу Днепра. Командование решило уничтожить ретранслятор с помощью собственного беспилотника. Расчету российских десантников-дроноводов понадобилось всего несколько минут, чтобы выполнить боевую задачу и парализовать управление вражескими дронами», – указал глава региона.

    Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал газете ВЗГЛЯД, что главная цель российской армии на Харьковском направлении – удержание уже занятых позиций.

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    30 июня 2024, 14:43 • Новости дня
    Появились кадры поражения пункта управления ВСУ с помощью ФАБ-3000

    В Сети появились кадры удара Су-34 по объекту ВСУ с помощью ФАБ-3000

    Появились кадры поражения пункта управления ВСУ с помощью ФАБ-3000
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появились кадры удара Су-34 по пункту управления ВСУ в Новгородском (Нью-Йорк) с применением ФАБ-3000 с управляемым модулем планирования и коррекции.

    Как сообщил репортер ВГТРК Андрей Руденко в своем Telegram-канале, в результате удара уничтожено до 60 боевиков и четырех единиц автомобильной техники.

    «ФАБ-3000 ударила по Нью-Йорку. Звучит! Так они Новгородское переименовали в рамках декоммунизации», – пояснил военкор Александр Коц.

    Ранее сообщалось, что российские силы в период с 22 по 28 июня нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием и дронами.

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    30 июня 2024, 09:46 • Новости дня
    Сальдо: ВСУ отброшены с левобережья Херсонской области
    Сальдо: ВСУ отброшены с левобережья Херсонской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бои на херсонском направлении сейчас разворачиваются на островах, так как украинские военные отброшены с левого берега региона, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

    По его словам, враг отброшен с левобережья, бои переместились на острова, ВС России активизировали действия, передает ТАСС.

    Ранее командир взвода Вооруженных сил России сообщил, что ВСУ стали чаще применять беспилотные летательные аппараты на берегах Каховского водохранилища.

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    30 июня 2024, 10:15 • Новости дня
    Эвакуированные Киевом от линии фронта жители пытаются попасть в Россию
    Эвакуированные Киевом от линии фронта жители пытаются попасть в Россию
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина создает такие плохие условия для эвакуированных от линии фронта, что люди стремятся попасть в Россию, 2 тыс. человек вернулись в Дзержинск для перехода на российскую сторону, рассказали беженцы.

    Дзержинск в 2016 году был переименован в Торецк.

    Как рассказала коренная жительница Дзержинска, выехавшая в Россию, люди возвращаются с Украины в Торецк, чтобы быстрее перейти в Россию, в последнее время 2 тыс. пришло именно в Торецк, передает РИА «Новости».

    По ее словам, украинские силы наносят удары по мирным жителям, бомбят дома, в которых находятся люди.

    Другой местный житель сказал, что на начало лета в Дзержинске проживает 12 тыс. мирных жителей, люди возвращаются из эвакуации из-за невыносимых условий, в которые их поставил Киев.

    Он добавил, что человек выезжает на Украину, где обещают золотые горы, а в итоге селят в спортзале на холодном полу, плохо кормят и не дают выплат.

    Напомним, во вторник власти Украины начали принудительную эвакуацию жителей города Торецка, расположенного в подконтрольной Киеву части ДНР.

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    29 июня 2024, 23:35 • Новости дня
    «Искандер» уничтожил эшелон с техникой ВСУ в Запорожской области

    «Искандер» уничтожил эшелон с техникой ВСУ в Запорожской области, в котором находились личный состав ВСУ, бронетранспортеры M113 и ЗРК «Бук М1»

    Tекст: Денис Тельманов

    Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» нанес ракетный удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона с вооружением и военной техникой ВСУ около Украинки в Запорожской области, сообщает Минобороны.

    В результате удара уничтожены личный состав ВСУ, американские бронетранспортеры M113, топливозаправщики, ЗРК «Бук М1», БМП-2, и другие виды грузового и автотранспорта, говорится в сообщении ведомства.

    Отмечается, что контроль результатов огневого поражения осуществлялся с применением беспилотника «СуперКАМ».

    Ранее сообщалось, что ОТРК «Искандер» уничтожил позиции ЗРК С-300 ВСУ в Одесской области.

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    30 июня 2024, 16:55 • Новости дня
    Американист объяснил политический подтекст приезда Канье Уэста в Москву

    Дробницкий: Визитом в Москву Канье Уэст показал «фигу» американскому истеблишменту

    Американист объяснил политический подтекст приезда Канье Уэста в Москву
    @ Ashley Landis/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Визит Канье Уэста в Москву не ограничивается личными мотивами. Пока Демпартия США бегает за Тейлор Свифт и пытается склонить ее к поддержке Джо Байдена, Уэст открыто поддерживает Дональда Трампа и визитом в Москву оппонирует американскому истеблишменту. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее Уэст прибыл в Москву на 40-летие своего друга и дизайнера Гоши Рубчинского.

    «Многие представители американского шоу-бизнеса считают, что в Россию ехать нельзя. А Уэст им ответил, мол, «да пошли вы!». Поэтому его приезд в Москву на частную вечеринку не стоит объяснять только лишь личными мотивами», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    Он также напомнил, что Уэст – давний друг экс-президента США Дональда Трампа, который в настоящее время также является кандидатом на пост главы Штатов. «Уэст бывал у Трампа в Белом доме и призывал голосовать за него, потому что «Демпартия США – это отстой». Он бунтарь среди пролиберального чернокожего мейнстрима», – пояснил эксперт.

    «В общем, недооценивать значение Уэста для предвыборной кампании Трампа не стоит. В то же время Демпартия сейчас бегает за Тейлор Свифт, чтобы склонить ее к поддержке Байдена. Но она уклоняется от прямого ответа. А Уэст прямо «топит» за Трампа и показывает «фигу» не только американскому истеблишменту, но и всей индустрии развлечений. Отсюда и столь высокий ажиотаж в СМИ», – заключил Дробницкий.

    Напомним, в воскресенье продюсер Яна Рудковская сообщила о приезде Канье Уэста в Москву. Схожие данные опубликовали и другие российские Telegram-каналы. Позже блогер Ксения Собчак добавила, что Канье отмечал в ресторане «Белуга» 40-летие своего друга и дизайнера Гоши Рубчинского, «это и есть цель приезда».

    Она отметила, что затем Канье Уэст поедет смотреть площадки для концерта, но самого концерта в эти дни не будет – это частный визит. Ранее сообщалось, что концерт американского рэпера Канье Уэста в «Лужниках» не планируется.

    Собчак также напомнила, что Уэста с Россией связывает больше, чем дружба с одним модельером. «Мать музыканта – Донда – преподавала в Чикагском университете. Особую страсть Донда питала к русской поэзии, а во время своей академической деятельности всячески предпринимала попытки включить в программу обучения русскую литературу. И это я еще не упоминала многочисленные признания в уважении российского президента и даже небольшую маниакальную фазу одержимости его деятельностью. Так что Йе нам ближе, чем может показаться, а теперь и буквально», – заверила она.

    Канье Уэст – рэпер из Чикаго, который выиграл 24 премии «Грэмми», благодаря чему является одним из рекордсменов по числу побед в подобных номинациях. Ранее Уэст совместно с Рубчинским выпустили бюджетную линейку одежды «Черные псы».

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    30 июня 2024, 17:45 • Новости дня
    Зеленский заявил о неэффективности систем Patriot
    Зеленский заявил о неэффективности систем Patriot
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Системы Patriot не могут обеспечить Украине надежную защиту от российских корректируемых авиабомб (КАБ), заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Как указал Зеленский в интервью Philadelphia Inquirer, у систем Patriot слишком высокая стоимость, поэтому в борьбе против российских КАБов у ВСУ не будет нужного количества этих ракет, передает ТАСС.

    Он отметил, что если взять «стоимость ракеты Patriot и количество ракет Patriot» и взять КАБы, то тысячи в месяц ракет Patriot у Украины никогда не будет. Зеленский подчеркнул, что и сотни Patriot в месяц у Украины нет, поскольку каждая ракета стоит более 3 млн долларов. По его словам, здесь вопрос не только в деньгах, а в том, что их просто не выпускают в таком количестве.

    Кроме того, украинский лидер в очередной раз поставил вопрос о поставках Киеву дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь РФ.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг должен знать, как готовятся удары дальнобойными ракетами, которые переданы Западом Украине.

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    30 июня 2024, 15:08 • Новости дня
    Собчак назвала цель визита Канье Уэста в Москву

    Собчак: Канье Уэст приехал в Москву на юбилей модельера Рубчинского

    Собчак назвала цель визита Канье Уэста в Москву
    @ Binta/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский рэпер Канье Уэст прилетел в Москву, чтобы отпраздновать 40-летний юбилей своего друга, дизайнера Гоши Рубчинского, сообщила блогер Ксения Собчак.

    Как написала Собчак в своем Telegram-канале, Канье вчера отмечал в ресторане «Белуга» 40-летие своего друга Рубчинского, «это и есть цель приезда».

    По словам Собчак, с Рудковской, вопреки слухам, Уэст не встречался. О его приезде она узнала случайно, а утечка информации, по ее мнению, произошла со дня рождения сына Филиппа Киркорова, где также был Рубчинский.

    Она добавила, что завтра Канье Уэст поедет смотреть площадки для концерта, но самого концерта в эти дни не будет – это частный визит.

    Ранее сообщалось, что концерт американского рэпера Канье Уэста в «Лужниках» не планируется.

    В воскресенье продюсер Яна Рудковская сообщила о приезде Канье Уэста в Россию.

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    30 июня 2024, 18:18 • Новости дня
    Штурмовики заняли крупный опорный пункт ВСУ при помощи туннеля

    Штурмовики заняли крупный опорный пункт ВСУ при помощи подземного туннеля

    Штурмовики заняли крупный опорный пункт ВСУ при помощи туннеля
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Крупный опорный пункт ВСУ на восточной окраине населенного пункта Кирова заняли штурмовые подразделения отряда «Ветераны» группировки войск «Центр», используя подземный туннель, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства сообщили, что отряд расчистил и использовал туннель протяженностью более 3 км вдоль канала Северский Донец и зашли в тыл хорошо укрепленного опорного пункта.

    Используя фактор внезапности, военнослужащие полностью овладели опорным пунктом.

    Ранее взвод ВСУ понес потери при неудачном штурме под Белогоровкой.

    В январе российские военные добровольческой бригады «Ветераны» зашли в тыл подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории базы «Царская охота» в Авдеевке через подземную трубу.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что уникальная наступательная операция была проведена российскими подразделениями. Всего лишь за сутки был освобожден мощный укрепрайон противника на юге Авдеевки – пригорода Донецка. Чтобы проникнуть в тыл противника, была использована особая военная хитрость.

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    30 июня 2024, 07:58 • Новости дня
    Китай поставил рекорд по продаже ковров в США

    В мае американцы купили китайских ковров на 88 млн долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Китай в мае продал Соединенным Штатам ковров на рекордные 88 млн долларов, свидетельствуют данные китайской статистики.

    США стали крупнейшим покупателем китайских ковров – на них пришлось 23% всех поставок. Всего в мае Китай экспортировал ковров на 380,7 млн долларов, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что американцы заметно обогнали по объемам закупок страны, для которых ковры являются традиционным элементом декора. Так, на Ирак и Японию в мае пришлось по 6% поставок, на Саудовскую Аравию и Малайзию – по 5%, на ОАЭ – 3%.

    Россия в рейтинге крупнейших покупателей оказалась на 20-м месте. В мае поставки в Россию составили 1% от общего объема экспорта, или 5,4 млн долларов.

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    30 июня 2024, 12:53 • Новости дня
    Подсчитана выгода России от санкций

    СМИ: Россия заработала на западных санкциях пять триллионов рублей

    Подсчитана выгода России от санкций
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    За два года действия санкций, введенных против России недружественными странами, Москва не только смогла перенаправить на другие рынки товары, которые не смогли купить западные импортеры, но и получила от этого дополнительную выгоду в размере 5 трлн рублей.

    За два года западные страны недополучили российских товаров на сумму 256,5 млрд долларов (почти 21 трлн рублей), подсчитало РИА «Новости» на основании открытых данных.

    В то же время, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), благодаря торговле с дружественными странами, России удалось не только компенсировать эти потери, но и дополнительно заработать 30,9 млрд долларов (5 трлн рублей).

    Больше всего от санкций пострадали поставки минералов (107 млрд долларов), драгоценностей (38 млрд) и металлов (20,7 млрд).

    Меньше всего затронуты санкциями поставки продуктов растительного происхождения (638,5 млн долларов), жиров и масел (464,5 млн), тканей и одежды (325 млн) и предметов искусства (44 млн).

    Таким образом, благодаря торговле с дружественными странами Москва за два года компенсировала выпавшие доходы, заработав дополнительно как минимум 287,5 млрд долларов, или 26 трлн рублей.

    Ранее независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший сообщил, что Россия из-за санкций США теперь имеет самую сильную экономику, которая у нее когда-либо была, ограничения ее только укрепили.

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    30 июня 2024, 13:40 • Новости дня
    ВС России освободили Спорное и Новоалександровку в ДНР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска в ходе спецоперации освободили населенные пункты Спорное и Новоалександровка в Донецкой народной республике (ДНР), а также продвинулись на других направлениях, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение украинским формированиям в Харьковской области. Уничтожены до 285 военных, танк, пять автомобилей, гаубицы М109 Paladin и М777, орудия Д-20 и МТ-12 «Рапира», БМ-21 «Град», а также склад боеприпасов.

    Как указали в пресс-службе, войска группировки «Запад» заняли выгодные рубежи и нанесли поражение украинским формированиям в Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Потери ВСУ составили до 515 человек, две ББМ и четыре автомобиля. Уничтожены САУ AS-90 Braveheart, гаубицы М777 и 2А65 «Мста-Б», БМ-21 «Град», два склада боеприпасов, станции РЭБ «Буковель-AD» и «Анклав-Н».

    В Минобороны подчеркнули, что подразделения группировки «Юг» освободили Спорное, улучшили положение на фронте и нанесли поражение украинским формированиям в ДНР. Потери ВСУ составили до 450 человек, два танка, три ББМ и четыре автомобиля. Уничтожены гаубицы М198 и Д-20, орудия L-119, склад боеприпасов, станции РЭБ «Анклав-Н».

    В сообщении говорится, что войска группировки «Центр» освободили Новоалександровку, улучшили тактическое положение и нанесли поражение украинским формированиям в ДНР. Потери ВСУ составили до 370 человек, восемь автомобилей, гаубицы М777 и 2А65 «Мста-Б», орудия Д-30 и МТ-12 «Рапира», РЛС AN/TPQ-36.

    В ведомстве пояснили, что подразделения группировки «Восток» заняли выгодные рубежи и нанесли поражение украинским формированиям в ДНР. Потери ВСУ составили до 130 человек, две ББМ, семь автомобилей, гаубицы FH-70 и М198, орудия Д-30. Уничтожены два склада боеприпасов и склад ВСУ.

    В Минобороны заявили, что войска группировки «Днепр» нанесли поражение украинским формированиям в Днепропетровской и Херсонской областях. Потери ВСУ составили до 105 человек, восемь автомобилей, гаубицы М777 и Д-30, орудие М119. Уничтожены станция РЭБ «Анклав-AD» и три склада боеприпасов.

    В пресс-службе добавили, что оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия поразили железнодорожный эшелон с вооружением ВСУ, скопления живой силы и техники в 127 районах. Сбиты 72 БПЛА, две ракеты «Нептун-МД», три MALD и девять HIMARS, указали в Минобороны.

    С начала спецоперации уничтожены: 616 самолетов, 276 вертолетов, 26 968 БПЛА, 535 ЗРК, 16 463 танка и ББМ, 1361 БМ РСЗО, 11 129 орудий и минометов, 23 136 единиц спецтехники, уточнили в ведомстве.

    Ранее в Минобороны заявили, что подразделения Южной группировки ВС России улучшили положение по переднему краю и уничтожили пять полевых складов боеприпасов ВСУ.

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    30 июня 2024, 14:56 • Новости дня
    Киевляне восстановили прежний вид мемориальной доски Булгакову

    Киевляне убрали следы вандализма на мемориальной доске Михаилу Булгакову

    Киевляне восстановили прежний вид мемориальной доски Булгакову
    @ соцсети

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Неизвестные восстановили первоначальный вид мемориальной доски на фасаде музея Михаила Булгакова, облитую год назад красной краской. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

    По сообщению издания, после того, как мемориальную доску облили краской в прошлом году, музей решил оставить ее в таком виде, но кто-то очистил следы вандализма и вернул доске первоначальный «бронзовый» вид, передает ТАСС.

    Ранее Институт национальной памяти Украины (ИНП) назвал Булгакова «имперцем по мировоззрению» и «ярым украинофобом». Утверждается, что писатель, хоть и жил в Киеве, якобы презирал украинцев, поддерживал «белогвардейщину» и «экспансию русского коммунизма».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как на самом деле Булгаков относился к Украине и Киеву и почему в его творчестве видны параллели с происходящим.

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