В современном мире, где независимых и нейтральных государств становится все меньше, папа Римский сохранил свой нейтралитет и потенциал Ватикана как реальной переговорной площадки для всех сторон.

У Вашингтона всё меньше привлекательных стимулов, за которые люди готовы что-то делать для него, и даже перекладывающие бумажки чиновники сразу требуют от гегемона максимально высокую цену за свои услуги.

Испытание, которое мы сейчас переживаем – это закономерный этап развертывания нашего цивилизационного кода, что сегодня мы живем в согласии со своей тысячелетней исторической судьбой и жить иначе мы бы не смогли.

Как российское машиностроение восстановилось после шока в 2022 году Российское машиностроение показывает чудеса выживания в непростых условиях. Падение отрасли началось весной 2022 года на фоне нарастания геополитической напряженности, однако оно оказалось недолгим. Первый импульс роста произошел уже через год, а в 2024-м отрасль достигла своего пика к докризисному 2021 году, говорится в обзоре ВШЭ. Почему российскому машиностроению удалось избежать длительного кризиса и получилось так быстро восстановиться? Подробности Перейти в раздел

Американские беспилотники над Черным морем получат оперативный отпор В Минобороны намерены принять меры против провокаций американских БПЛА над Черным морем. Дроны США регулярно замечаются вблизи суверенной акватории России. Стратегические дроны собирают разведданные, которые впоследствии передаются ВСУ для нанесения ударов по территории России. Какие именно ответные шаги могут быть приняты в отношении беспилотников США? Подробности Перейти в раздел

На Украине появляется партизанское движение нового типа В субботу в России отмечается День партизан и подпольщиков. Современные партизаны и подпольщики развернули свою деятельность на Украине. В стране участились диверсии на железных дорогах, горят автомобили сотрудников военкоматов. По мнению экспертов, число последователей легендарного Сидора Ковпака будет только увеличиваться, но методы нынешних партизан отличаются от тех, что были востребованы во времена Великой Отечественной войны. Подробности Перейти в раздел

Белоруссия начала готовиться к украинской провокации большого размаха В Белоруссии говорят о нарастании напряженности на границе с Украиной, которая стягивает войска и вооружения. Белорусские военные уже приготовились дать отпор диверсантам и рейдовым отрядам. По оценке экспертов, ВСУ поддерживают белорусскую несистемную оппозицию, которая могла бы захватить райцентр и превратить его в «окно» для проникновения в Белоруссию оружия и финансовых средств из ЕС для дальнейшей дестабилизации обстановки. Подробности Перейти в раздел

Напавшие на Дагестан террористы били по единству России В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности Перейти в раздел