Игорь Караулов
Восстание против Запада готовилось тысячу лет
Испытание, которое мы сейчас переживаем – это закономерный этап развертывания нашего цивилизационного кода, что сегодня мы живем в согласии со своей тысячелетней исторической судьбой и жить иначе мы бы не смогли.
Ирина Алкснис
Американский паспорт настигла девальвация
У Вашингтона всё меньше привлекательных стимулов, за которые люди готовы что-то делать для него, и даже перекладывающие бумажки чиновники сразу требуют от гегемона максимально высокую цену за свои услуги.
Леонид Севастьянов
Наследие Римской империи может помочь миру
В современном мире, где независимых и нейтральных государств становится все меньше, папа Римский сохранил свой нейтралитет и потенциал Ватикана как реальной переговорной площадки для всех сторон.