Белоруссия начала готовиться к украинской провокации большого размаха

Эксперты: Нарастание напряженности на белорусско-украинской границе грозит обернуться провокациями и диверсиями ВСУ

Tекст: Андрей Резчиков

В субботу замкомандующего Силами специальных операций (ССО) по идеологической работе Вооруженных сил Белоруссии полковник Вадим Лукашевич сообщил о нарастании напряженности на белорусско-украинской границе. По его словам, которые приводит Telegram-канал пресс-службы Минобороны Белоруссии, Украина «стягивает к нашим границам войска, вооружение, военную технику». «В частности, в Житомирской области размещены американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, тяжелая дальнобойная артиллерия и другая техника», – отметил Лукашевич.

Кроме того, «несмотря на огромные потери, нехватку техники», ВСУ стягивают к белорусским границам «большое количество личного состава». Лукашевич отметил, что в воздвигаемых у границы украинскими военными оборонительных сооружениях и минно-взрывных заграждениях оборудуются проходы.

«С какой целью, для чего они это сделали? Наверняка, чтобы в дальнейшем через эти проходы была возможность проникнуть на нашу территорию диверсионно-разведывательным группам противника, рейдовым отрядам, дабы на белорусской земле провести диверсии, теракты», – предположил Лукашевич.

По его словам, ВСУ также развернули системы наблюдения радиоэлектронной разведки «вблизи наших границ, широко используют беспилотные летательные аппараты». «Периодически они, нарушая границу, залетают на нашу территорию», – отметил замкомандующего ССО.

Лукашевич предупредил, что подразделения ССО, которые действуют в связке с пограничниками, будут блокировать и уничтожать диверсионно-разведывательные группы противника. «Мы готовы к любым провокациям, готовы дать отпор любому противнику», – заверил замкомандующего силами спецопераций ВС Белоруссии.

Для прикрытия границы с Украиной привлечены дополнительные силы противовоздушной обороны. Как пояснил начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО Андрей Северинчик, это ответ на резкое увеличение в приграничных районах количества полетов разведывательных украинских беспилотников. При этом подразделения ВСУ у границы обеспечены не только дронами, но и аппаратами с возможностью нанесения поражения в глубину страны.

«Хотелось предупредить и остудить горячие головы тех, кто пытается вовлечь нашу страну в вооруженный конфликт. Мы готовы решительно применить все имеющиеся силы и средства для защиты своей территории, населения Беларуси от возможных провокаций в воздушном пространстве», – заявил Северинчик.

Пока на границе с Украиной не происходило явных провокаций, но, как заявил начальник Генштаба ВС Белоруссии Павел Муравейко, обстановка складывается непростая. По его оценке, четко просматриваются реальные вызовы и условия для того, чтобы произвести какие-либо манипуляции. «Держим руку на пульсе», – заверил Муравейко.

В экспертной среде отмечают, что Белоруссия готова к любому сценарию событий, но ресурсов Украины хватит лишь на провокацию или диверсию под чужим флагом.

«Серьезным наступательным действиям с обеих сторон мешают леса и болота. Украинская сторона заминировала и забаррикадировала все дефиле (узкие проходы) между болотами. Белоруссия выстроила напротив возможных направлений опорные пункты, на которых на ротационной основе находятся Силы специальных операций и сухопутных войск», – пояснил белорусский военный эксперт Александр Алесин.

По мнению собеседника,

в Минске всерьез воспринимают возможные угрозы, потому что произошло выдвижение ракетных дивизионов оперативно-тактического комплекса «Искандер» и реактивных систем залпового огня «Полонез» в районы, откуда можно поразить цели на территории Украины, в том числе в Киеве.

«Уже немалое время ведутся разговоры о том, что на украинской стороне собирается некая вооруженная белорусская оппозиция. Сейчас она воюет против российских войск, но с получением боевого опыта на ее основе будут созданы отряды, которые попытаются вторгнуться мелкими группами на территорию Белоруссии, чтобы захватить какой-нибудь поселок городского типа или райцентр», – рассказал Алесин.

В случае успеха эти группы могут объявить захваченную территорию независимой от Белоруссии, признать юрисдикцию оппозиционерки Светланы Тихановской и обратиться за помощью к мировому сообществу.

«Через это «окно» на территорию Белоруссии могут поступать из ЕС финансы, вооружения, проникать различные «волонтеры» и даже польские войска. Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак призывал не оставаться в стороне, если на белорусской территории начнется революция или выступления против власти», – напомнил собеседник.

Украина в состоянии привлечь к этой операции «Русский добровольческий корпус» (РДК, внесен в России в список террористических организаций) и подразделения спецназначения 1-й президентской бригады, силы которых ранее были переброшены к границам с Белоруссией.

«Для такой провокации Украина может использовать несколько сотен отщепенцев из РДК, подразделения которого были обнаружены в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда. Боевики ведут рекогносцировку местности и активную разведку с выходом к госгранице. Все это связано с желанием повысить градус напряженности. Такое поведение согласовано с хозяевами Украины – США, Брюсселем и теми же поляками», – считает военный эксперт Василий Дандыкин.

Спикер напомнил, что ранее на этой неделе в Ельском районе Гомельской области белорусские пограничники пресекли нарушение воздушного пространства квадрокоптером с Украины. В сбитом беспилотнике были видеозаписи промышленных объектов на приграничной территории и другой инфраструктуры.

По мнению Дандыкина, попытка провести полномасштабное наступление на территорию Белоруссии будет «убийственным решением» для ВСУ. «На границе находится совместная группировка российских и белорусских войск. Но провокации со стороны Украины не исключены, это их излюбленное дело – провоцировать, минировать подходы. На Украине чрезвычайно опасаются, что мы нанесем удар со стороны Белоруссии», – добавляет эксперт.

Еще одной целью возможной провокации, полагает Алесин, могут быть попытки вынудить Россию «выдвинуть для прикрытия границ Белоруссии дополнительные силы», которые накапливались в районе Харькова и Сум. По оценке эксперта, численность белорусского воинского контингента составляет от 40 до 50 тыс. штыков, «поэтому для подстраховки в случае обострения ситуации для прикрытия границы могут быть привлечены российские войска».

По его словам, Белоруссия оказывает все более серьезное экономическое влияние на ситуацию вокруг украинского кризиса. Нефтеперерабатывающие заводы республики рассматриваются как резерв на случай, если мощность российских НПЗ не позволит покрывать потребности военных в топливе.

«Ряд белорусских заводов непосредственно работает на нужды ВС РФ. Выпускаются боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы, электронные чипы. Поэтому у Украины есть желание подвергнуть эти объекты обстрелам. Возможно, чтобы не позволить Российской Федерации сосредоточить крупные силы на линии боевого соприкосновения, Украиной будет предпринята провокация очень большого размаха», – предупреждает Алесин.