  • Новость часаПодполье сообщило о взрыве возле склада с ракетами HIMARS под Запорожьем
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В ДНР объяснили значение освобождения поселка Шумы
    Трамп назвал необходимое условие для взаимодействия России и США
    Россиянам напомнили об изменениях с 1 июля
    ВСУ обстреляли эвакуационную колонну в ДНР, семь человек погибли
    Маск высмеял выступление Байдена на дебатах
    Пленный офицер ВСУ заявил о неукрепленных позициях ВСУ под Харьковом
    В Германии заявили о господстве России в небе над Украиной
    В Ираке заявили, что Путин застал Запад врасплох
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Американский паспорт настигла девальвация

    У Вашингтона всё меньше привлекательных стимулов, за которые люди готовы что-то делать для него, и даже перекладывающие бумажки чиновники сразу требуют от гегемона максимально высокую цену за свои услуги.

    0 комментариев
    Леонид Севастьянов Леонид Севастьянов Наследие Римской империи может помочь миру

    В современном мире, где независимых и нейтральных государств становится все меньше, Папа Римский сохранил свой нейтралитет и потенциал Ватикана как реальной переговорной площадки для всех сторон.

    6 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Байден подтвердил победу Альцгеймера

    Я бы поостерегся говорить, что Байдена сменят. Скорректируют стратегию публичного представительства. А дальше – как пойдет. Если на публике он перестанет «зависать», а начнет творить непотребства – одно дело, если нет – другое.

    8 комментариев
    29 июня 2024, 18:09 • В мире

    Белоруссия начала готовиться к украинской провокации большого размаха

    Эксперты: Нарастание напряженности на белорусско-украинской границе грозит обернуться провокациями и диверсиями ВСУ

    Белоруссия начала готовиться к украинской провокации большого размаха
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    В Белоруссии говорят о нарастании напряженности на границе с Украиной, которая стягивает войска и вооружения. Белорусские военные уже приготовились дать отпор диверсантам и рейдовым отрядам. По оценке экспертов, ВСУ поддерживают белорусскую несистемную оппозицию, которая могла бы захватить райцентр и превратить его в «окно» для проникновения в Белоруссию оружия и финансовых средств из ЕС для дальнейшей дестабилизации обстановки.

    В субботу замкомандующего Силами специальных операций (ССО) по идеологической работе Вооруженных сил Белоруссии полковник Вадим Лукашевич сообщил о нарастании напряженности на белорусско-украинской границе. По его словам, которые приводит Telegram-канал пресс-службы Минобороны Белоруссии, Украина «стягивает к нашим границам войска, вооружение, военную технику». «В частности, в Житомирской области размещены американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, тяжелая дальнобойная артиллерия и другая техника», – отметил Лукашевич.

    Кроме того, «несмотря на огромные потери, нехватку техники», ВСУ стягивают к белорусским границам «большое количество личного состава». Лукашевич отметил, что в воздвигаемых у границы украинскими военными оборонительных сооружениях и минно-взрывных заграждениях оборудуются проходы.

    «С какой целью, для чего они это сделали? Наверняка, чтобы в дальнейшем через эти проходы была возможность проникнуть на нашу территорию диверсионно-разведывательным группам противника, рейдовым отрядам, дабы на белорусской земле провести диверсии, теракты», – предположил Лукашевич.

    По его словам, ВСУ также развернули системы наблюдения радиоэлектронной разведки «вблизи наших границ, широко используют беспилотные летательные аппараты». «Периодически они, нарушая границу, залетают на нашу территорию», – отметил замкомандующего ССО.

    Лукашевич предупредил, что подразделения ССО, которые действуют в связке с пограничниками, будут блокировать и уничтожать диверсионно-разведывательные группы противника. «Мы готовы к любым провокациям, готовы дать отпор любому противнику», – заверил замкомандующего силами спецопераций ВС Белоруссии.

    Для прикрытия границы с Украиной привлечены дополнительные силы противовоздушной обороны. Как пояснил начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО Андрей Северинчик, это ответ на резкое увеличение в приграничных районах количества полетов разведывательных украинских беспилотников. При этом подразделения ВСУ у границы обеспечены не только дронами, но и аппаратами с возможностью нанесения поражения в глубину страны.

    «Хотелось предупредить и остудить горячие головы тех, кто пытается вовлечь нашу страну в вооруженный конфликт. Мы готовы решительно применить все имеющиеся силы и средства для защиты своей территории, населения Беларуси от возможных провокаций в воздушном пространстве», – заявил Северинчик.

    Пока на границе с Украиной не происходило явных провокаций, но, как заявил начальник Генштаба ВС Белоруссии Павел Муравейко, обстановка складывается непростая. По его оценке, четко просматриваются реальные вызовы и условия для того, чтобы произвести какие-либо манипуляции. «Держим руку на пульсе», – заверил Муравейко.

    В экспертной среде отмечают, что Белоруссия готова к любому сценарию событий, но ресурсов Украины хватит лишь на провокацию или диверсию под чужим флагом.

    «Серьезным наступательным действиям с обеих сторон мешают леса и болота. Украинская сторона заминировала и забаррикадировала все дефиле (узкие проходы) между болотами. Белоруссия выстроила напротив возможных направлений опорные пункты, на которых на ротационной основе находятся Силы специальных операций и сухопутных войск», – пояснил белорусский военный эксперт Александр Алесин.

    По мнению собеседника,

    в Минске всерьез воспринимают возможные угрозы, потому что произошло выдвижение ракетных дивизионов оперативно-тактического комплекса «Искандер» и реактивных систем залпового огня «Полонез» в районы, откуда можно поразить цели на территории Украины, в том числе в Киеве.

    «Уже немалое время ведутся разговоры о том, что на украинской стороне собирается некая вооруженная белорусская оппозиция. Сейчас она воюет против российских войск, но с получением боевого опыта на ее основе будут созданы отряды, которые попытаются вторгнуться мелкими группами на территорию Белоруссии, чтобы захватить какой-нибудь поселок городского типа или райцентр», – рассказал Алесин.

    В случае успеха эти группы могут объявить захваченную территорию независимой от Белоруссии, признать юрисдикцию оппозиционерки Светланы Тихановской и обратиться за помощью к мировому сообществу.

    «Через это «окно» на территорию Белоруссии могут поступать из ЕС финансы, вооружения, проникать различные «волонтеры» и даже польские войска. Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак призывал не оставаться в стороне, если на белорусской территории начнется революция или выступления против власти», – напомнил собеседник.

    Украина в состоянии привлечь к этой операции «Русский добровольческий корпус» (РДК, внесен в России в список террористических организаций) и подразделения спецназначения 1-й президентской бригады, силы которых ранее были переброшены к границам с Белоруссией.

    «Для такой провокации Украина может использовать несколько сотен отщепенцев из РДК, подразделения которого были обнаружены в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда. Боевики ведут рекогносцировку местности и активную разведку с выходом к госгранице. Все это связано с желанием повысить градус напряженности. Такое поведение согласовано с хозяевами Украины – США, Брюсселем и теми же поляками», – считает военный эксперт Василий Дандыкин.

    Спикер напомнил, что ранее на этой неделе в Ельском районе Гомельской области белорусские пограничники пресекли нарушение воздушного пространства квадрокоптером с Украины. В сбитом беспилотнике были видеозаписи промышленных объектов на приграничной территории и другой инфраструктуры.

    По мнению Дандыкина, попытка провести полномасштабное наступление на территорию Белоруссии будет «убийственным решением» для ВСУ. «На границе находится совместная группировка российских и белорусских войск. Но провокации со стороны Украины не исключены, это их излюбленное дело – провоцировать, минировать подходы. На Украине чрезвычайно опасаются, что мы нанесем удар со стороны Белоруссии», – добавляет эксперт.

    Еще одной целью возможной провокации, полагает Алесин, могут быть попытки вынудить Россию «выдвинуть для прикрытия границ Белоруссии дополнительные силы», которые накапливались в районе Харькова и Сум. По оценке эксперта, численность белорусского воинского контингента составляет от 40 до 50 тыс. штыков, «поэтому для подстраховки в случае обострения ситуации для прикрытия границы могут быть привлечены российские войска».

    По его словам, Белоруссия оказывает все более серьезное экономическое влияние на ситуацию вокруг украинского кризиса. Нефтеперерабатывающие заводы республики рассматриваются как резерв на случай, если мощность российских НПЗ не позволит покрывать потребности военных в топливе.

    «Ряд белорусских заводов непосредственно работает на нужды ВС РФ. Выпускаются боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы, электронные чипы. Поэтому у Украины есть желание подвергнуть эти объекты обстрелам. Возможно, чтобы не позволить Российской Федерации сосредоточить крупные силы на линии боевого соприкосновения, Украиной будет предпринята провокация очень большого размаха», – предупреждает Алесин.

    Главное
    ГБР Украины решило проверить действия Содоля в Харьковской области
    Американский профессор предупредил о чудовищных последствиях «войны с Россией»
    В Германии назвали несбыточными слова Зеленского об условиях окончания конфликта
    Офицер рассказал, что российские ПВО изучают американскую ракету PrSM
    Во второй тур выборов президента Ирана прошли Пезешкиян и Джалили
    Журнал Time выпустил обложку с Байденом и подписью «паника»
    Бастрыкин предложил запретить никабы в России

    Как российское машиностроение восстановилось после шока в 2022 году

    Российское машиностроение показывает чудеса выживания в непростых условиях. Падение отрасли началось весной 2022 года на фоне нарастания геополитической напряженности, однако оно оказалось недолгим. Первый импульс роста произошел уже через год, а в 2024-м отрасль достигла своего пика к докризисному 2021 году, говорится в обзоре ВШЭ. Почему российскому машиностроению удалось избежать длительного кризиса и получилось так быстро восстановиться? Подробности

    Перейти в раздел

    Американские беспилотники над Черным морем получат оперативный отпор

    В Минобороны намерены принять меры против провокаций американских БПЛА над Черным морем. Дроны США регулярно замечаются вблизи суверенной акватории России. Стратегические дроны собирают разведданные, которые впоследствии передаются ВСУ для нанесения ударов по территории России. Какие именно ответные шаги могут быть приняты в отношении беспилотников США? Подробности

    Перейти в раздел

    На Украине появляется партизанское движение нового типа

    В субботу в России отмечается День партизан и подпольщиков. Современные партизаны и подпольщики развернули свою деятельность на Украине. В стране участились диверсии на железных дорогах, горят автомобили сотрудников военкоматов. По мнению экспертов, число последователей легендарного Сидора Ковпака будет только увеличиваться, но методы нынешних партизан отличаются от тех, что были востребованы во времена Великой Отечественной войны. Подробности

    Перейти в раздел

    Белоруссия начала готовиться к украинской провокации большого размаха

    В Белоруссии говорят о нарастании напряженности на границе с Украиной, которая стягивает войска и вооружения. Белорусские военные уже приготовились дать отпор диверсантам и рейдовым отрядам. По оценке экспертов, ВСУ поддерживают белорусскую несистемную оппозицию, которая могла бы захватить райцентр и превратить его в «окно» для проникновения в Белоруссию оружия и финансовых средств из ЕС для дальнейшей дестабилизации обстановки. Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Дебаты Байдена и Трампа: позор и паника

      Дональд Трамп разгромил Джо Байдена на президентских дебатах, хотя плохо готовился и мало старался. Дело дошло и до прямых оскорблений, при этом Байден даже перехамил Трампа (в плохом смысле). Самые популярные слова в американских СМИ в связи с произошедшим – «позор» и «паника».

    • Западную империю подожгли с двух концов

      После того как США сделали Кению своим главным союзником в Африке, протестующие взяли штурмом парламент этой страны. Одновременно возобновились беспорядки в Новой Каледонии, где аборигенное население добивается независимости от Франции. Деколонизация Глобального Юга вышла на новый этап.

    • На место Борреля нашли русофобку похуже

      Новым спецпредставителем ЕС по внешней политике станет премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Именно она называла въезд в страны ЕС для россиян «привилегией». Еще в начале года МВД РФ объявило Каллас в розыск. Но эстонцы рады такому исходу: они ненавидят Каллас.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............