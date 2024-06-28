Белорусские пограничники пресекли нарушение границы украинским квадрокоптером

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, 26 июня в Ельском районе Гомельской области пограничный наряд от заставы Мозырского погранотряда в результате применения оружия и средств подавления пресек нарушение воздушного пространства квадрокоптером, двигавшимся с территории Украины вглубь Белоруссии, передает ТАСС.

Там добавили, что БПЛА посадили в 150 метрах от государственной границы.

Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что украинские пограничники заходят на сопредельную белорусскую территорию и нарушают воздушное пространство соседней страны с помощью квадрокоптеров.