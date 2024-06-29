У Вашингтона всё меньше привлекательных стимулов, за которые люди готовы что-то делать для него, и даже перекладывающие бумажки чиновники сразу требуют от гегемона максимально высокую цену за свои услуги.0 комментариев
В Генштабе ВС Белоруссии рассказали о ситуации на границе с Украиной
В Генштабе ВС Белоруссии назвали непростой ситуацию на границе с Украиной
Обстановка на границе с Украиной складывается непростая, однако явных провокаций пока не зафиксировано, заявил начальник Генерального штаба ВС Белоруссии – первый замглавы Минобороны генерал-майор Павел Муравейко.
По его словам, обстановка непростая, однако мощных провокаций пока не произошло, благодаря тому здравому смыслу на всех уровнях коммуникации и взаимодействия, передает ТАСС.
Муравейко добавил, что в данный момент четко просматриваются реальные вызовы и условия для того, чтобы произвести какие-либо манипуляции.
«Держим руку на пульсе», – заверил глава Минобороны Белоруссии.
Ранее стало известно, что ВСУ развернули системы разведки возле белорусской границы.