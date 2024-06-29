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ВСУ развернули системы разведки возле белорусской границы
ВСУ развернули системы радиоэлектронной разведки возле белорусской границы
Украинские военные развернули системы радиоэлектронной разведки недалеко от границы с Беларусью и создали проходы в различных минно-взрывных заграждениях, сообщил замкомандующего Силами спецопераций (ССО) по идеологической работе ВС Белоруссии полковник Вадим Лукашевич.
«Временами они нарушают границу и заходят на нашу территорию», – передает ТАСС его слова.
По словам Лукашевича, украинские военнослужащие «постоянно проводят информационную кампанию о том, что строят оборонительные позиции, устанавливают минно-взрывные заграждения у нашей границы».
Он предположил, что в будущем через проходы ВСУ хотят получить возможность проникать на территорию страны диверсионными и разведывательными группами, рейдовыми отрядами.
Поэтому напряженность на белорусско-украинской границе возрастает, по его словам.