Наступила эпоха, когда большие споры и большие идеи окончательно исчезли из европейской и американской политики. В случае с США избиратель делает выбор на основе сопоставления физического здоровья оппонентов и их предложений по небольшим, техническим по сути, вопросам.0 комментариев
В Белоруссии сообщили о боевиках запрещенного РДК на границе с Украиной
Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что предпринимаются меры, направленные на перекрытие границ с Украиной, поскольку поступила информация о нахождении поблизости боевиков так называемого «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в РФ террористическая организация).
В заявлении говорится, что боевики могут находиться «в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда», пишет RT.
Кроме того, в комитете отметили активную разведдеятельность, в том числе с выходом к границе республики.
Ранее в пятницу пограничный наряд Мозырского погранотряда пресек нарушение воздушного пространства Белоруссии квадрокоптером, направлявшимся с территории Украины.