Сирил Рамапоса переизбран президентом ЮАР на предстоящие пять лет

Tекст: Денис Тельманов

«Рамапоса получил 283 голоса депутатов, я провозглашаю его избранным президентом ЮАР», – заявил председательствующий на первом заседании нового состава Национальной ассамблеи главный судья ЮАР Раймонд Зондо, передает РИА «Новости».



За главу партии «Борцы за экономическую свободу» Джулиуса Малему, который был также выдвинут на пост главы государства, подано 44 голоса.

Избрание Рамапосы, который является лидером партии «Африканский национальный конгресс» (АНК) и действующим президентом ЮАР, было обеспечено голосами бывшего оппозиционного Демократического альянса (ДА). Эта партия представляет интересы белого меньшинства ЮАР.

По итогам состоявшихся 29 мая в ЮАР всеобщих выборов АНК завоевал в Национальной ассамблее 159 депутатских мандатов из 400, что не позволяло ему получить парламентское большинство, создать собственное правительство и переизбрать своего лидера на пост президента ЮАР. Между АНК и ДА, который получил 87 мандатов, было 14 июня подписано соглашение о принципах создания правительства национального единства, в рамках которого Демократический альянс взял на себя обязательство проголосовать за Рамапосу.

Секретарь парламента Ксолиле Джордж сообщил, что инаугурация вновь избранного президента состоится не позднее 19 июня. После этого Рамапоса должен объявить состав правительства и его программу. Ожидается, что это будет правительство национального единства, куда войдет ряд парламентских партий, включая ДА.

Предстоящий пятилетний срок президентства станет для Рамапосы вторым по счету. Он занял пост главы государства в феврале 2018 года после отставки Джейкоба Зумы, который был обвинен в коррупции. В мае 2019 года в ЮАР состоялись всеобщие выборы, на которых победил АНК, после чего Рамапоса был избран президентом ЮАР.