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    Глеб Простаков Глеб Простаков Пошлины на зерно из России сделают хлеб роскошью для европейцев

    ЕС экономическими методами, но сугубо из политических соображений блокирует импорт зерна из РФ. В краткосрочной перспективе это, вероятно, обрадует европейских фермеров, но в долгосрочной – расстроит европейских потребителей.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему Европа ополчилась против папы Римского

    Ответственные государственные лидеры должны руководствоваться реальностью, а не собственной пропагандой. Мужество состоит не в том, чтобы посылать людей на смерть, сидя у себя в саду, а в том, чтобы завершить проигранную войну с наименьшими потерями.

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Путин выписал предателям билет в ад

    Мы допускаем, а Путину, скорей всего, известно точно, что в нападениях на приграничные регионы России принимали участие какие-то экс-русские люди, которых, собственно, глава государства и называет власовцами. Путин поручил ФСБ не забывать про них, искать поименно и наказывать без срока давности.

    15 комментариев
    20 марта 2024, 23:58 • Новости дня

    Президент ЮАР поздравил Путина с победой на выборах

    Президент ЮАР Рамапоса поздравил Путина с переизбранием и подтвердил приверженность страны сотрудничеству с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса от лица правительства и народа ЮАР поздравил главау российского государства Владимира Путина с победой на выборах, сообщила пресс-служба Рамапосы.

    Рамапоса заявил о том, что ЮАР настроена на продолжение взаимного сотрудничества с Россией на многосторонних площадках. Он заверил, что ЮАР привержена сохранению «международного мира». ЮАР намерена работать с Россией и Украиной «для достижения прочного мира между двумя соседними странами», передает ТАСС.

    Напомним, явка на выборах президента в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. Путин набрал 87,28% голосов избирателей.

    20 марта 2024, 08:59 • Новости дня
    Госдеп заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России
    Госдеп заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России
    @ Hannes P Albert/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заблокировал текст заявления Группы семи (G7), в котором осуждались прошедшие в России президентские выборы, сообщили СМИ.

    Газета La Repubblica уточняет, что документ был подготовлен председательствующей в G7 Италией. Такое решение американской стороны, по оценке издания, продиктовано желанием не давать повода Москве вмешиваться в грядущие в ноябре американские выборы, передает ТАСС.

    Уточняется, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан дал резолюции положительное заключение, однако, по мнению Госдепа, формулировки документа являются неуместными.

    Накануне представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал высказывания западных чиновников о прошедших в России выборах «неуважением к принципам демократии».

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    20 марта 2024, 13:45 • Новости дня
    Путин объяснил, почему Россия не стала отвечать Украине ударами по гражданским

    Путин: Россия могла бы ответить противнику ударами по гражданским, но будет идти своим путем

    Путин объяснил, почему Россия не стала отвечать Украине ударами по гражданским
    @ Stringer/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия имеет свои планы и взгляды, хотя могла бы ответить противнику тем же на удары по гражданскому населению и объектам, заявил на встрече с доверенными лицами президент Владимир Путин.

    «Говорил, почему это (атаки на гражданское население и объекты на территории России – прим. ВЗГЛЯД) противник предпринимает. Конечно, можем ответить тем же, тем же можем ответить – и по гражданской инфраструктуре, и по всем другим объектам подобного рода, по которым противник наносит удары», – приводит его слова ТАСС.

    «Но у нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили», – подчеркнул Путин.

    Кроме того, Путин заверил, что все пострадавшие от атак со стороны Украины гражданские люди и объекты на территории страны получат поддержку властей.

    «И тех, кто потерял бизнес, и просто рядовых граждан, кто потерял жилье, и по многим другим [показателям]», – сказал глава государства. «И мы все сделаем. Что от нас зависит», – пообещал Путин.

    Он также отметил, что восхищен мужеством жителей Белгородской, Курской областей и других приграничных с Украиной регионов.

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    20 марта 2024, 14:43 • Новости дня
    Шойгу объяснил попытки киевского режима зайти на российские территории

    Глава Минобороны Шойгу: Киев стремился зайти на российские территории в попытках сорвать выборы президента

    Шойгу объяснил попытки киевского режима зайти на российские территории
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Киев использовал террористические методы воздействия на российских граждан с целью срыва выборных мероприятий, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

    В Telegram-канале ведомства указаны его словам о том, что Киев с целью срыва выборных мероприятий использовал теракты – велись прицельные обстрелы мест голосования и государственных учреждений, где находились только мирные граждане.

    Шойгу также отметил, что для предотвращения терактов российские военные усилили охрану правительственных и социальных объектов, а также укрепили систему противовоздушной обороны.

    В частности, в ходе избирательных мероприятий сбиты 419 беспилотников и 67 реактивных снарядов.

    При этом министр сообщил, что в российских армии и флоте зафиксирована рекордная явка на выборах президента, составившая 99,8%. По его словам, всего проголосовало более 1,5 млн военнослужащих и лиц гражданского персонала вооруженных сил.

    Ранее Шойгу назвал потери ВСУ за неделю при боевых действиях на границе.

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    20 марта 2024, 14:17 • Новости дня
    Песков оценил версию об ошибке в переводе слов Макрона

    Песков: Макрон последователен в идее отправки войск на Украину, двусмысленности здесь нет

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Франции Эмманюэль Макрон последовательно придерживается тезиса о необходимости отправки европейских войск на Украину, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что вряд ли речь идет о какой-то двусмысленности в переводе, передает ТАСС.

    Ранее премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что слова Макрона якобы неверно поняли из-за неверного перевода. По ее словам, французский президент не имел в виду отправку воинского контингента.

    Кроме того, Песков напомнил, что президент Владимир Путин уже говорил о том, как Москва отреагирует на возможное появление французских войск на Украине.

    Комментируя возможную отправку французских войск на Украину, Путин ранее отмечал, что военные стран НАТО уже присутствуют там и погибают в большом количестве – для России в этом нет ничего нового.

    Франция, по его словам, могла бы сыграть роль не в усугублении конфликта на Украине, а в мирном урегулировании, однако такая возможность потеряна, констатировал глава государства.

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    20 марта 2024, 01:43 • Новости дня
    Путин назвал основные параметры развития страны

    Президент России Владимир Путин назвал основные параметры развития страны

    Путин назвал основные параметры развития страны
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на встрече с главами думских фракций перечислил основные параметры развития страны.

    «Самое главное – это народосбержение. Это помощь нашим семьям, это стимулирование процессов демографии, поддержка молодых людей, молодых семей, семей с детьми и, конечно, многодетных семей, это воспитание молодого поколения», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что все это можно делать только на основе развития экономики, которая, по его словам, является базой развития страны. Кроме того, Путин обратил внимание на важность развития субъектов Российской Федерации, муниципалитетов, модернизацию инфраструктуры городов, сельских территорий.

    Ранее сообщалось, что Путин призвал депутатов при формировании кабмина исходить из интересов страны.


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    20 марта 2024, 20:38 • Новости дня
    Демократ Московиц пришел на слушания по делу об импичменте Байдена в маске Путина
    Демократ Московиц пришел на слушания по делу об импичменте Байдена в маске Путина
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Член палаты представителей демократ Джаред Московиц пришел на слушания в Конгрессе по делу об импичменте главы США Джо Байдена в маске президента России Владимира Путина.

    По мнению журналиста издания Punchbowlnews Макса Кохена, демократ надел маску Путина, чтобы сделать акцент на том, что республиканцы хотят внести элемент российской дезинформации в эти слушания, передает РИА «Новости».

    Сам конгрессмен «поблагодарил» ведущего дело коллегу Джеймса Комера за якобы использование российских разведданных в рамках расследования, пишет The Hill.

    Ранее сообщалось, что Палата представителей США одобрила расследование по импичменту Байдена.

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    20 марта 2024, 13:16 • Новости дня
    Путин назвал победу на выборах прологом к будущим победам России
    Путин назвал победу на выборах прологом к будущим победам России
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин назвал свою победу на президентских выборах прологом к будущим победам страны. Такое мнение он высказал, завершая встречу со своими доверенными лицами в Кремле.

    «Победа на выборах – только пролог к тем победам, которые так нужны России и которые обязательно будут», – приводит его слова ТАСС.

    Кроме того, глава государства заявил, что доверенные лица проявили самоотдачу, мужество и личный героизм в работе перед выборами в Донбассе и Новороссии, предстоит совместный путь «строительства новой России» во всех сферах от экономики до культуры.

    Явка на выборах президента в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. По данным ЦИК, Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% голосов избирателей.

    Коментарии (5)
    20 марта 2024, 12:45 • Новости дня
    Путин призвал доверенных лиц пройти путь «строительства новой России»
    Путин призвал доверенных лиц пройти путь «строительства новой России»
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Доверенные лица проявили самоотдачу, мужество и личный героизм в работе перед выборами в Донбассе и Новороссии, предстоит совместный путь «строительства новой России» во всех сферах от экономики до культуры, заявил глава государства Владимир Путин.

    «И я, и вы излагали нашу общую программу развития страны. Многие из вас работали в очень сложных условиях, и на наших приграничных территориях, где неонацисты обстреливают мирные города и гражданскую инфраструктуру, и в Донбассе, и в Новороссии – это требовало особого характера, мужества, я бы не побоялся этого слова, личного героизма. Большое вам спасибо за вашу работу», – цитирует ТАСС его слова в ходе встречи с доверенными лицами.

    По словам главы государства, доверенным лицам стоит вместе с российским правительством пройти путь «строительства новой России» в важных сферах – экономике, обороноспособности, искусстве, внутренней политике, строительстве государственных институтов.

    «По всем направлениям с тем, чтобы сделать нашу Родину еще более крепкой, еще более привлекательной и эффективной», – сказал Путин, подчеркнув, что для этого «все есть».

    Ранее Путин назвал основные параметры развития страны.

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    20 марта 2024, 01:38 • Новости дня
    Венесуэльские депутаты поздравили Путина с триумфом на выборах

    Парламент Венесуэлы поздравил Путина с триумфом на выборах особой резолюцией

    Tекст: Денис Тельманов

    Национальная ассамблея Венесуэлы приняла резолюцию, в которой результаты выборов Владимира Путина на президентских выборах России названы «полным триумфом».

    «Избирательный процесс, который состоялся 15–17 марта, продемонстрировал полный триумф Путина», – говорится в резолюции, сообщает ТАСС

    Депутат Рой Даса, который представил проект резолюции, указал, что переизбрание Путина позволяет «продолжить стратегическое сотрудничество Венесуэлы с Россией».

    Отмечается, что первым с победой на выборах Путина поздравил в воскресенье президент Венесуэлы Николас Мадуро.

    По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов Путин победил с 87,28% голосов.

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    20 марта 2024, 11:30 • Новости дня
    Матвиенко сочла оскорблением слова западных лидеров о выборах в России

    Матвиенко: Запад считает, что у россиян нет гражданской сознательности

    Tекст: Ольга Никитина

    «Перекличка» различных «макронов», «боррелей» и других персон «без политического лица» по поводу выборов в России является прямым оскорблением российских граждан, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    Она отметила, что такие заявления дискредитируют самих их авторов. Высказывания западных чиновников воспринимается не просто как ложь, а как прямое оскорбление миллионов российских граждан, заявила Матвиенко.

    По ее словам, Запад отказывает десяткам миллионов россиян в гражданской сознательности, передает ТАСС.

    При этом она назвала реакцию западных стран на прошедшие в России выборы ожидаемой. Форма же выражения этой реакции, по словам спикера верхней палаты российского парламента, оказалась постыдной.

    «Череда выступлений одинаковых как под копирку, стандартных, пустых, не имеющих никакой связи с реальностью, отрицающих очевидное – безупречную организацию нашего голосования, свободное, прямое волеизъявление россиян», – сказала Матвиенко.

    Накануне представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал высказывания западных чиновников о прошедших в России выборах «неуважением к принципам демократии».

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    20 марта 2024, 20:08 • Новости дня
    Назван процент проголосовавших за Путина в ходе выборов за рубежом

    Путин набрал 72,3% голосов в ходе выборов президента России за рубежом

    Назван процент проголосовавших за Путина в ходе выборов за рубежом
    @ Диана Спиридовска/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Действующий президент России Владимир Путин получил 72,3% голосов в ходе выборов главы государства за рубежом, следует из данных государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы».

    За Путина свой голос отдали 275 249 избирателей, за ним идет кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков с 63 388 голосов, на третьем месте – кандидат от КПРФ Николай Харитонов, за которого проголосовали 8445 человек, на четвертом – кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий, набравший 7485 голосов, передает ТАСС.

    Недействительными признаны 26 147 бюллетеней.

    Ранее сообщалось, что в выборах президента России за рубежом приняли участие 383 553 человека.

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    20 марта 2024, 13:12 • Новости дня
    Путин восхитился мужеством жителей приграничных с Украиной областей

    Путин восхитился мужеством жителей Белгородской области и других приграничных с Украиной регионов

    Путин восхитился мужеством жителей приграничных с Украиной областей
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин отметил, что восхищен мужеством жителей Белгородской, Курской областей и других приграничных с Украиной регионов.

    Глава государства выразил слова благодарности и восхищения жителями Белгородской области и других приграничных регионов за их мужество, передает ТАСС.

    Также Путин пообещал, что правительство обеспечит безопасность жителей приграничных регионов. В частности, будут проведены работы по внедрению «непростых», но необходимых мер.

    Ранее президент заявил, что попытки пройти на российскую территорию различных диверсантов провалились.

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    20 марта 2024, 17:44 • Новости дня
    Замглавы ЦИК Булаев: Большинство россиян за границей проголосовали за Путина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Большая часть избирателей за границей отдали свой голос за Владимира Путина на президентских выборах, заявил замглавы Центризбиркома Николай Булаев.

    Итоги голосования на выборах за рубежом показали, что свыше двух третей избирателей отдали свои голоса за самовыдвиженца Путина, сказал Булаев ТАСС.

    В пресс-службе ЦИК отметили, что территориальная избирательная комиссия для руководства участками за границей установила результаты голосования на выборах. Всего было 288 участков, в них проголосовали 383 553 человека.

    Напомним, явка на президентских выборах установила рекорд в новейшей истории России, она составила 77,44%. Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% голосов избирателей.

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    20 марта 2024, 13:23 • Новости дня
    Песков анонсировал несколько международных телефонных бесед Путина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вечером в среду президент Владимир Путин намерен провести несколько международных телефонных переговоров, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Путину продолжают поступать поздравления с победой на выборах президента от иностранных коллег, сказал Песков, передает ТАСС.

    На вечер у главы государства намечена серия телефонных бесед, о них сообщит пресс-служба Кремля.

    Телефонные переговоры Путина – не обычные протокольные поздравления, их используют для обсуждения текущего момента в двусторонних отношениях, добавил Песков.

    Ранее президента России с победой на выборах по телефону поздравил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

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    20 марта 2024, 14:33 • Новости дня
    Путин пообещал сделать все для поддержки российских ученых

    Путин: Российские власти сделают все для поддержки ученых

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти России сделают все, чтобы поддержать ученых, заявил президент РФ Владимир Путин, встречаясь со своими доверенными лицами на прошедших выборах.

    «Со своей стороны сделаем все, чтобы вас поддержать», – сказал глава государства, обращаясь к заместителю директора Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Анне Кудрявцевой, передает ТАСС.

    Путин добавил, что российские ученые «работают успешно, добиваются результатов, становятся лауреатами Нобелевской премии».

    Кроме того, отметил президент, некоторые ученые, вернувшиеся на родину из-за рубежа, теперь работают в России на постоянной основе и привлекают молодых ученых в свои лаборатории.

    Путин подчеркнул, что Россия гордится достижениями своих ученых.

    Ранее Путин предложил увеличить вложения в научные исследования.

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