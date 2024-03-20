ЕС экономическими методами, но сугубо из политических соображений блокирует импорт зерна из РФ. В краткосрочной перспективе это, вероятно, обрадует европейских фермеров, но в долгосрочной – расстроит европейских потребителей.4 комментария
Президент ЮАР поздравил Путина с победой на выборах
Президент ЮАР Рамапоса поздравил Путина с переизбранием и подтвердил приверженность страны сотрудничеству с Россией
Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса от лица правительства и народа ЮАР поздравил главау российского государства Владимира Путина с победой на выборах, сообщила пресс-служба Рамапосы.
Рамапоса заявил о том, что ЮАР настроена на продолжение взаимного сотрудничества с Россией на многосторонних площадках. Он заверил, что ЮАР привержена сохранению «международного мира». ЮАР намерена работать с Россией и Украиной «для достижения прочного мира между двумя соседними странами», передает ТАСС.
Напомним, явка на выборах президента в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. Путин набрал 87,28% голосов избирателей.