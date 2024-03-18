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Явка на выборах президента стала рекордной в новейшей истории России
Памфилова: Явка на выборах президента стала рекордной в новейшей истории России
Явка на выборах президента России в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
«Всего по состоянию на 10:00 мск в этих выборах приняли участие 87 млн 113 тыс. 127 уважаемых наших избирателей. То есть явка у нас впервые, она рекордная, беспрецедентная, ее не было никогда – это 77,44%», – приводит ее слова ТАСС.
«Что касается организационных и технических причин (исторической явки – прим. ВЗГЛЯД). Трехдневное голосование позволило людям во многом спланировать свое время, свои возможности. Многие из тех, кто раньше хотел [проголосовать] и по разным причинам не мог, этим воспользовались. Конечно, механизм «Мобильный избиратель», который позволил нашим людям не быть привязанным к конкретному участку, а голосовать там, где он хочет. И конечно, наше адресное информирование, обход наших избирателей», – сказала Памфилова.
Председатель ЦИК уточнила, что Центральная избирательная комиссия России официально подведет итоги выборов президента 21 марта, в 11:00 мск.
Почти все избирательные участки завершили свою работу, в государственную автоматизированную систему «Выборы» введены данные 99,74% протоколов, сообщила Памфилова.
По данным ЦИК после обработки 99,65% протоколов, самовыдвиженец Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,32% голосов.