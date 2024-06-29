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    Американский паспорт настигла девальвация
    Правда и победа
    29 июня 2024, 15:28 Мнение

    Американский паспорт настигла девальвация

    У Вашингтона всё меньше привлекательных стимулов, за которые люди готовы что-то делать для него, и даже перекладывающие бумажки чиновники сразу требуют от гегемона максимально высокую цену за свои услуги.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис

    обозреватель РИА «Новости»

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    Любопытной информацией поделился Сергей Лавров. Министр иностранных дел рассказал, что для «приватизации» секретариата ООН – от которого очень многое зависит в деятельности и решениях организации – Запад использует примечательную тактику: он переманивает сотрудников секретариата из гражданства собственной страны в гражданство США. То есть, по сути, подкупает их более «сильным» паспортом и возможностью законно обосноваться за океаном.

    Самое интересное в данном процессе то, что он представляет собой вовсе не то, чем может показаться.

    На первый взгляд, это выглядит продолжением давнего и хорошо знакомого всем процесса, в котором для некоторых людей Запад – и особенно Америка – является землей обетованной, и за возможность стать ее частью они готовы пойти на неблаговидные поступки и даже предательство родной страны. Ну а Вашингтон с партнерами этим активно и эффективно пользуются. Однако на самом деле все куда менее комплиментарно для американцев, причем главным образом – в аспекте того самого эффективного использования этого инструмента.

    Гражданство США на протяжении многих десятилетий действительно являлось важнейшим элементом их мягкой силы. Вокруг собственного паспорта Соединенными Штатами был создан потрясающий по своему влиянию на всю планету миф, ведь он являл собой прямой билет в американскую мечту, в самую богатую и развитую страну мира.

    Штаты очень умело использовали свой паспорт в политических, идеологических, разведывательных и иных целях, и ключевым элементом их политики была эксклюзивность – законно переехать в США из незападной части мира и получить американское гражданство всегда было непросто. Некоторые шлюзы (типа лотереи «гринкард»), разумеется, держались открытыми, но в целом американское гражданство для многих людей на долгие годы превратилось в святой грааль в силу своей практически недосягаемости.

    Аналогичный подход применялся в политических и околополитических процессах. Американцы не разбрасывались своими паспортами направо и налево при работе с иностранцами и в других государствах. Человеку нужно было очень сильно постараться, чтобы заработать право на гражданство США по особой процедуре. Раньше это обычно были предатели, слившие Штатам ценную разведывательную информацию, а то и многие годы работавшие на них. Это также могли быть агенты влияния, оказавшие серьезные услуги Вашингтону. Как тут не вспомнить «Мистера Да», бывшего министра иностранных дел РФ Андрея Козырева, ныне проживающего в Майами. Еще могло повезти диссидентам из разных стран, которых США поднимали как знамя идеологической борьбы с геополитическими конкурентами.

    Этих людей – даже если были вопросы к их моральным качествам – объединяло то, что они реально делали очень многое в интересах Соединенных Штатов, причем иногда рискуя собственной свободой, а то и жизнью. За что Америка вознаграждала их паспортом. Что касается множества безвестных мелких сошек, чьи деяния не дотягивали до столь высокой награды, то для них у Штатов в ассортименте имелись премии попроще – от нескольких тысяч долларов до пары банок колы.

    Данная система работала – и работала хорошо – на протяжении десятилетий. Однако теперь мы наблюдаем совершенно иную картину: США вынуждены раздавать свои паспорта ооновским бюрократам, чтобы организация работала в их интересах. Хотя еще совсем недавно – 10-15 лет назад – ООН беспрекословно подчинялась воле Америки по первому слову, а ведь нынешний вес организации и близко не сравним с тогдашним. То есть Штатам приходится использовать «тяжелую артиллерию», чтобы подкупать клерков стремительно теряющей свое влияние конторы.

    А ведь это не что иное, как девальвация американского паспорта.

    Процесс, конечно, закономерный, учитывая текущую обшарпанность американской мечты и потерю Америкой львиной доли своего былого лоска. Тем не менее показательно, что у Вашингтона всё меньше привлекательных стимулов, за которые люди готовы что-то делать для него, и даже перекладывающие бумажки чиновники сразу требуют от гегемона максимально высокую цену за свои услуги – и тот идет им навстречу.

    Впрочем, взятки ооновским чинушам в виде американских паспортов – сущая мелочь на фоне миграционного кризиса, в котором правящие круги рвутся предоставить гражданство миллионам штурмующих границу США нелегалов. В глазах мира это вносит куда больший вклад в обесценивание как сверкающего Града на холме, так и его паспорта.

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