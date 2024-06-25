Российская СВО стала катализатором пока ещё не до конца проявленных, но очень интересных процессов по всей Европе. Она возвращает Старый Свет в историю, ставит его перед выбором – либо продолжить национальное существование, либо окончательно умереть, уйти в унификацию и подчиниться Америке.0 комментариев
Лавров заявил о необходимости выстраивать безопасность по евразийским лекалам
Лавров заявил о необходимости выстраивать по евразийским лекалам безопасность на континенте
Страны Евразии со временем поймут, что безопасность на континенте необходимо выстраивать именно по евразийским принципам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со слушателями и преподавателями Академии управления при президенте Белоруссии.
Также он добавил, что Россия не уклоняется от диалога с западными странами, но он должен состояться на равноправной основе, передает ТАСС.
Лавров рассказал, что «ООН существует, но и там проявляются очень негативные тенденции, связанные с тем, что Запад во многом приватизировал секретариат, используя процедурные уловки, переманивая сотрудников секретариата из гражданства собственной страны в гражданство США и с соответствующим влиянием на их работу».
Глава российского дипведомства напомнил, что около 30 стран заинтересованы в том, чтобы подключиться к сотрудничеству с БРИКС.
Ранее Лавров заявил, что замысел евроатлантической безопасности более не актуален для российской стороны.