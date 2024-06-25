Лавров заявил о необходимости выстраивать безопасность по евразийским лекалам

Лавров заявил о необходимости выстраивать по евразийским лекалам безопасность на континенте

Tекст: Ольга Иванова

Также он добавил, что Россия не уклоняется от диалога с западными странами, но он должен состояться на равноправной основе, передает ТАСС.

Лавров рассказал, что «ООН существует, но и там проявляются очень негативные тенденции, связанные с тем, что Запад во многом приватизировал секретариат, используя процедурные уловки, переманивая сотрудников секретариата из гражданства собственной страны в гражданство США и с соответствующим влиянием на их работу».

Глава российского дипведомства напомнил, что около 30 стран заинтересованы в том, чтобы подключиться к сотрудничеству с БРИКС.

Ранее Лавров заявил, что замысел евроатлантической безопасности более не актуален для российской стороны.