Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.3 комментария
Лавров: Концепция евроатлантической безопасности больше не актуальна для России
Замысел евроатлантической безопасности более не актуален для российской стороны, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров после беседы с президентом Владимиром Путиным.
В конце XX века Россия находилась «первые пару десятилетий» внутри структур, являвшихся «евроатлантическими по своему характеру», сказал глава ведомства, передает ТАСС.
Эти и другие структуры были завязаны на Евроатлантику, они доказали свою несостоятельность из-за «линии США на подчинение всего и вся своей воле».
Европа стала жертвой такой политики, утратила самостоятельность. Для России больше не актуальна безопасность в евроатлантическом контексте, заключил он.
Также в пятницу глава МИД заявил, что ведомство исполнит тезисы президента Владимира Путина в дипломатической работе, в том числе по продвижению нового мирного варианта урегулирования конфликта на украинской территории.