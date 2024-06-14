Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.3 комментария
Лавров: МИД исполнит тезисы Путина в дипломатической работе
Министерство иностранных дел исполнит тезисы президента Владимира Путина, заявил руководитель внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на встрече с главой государства.
Российские дипломаты в контактах с партнерами будут использовать новую инициативу по решению конфликта на украинской территории, заявил Лавров, передает ТАСС.
Ее будут использовать в работе в рамках БРИКС, ШОС, с КНР, со странами Латинской Америки, Африки, которые также выдвигали свои инициативы, приводит слова министра РИА «Новости».
Эти инициативы были полностью проигнорированы теми, кто руководит Украиной.
Напомним, Путин заявил, что Россия предлагает Украине и Западу мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории, предполагающий внеблоковый и безъядерный статус украинской стороны и отмену антироссийских санкций.