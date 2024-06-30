Зеленский заявил о неэффективности систем Patriot

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Зеленский в интервью Philadelphia Inquirer, у систем Patriot слишком высокая стоимость, поэтому в борьбе против российских КАБов у ВСУ не будет нужного количества этих ракет, передает ТАСС.

Он отметил, что если взять «стоимость ракеты Patriot и количество ракет Patriot» и взять КАБы, то тысячи в месяц ракет Patriot у Украины никогда не будет. Зеленский подчеркнул, что и сотни Patriot в месяц у Украины нет, поскольку каждая ракета более 3 млн долларов. По его словам, здесь вопрос не только в деньгах, а в том, что их просто не выпускают в таком количестве.

Кроме того, украинский лидер в очередной раз поставил вопрос о поставках Киеву дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь РФ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг должен знать, как готовятся удары дальнобойными ракетами, которые переданы Западом Украине.