Огонь от пожара под Новороссийском перекинулся на базы отдыха

Tекст: Ольга Иванова

В пресс-службе МЧС России сообщили, что всего было эвакуировано 176 человек, из них 48 детей, передает ТАСС.

Ранее оперштаб предупредил о возможной эвакуации населения хутора Дюрсо из-за распространения лесного пожара. По последним данным, площадь возгорания в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае увеличилась до 51 га.

Напомним, в воскресенье в районе хутора Дюрсо Краснодарского края произошел пожар, охвативший лес и траву на площади трех гектаров. Огонь перешел на территорию базы отдыха «Голубая лагуна».

Позже сообщалось, что спасатели потушили пожар на территории базы отдыха, но огонь перекинулся на лесной массив, площадь возгорания которого достигла 10 гектаров.