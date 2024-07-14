Площадь лесного пожара в Абрау-Дюрсо достигла 10 гектаров

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в ведомстве, горение травы на территории базы отдыха полностью ликвидировано, а для тушения лесного пожара задействованы 85 человек и 23 единицы техники. Отмечается, что к месту возгорания направлен вертолет Ка-32 МЧС России с водосливным устройством, передает ТАСС.

В МЧС уточнили, что тушение осложняет сухая и жаркая погода.

Напомним, в воскресенье в районе хутора Дюрсо Краснодарского края произошел пожар, охвативший лес и траву на площади трех гектаров. Огонь перешел на территорию базы отдыха «Голубая лагуна», где была проведена эвакуация 220 человек, включая 40 детей.