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Площадь лесного пожара в Абрау-Дюрсо достигла 10 гектаров
Спасатели потушили пожар на территории базы отдыха в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае. Однако огонь перекинулся на лесной массив, площадь возгорания которого достигла 10 гектаров, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Как указали в ведомстве, горение травы на территории базы отдыха полностью ликвидировано, а для тушения лесного пожара задействованы 85 человек и 23 единицы техники. Отмечается, что к месту возгорания направлен вертолет Ка-32 МЧС России с водосливным устройством, передает ТАСС.
В МЧС уточнили, что тушение осложняет сухая и жаркая погода.
Напомним, в воскресенье в районе хутора Дюрсо Краснодарского края произошел пожар, охвативший лес и траву на площади трех гектаров. Огонь перешел на территорию базы отдыха «Голубая лагуна», где была проведена эвакуация 220 человек, включая 40 детей.