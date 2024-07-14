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Пожар в районе Абрау-Дюрсо перекинулся на базу отдыха
В районе хутора Дюрсо Краснодарского края произошел пожар, охвативший лес и траву на площади 3 гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха «Голубая лагуна», где была проведена эвакуация 220 человек, включая 40 детей, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Как указали в ведомстве, по прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение лесного массива и травы на площади 3 га. Отмечается, что из-за верхового пожара произошел переход огня на территорию базы отдыха «Голубая лагуна», существует угроза распространения, передает ТАСС.
Для тушения пожара были привлечены более 40 человек и 11 единиц техники.
Ранее сообщалось, что пожарные локализовали возгорание на площади 1,2 га в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края.