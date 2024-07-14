Пожар в районе Абрау-Дюрсо перекинулся на базу отдыха

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в ведомстве, по прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение лесного массива и травы на площади 3 га. Отмечается, что из-за верхового пожара произошел переход огня на территорию базы отдыха «Голубая лагуна», существует угроза распространения, передает ТАСС.

Для тушения пожара были привлечены более 40 человек и 11 единиц техники.

Ранее сообщалось, что пожарные локализовали возгорание на площади 1,2 га в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края.