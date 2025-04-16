Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?0 комментариев
Эвакуированы 336 человек из детсада из-за пожара в Самаре
Число эвакуированных из детсада в Самарской области выросло до 336 человек
В Самарской области из-за природного пожара эвакуировали 336 человек из детского сада, расположенного рядом с местом возгорания камыша и сухой растительности.
В пресс-службе МЧС сообщили, что число эвакуированных из детского сада в районе Южного города Волжского района Самарской области достигло 336 человек. Причиной эвакуации стал природный пожар, распространившийся на площади 0,1 га, вызвавший сильное задымление, передает ТАСС.
Ранее была информация о 306 эвакуированных, но количество людей, покинувших детский сад, увеличилось. Для ликвидации пожара и обеспечения безопасности на месте задействованы более 50 спасателей и 16 единиц техники. В социальных сетях появились видео с густым дымом над жилыми кварталами.
Позднее стало известно, что пожар локализован на площади 0,45 га, а открытое горение ликвидировано. Оперативные меры спасателей предотвратили угрозу жилым домам и зданию детского сада. МЧС продолжает работу на месте происшествия, чтобы окончательно устранить последствия пожара.
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