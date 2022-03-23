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Шольц заявил об опасности резкого отказа от импорта энергоресурсов из России
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Резкий отказ от нефти и газа из России таит в себе риски для европейской промышленности, но Германия работает над сокращением энергозависимости, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Шольц заявил в интервью, которое опубликовано в среду в еженедельной газете Die Zeit, что «зависимость от российского импорта мы сократим быстрее, чем некоторые думают, но в одночасье это не получится сделать», передает ТАСС.
«Резкая остановка поставок таит в себе существенные угрозы для всей Европы, это должно быть понятно всем. Речь не о том, чтобы зимой надевать свитер потеплее, как некоторые легкомысленно говорят. Речь о том, что в зависимости от обстоятельств не будут отапливаться квартиры, больницы, дома престарелых и школы и что не будут получать энергию промышленные предприятия. На кону оказались бы сотни тысяч рабочих мест», – сказал канцлер.
В связи с этим федеральное правительство сохраняет свою позицию, добавил Шольц: «Мы не хотим останавливать импорт нефти и газа».
Вместе с тем он пообещал покончить с зависимостью от российского газа «как можно быстрее». Это касается не только импорта из России, но и «ископаемых ресурсов в целом». Канцлер отметил, что ФРГ уже сейчас делает ставку на диверсификацию поставок и строительство терминалов по приему сжиженного газа.
«Но если мы сделаем это в одночасье (введем эмбарго), то для нашей страны и всей Европы это означало бы рецессию. Сотни тысяч рабочих мест оказались бы под угрозой», – предостерег он.
Шольц также заявил, что только Украина может обсуждать возможные компромиссы с Россией, «никто другой».
«Не дело любого главы правительства другой страны идти на компромисс ради украинцев», – подчеркнул он.
Канцлер также подчеркнул необходимость поддержания дипломатических контактов с президентом России Владимиром Путиным на фоне событий на Украине. Он также отметил важность своего визита в Москву, который состоялся еще до начала специальной военной операции.
Напомним, Германия поставила цель добиться климатической нейтральности к 2045 году. Еврокомиссия уже предложила странам ЕС план сокращения зависимости от поставок российского газа на 67% до конца этого года в связи с конфликтом на Украине.
Ранее Шольц заявил об «обратном эффекте» санкций против России.
Макфол предложил «демократическим странам» брать российскую нефть бесплатно
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Западным странам стоит временно перестать платить за нефть из России, «пока Путин не закончит войну на Украине», заявил экс-посол США в России Майкл Макфол.
«Россия должна продолжать поставлять нефть в демократические страны, но получатели не должны за нее платить и удерживать средства до окончания боевых действий на Украине», – цитирует Sputnik Ближнее Зарубежье Макфола.
«После этого решение за Путиным: прекращать поставки или нет», – заявил экс-посол.
Ранее президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий импорт из России энергоносителей в качестве санкции в связи с военной операцией России на Украине. Речь идет про нефть и нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, продукты их перегонки, а также газ, уголь и угольную продукцию.
Напомним, ЕС настаивает на введении нефтяного эмбарго в отношении Москвы. Германия же предостерегла от этого шага из-за роста цены на энергоносители в Европе.
Газета ВЗГЛЯД писала, к чему может привести отказ Европы от российских газа и нефти.
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Эксперт: На рынке нефти может подняться «идеальный шторм»
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«Эта авария усугубит дефицит нефти на мировом рынке и, скорее всего, толкнет цены вверх. Это событие, к сожалению, совпало с другими факторами, вроде бомбардировок саудовских нефтепромыслов и постоянных угроз ввести эмбарго на российскую нефть», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее шторм в Новороссийске повредил нефтеналивные терминалы Каспийского трубопроводного консорциума.
«Повредились два из трех выносных терминала, по сути это плавающие выносные терминалы. Танкер подходит и через них загружается нефтью. Такие системы созданы для того, чтобы танкеру не приходилось швартоваться непосредственно к берегу. Там три трубы и одна из них теперь уже точно уйдет на ремонт. Вторую трубу обследуют – скорее всего, она тоже потребует ремонта. В итоге загрузка танкеров, видимо, замедлится в 4–5 раз», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Экономист напомнил, что на мировом рынке и так уже существует дефицит, а теперь весьма крупный игрок – Казахстан – сократит поставки, по крайней мере из Новороссийска. «Именно Казахстан использовал этот терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Он поставлял отсюда около 60 млн тонн. Конечно, он еще может перенаправить нефть на Усть-Лугу или на Баку, но потребуются и время, и дополнительные затраты. В любом случае, авария усугубит дефицит на мировом рынке и, вероятно, толкнет цены вверх», – предположил Юшков.
«Это событие совпало с другими факторами. Например, хуситы бомбардируют нефтепромыслы в Саудовской Аравии. В Евросоюзе постоянно обсуждается, вводить ли эмбарго против российской нефти. Мы видим, что в Европе при этом происходят постоянные забастовки. Там уже рекордные цены на топливо, как и в США. Если события на КТК совпадут с другими факторами, поднимется «идеальный шторм», и цены могут взлететь к 140–150 долларам за баррель. Очень неудачный момент – целый ряд факторов совпали в одно и то же время», – считает Юшков.
«При нормальных условиях, если не будет шторма на море, ремонт одного агрегата продлится от двух недель. Если будет признано, что повреждены два агрегата, то уйдет четыре–пять недель. Если ремонт будет завершен успешно, через несколько недель КТК опять сможет отгружать танкеры с казахской нефтью», – пояснил экономист.
Ранее стало известно, что аномальный шторм в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума привел к серьезным повреждениям инфраструктуры этого крупнейшего нефтяного хаба. Как передает НТВ, смещены силовой каркас и защита одного из трех выносных причальных устройств. Сейчас специалисты, включая водолазов, оценивают последствия случившегося. По предварительным данным, повреждения действительно серьезные.
Глава КТК Николай Горбань сообщил, что замена поврежденного оборудования на одном из выносных причальных устройств займет минимум несколько недель: «Минимальный срок ремонта – три недели. Это при условии благоприятных погодных условий и оперативного подхода танкера для промывки линий. На сегодняшний день пока по подходу танкера у нас нет информации, мы ожидаем, что к вечеру может быть что-то появится от наших партнеров».
По его словам, возможна остановка отгрузок нефти. «Пока два ВПУ (выносные причальных устройства) в работе, поставки будут производиться штатно. Сегодня вечером у меня будут результаты по обследованию оставшихся двух ВПУ и всех шлангов на этих ВПУ», – добавил глава КТК.
Как сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, организовано проведение проверки, разлива нефтепродуктов не произошло.
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В КТК допустили остановку отгрузки нефти через Новороссийский порт
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В случае обнаружения дефектов при проверке выносных причальных устройств (ВПУ) Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) возможна остановка отгрузок нефти, заявил глава компании Николай Горбань.
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) проверяет два оставшихся выносных причальных устройства (ВПУ), в случае обнаружения дефектов возможна остановка отгрузок нефти, заявил глава компании Николай Горбань.
«Пока два ВПУ в работе, поставки будут производиться штатно. Сегодня вечером у меня будут результаты по обследованию оставшихся двух ВПУ и всех шлангов на этих ВПУ», – цитирует Горбаня РИА «Новости».
Он пояснил, что возможна остановка отгрузки вплоть до остановки перекачки в случае обнаружения каких-либо дефектов на ВПУ. При этом поломка одного причала не помешает справиться с заявками на отгрузку нефти, говорит он.
«Мы пока не ощущаем каких-либо сокращений, мы с теми объемами, которые грузоотправители дают, справимся… если не произойдет чего-либо еще с одним из ВПУ», – сообщил Горбань.
К повреждениям ВПУ привел сильнейший пятибалльный шторм и порывы ветра скоростью до 37 метров в секунду в Новороссийске, сообщил телеканал «Россия 24». В связи с этим КТК выводит ВПУ-3 из работы из-за смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов для ремонта.
КТК – крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих мировых добывающих компаний, созданный для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода, протяженностью более 1,5 тыс. км. Нефть транспортируется до морского терминала компании в поселке Южная Озереевка (западнее Новороссийска), где загружается на танкеры для отправки на мировые рынки.
КТК – основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. После завершения проекта расширения в 2018 году мощность трубопровода составляет 67 млн тонн нефти в год. Потребителями поставляемой по этому трубопроводу нефти являются Италия, США, Испания, КНР, Франция и другие страны.
Ранее во вторник Горбань сообщил, что выхода нефти в Черное море после поломки оборудования на ВПУ-3 в Новороссийске не допущено.
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Нуланд: США не просили партнеров в ЕС и Индию прекратить поставки нефти из России
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США не просили европейских партнеров, а также Индию прекратить поставки энергоносителей из России, заявила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд во время визита в Нью-Дели телеканалу NDTV.
«Мы прояснили (в ходе встреч Нуланд в Нью-Дели – прим. ВЗГЛЯД), что мы понимаем, что это (поставки нефти – прим. ВЗГЛЯД) не то, что можно немедленно прекратить. То же мы прояснили с нашими европейскими союзниками, которые все еще слишком зависимы от российских энергоносителей», – приводит ТАСС слова Нуланд.
При этом США стремятся работать над тем, чтобы найти другие источники энергоносителей.
«Мы хотим работать вместе, чтобы со временем найти альтернативные источники. И это то, что мы надеемся сделать с Индией, касается ли это сотрудничества в сфере безопасности или в сфере энергетики», – подчеркнула она.
Министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури сообщил, что его страна в апреле – декабре 2021 года импортировала из России менее 1% сырой нефти. По его словам, основные поставщики сырой нефти в Индию – Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ, Нигерия и США.
Нуланд прибыла с визитом в Нью-Дели в понедельник, у нее прошла встреча с первым замглавы индийского МИД Харшем Вардханом Шринглой. В пресс-релизе по итогам этой встречи индийское внешнеполитическое ведомство сообщило, что стороны договорились вместе действовать для укрепления глобального партнерства между Нью-Дели и Вашингтоном.
Ранее стало известно, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США подталкивают Европу к опасному шагу против России.
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Шольц заявил об «обратном эффекте» санкций против России
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При введении санкций против России необходимо учитывать, что они могут иметь «обратный эффект», заявил на пресс-конференции канцлер Германии Олаф Шольц.
Шольц заявил, что в санкционной политике учитывается обратное влияние санкций на страны, которые их ввели, поэтому этот эффект должен быть «преодолимым», передает РИА «Новости».
«Может выйти так, что речь будет идти не о краткосрочных делах, но о длительном противостоянии. И мы должны его вместе выстоять. Поэтому позиция Германии по этому вопросу неизменна. Кроме того, это справедливо и для многих других стран-членов, которые сильно зависят от импорта нефти, газа, угля, сильнее, чем Германия. И никого нельзя оставлять на произвол судьбы в этом вопросе», – заявил канцлер.
Он добавил, что Европа и ее партнеры приняли «самые жесткие санкции, которые когда-либо принимались против такой большой страны», которые влияют на экономическое развитие России, и их последствия «будут еще более драматичными».
По его словам, долгосрочную цель снижения зависимости ЕС от импорта нефти, газа и угля из России разделяют все страны – члены союза.
«Когда это получится, когда эта диверсификация быстро будет достигнута, то этот эффект (прекращения импорта энергоносителей из России) в некотором смысле проявится автоматически», – сказал он.
Ранее в Германии предупредили о тяжелых последствиях отказа от российского газа. Депутат Европарламента Тьерри Мариани заявлял, что если Евросоюз решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для него катастрофой.
Лондонская биржа металлов допустила запрет на продукцию из России
Лондонская биржа металлов (London Metal Exchange, LME) обсуждает с британским правительством возможность запрета на отгрузку российских металлов на склады LME, сообщил глава торговой площадки Мэттью Чемберлен агентству Bloomberg.
«Если мы введем запрет на [российские] металлы на наших складах, мы примем решение, которое касается не только нашего бизнеса, это будет решение от лица всего рынка. В настоящий момент российские металлы не находятся под санкциями, и поэтому их поставки разрешены», – передает его слова ТАСС.
Чемберлен не исключил, что запрет может быть введен в будущем. «Мы, безусловно, работаем с правительством, чтобы донести до него обеспокоенность рынка, и будем смотреть, к чему все придет», – сказал глава биржи.
Он отметил, что приобретение российских металлов вызывает беспокойство у представителей площадки, так как Лондонская биржа металлов хочет быть уверена, что «не финансирует совершение каких бы то ни было злодеяний».
Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что российские металлурги договорились уходить от привязки к LME.
Также сообщалось, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы. При этом Госдеп обещал не заменять поставки российской нефти в США на иранскую.
Напомним, президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России.
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Минэнергетики: Авария в Новороссийске будет иметь последствия для мирового рынка нефти
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Через порт Новороссийска транспортируется более 60 млн тонн нефти из Каспийского региона, то есть более миллиона баррелей в сутки. Это очень существенный объем, сообщил заместитель министра энергетики Павел Сорокин. Ранее шторм в Новороссийске повредил нефтеналивные терминалы Каспийского трубопроводного консорциума.
«В бухте Новороссийска возникла опасная ситуация с точки зрения экологии. Там нельзя допускать никаких разливов нефти, нельзя допустить никакого ущерба для окружающей среды. Ранее там уже были прецеденты и поэтому компания-оператор очень ответственно к относится к таким проблемам. Надо тщательно все проверить и любые риски минимизировать, устранить, то есть отремонтировать терминалы», – подчеркнул замминистра энергетики России Павел Сорокин.
По его словам, в акватории Новороссийска возник очень сильный шторм, скорость ветра достигала 37 метров в секунду. «Из-за таких погодных аномалий были повреждены объекты терминала КТК. Там находится три терминала нефти. Один из них был поврежден, а второй находится под обследованием. Но есть существенный риск, что и там есть повреждения», – сказал замминистра.
Если и на втором терминале обнаружится поломка, это будет иметь достаточно существенные последствия для мирового нефтяного рынка, отметил Сорокин. «КТК – это международный консорциум, который управляет проектом. По нему транспортируется более 60 млн тонн нефти из Каспийского региона. То есть более миллиона баррелей в сутки. Это очень существенный объем. Здесь участвуют и российские компании», – объяснил он. Международная компания-оператор – очень профессиональная и делает все возможное, чтобы устранить аварию, говорит Сорокин. При этом правительство оказывает ей полную поддержку, заверил замминистра.
Замминистра сообщил, что если подтвердится нанесенный штормом ущерб второму терминалу, то ремонт может занять 1,5–2 месяца. «Это достаточно серьезные сроки, и мы видим риск того, что может выпасть около 1 млн баррелей в сутки. Естественно, мы бы хотели, чтобы восстановление случилось максимально быстро, и последствия были устранены, потому что это влияет на российские компании, это влияет в том числе на добычу российских компаний в регионе. Поэтому, конечно, мы здесь будем делать все возможное, чтобы устранить эти потенциально серьезные последствия», – подчеркнул Сорокин.
Ранее стало известно, что аномальный шторм в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума привел к серьезным повреждениям инфраструктуры этого крупнейшего нефтяного хаба. Как передает НТВ, смещены силовой каркас и защита одного из трех выносных причальных устройств.
Глава Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Николай Горбань заявил, что в случае остановки двух из трех выносных причальных устройств (ВПУ) отгрузка нефти может сократиться в два раза. «Но мы вынуждены исключить любые риски попадания нефти в акваторию моря», – заявил Горбань. По его словам, если еще одно устройство будет выведено из эксплуатации, грузоотправители будут вынуждены искать другие маршруты или способы доставки нефти.
Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков предупредил, что авария в Новороссийске усугубит дефицит нефти на мировом рынке и, скорее всего, толкнет цены вверх, до 150 долларов США за баррель.
КТК – основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. После завершения проекта расширения в 2018 году мощность трубопровода составляет 67 млн тонн нефти в год. Потребителями поставляемой по этому трубопроводу нефти являются Италия, США, Испания, КНР, Франция и другие страны.
Путин поручил принимать оплату за газ от недружественных стран только в рублях
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Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро. Оплата за топливо будет приниматься рублями, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты – начнем с этого – нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», – передает его слова ТАСС.
Путин уточнил, что планируется отказаться в таких расчетах от всех скомпрометировавших себя валют. Будущие изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты.
«Хочу отдельно подчеркнуть, что Россия продолжит, безусловно, поставлять природный газ в соответствии с объемами и по ценам, принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах», – отметил Путин.
«Прошу правительство дать соответствующую директиву Газпрому по внесению изменений в действующие контракты. При этом всем зарубежным потребителям должна быть предоставлена возможность совершать необходимые операции», – сказал глава государства.
Ранее Путин подписал указ, согласно которому российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России.
В Минэнерго назвали сроки ремонта терминала КТК
Ремонт выносного причального устройства на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море может занять 1,5–2 месяца, что вызовет выпадение экспорта нефти в объеме около 1 млн баррелей в сутки, заявил замминистра энергетики России Павел Сорокин.
«Если подтвердится ущерб, то это может быть и 1,5–2 месяца. Это достаточно серьезные сроки, и мы видим риск того, что может выпасть около 1 миллиона баррелей в сутки», – приводит РИА «Новости» ответ Сорокина на вопрос, сколько может занять восстановление объектов КТК.
Ранее в КТК допустили остановку отгрузки нефти через Новороссийский порт. К повреждениям ВПУ привел пятибалльный шторм и порывы ветра скоростью до 37 метров в секунду в Новороссийске, сообщил телеканал «Россия 24». В связи с этим КТК выводит ВПУ-3 из работы из-за смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов для ремонта. Сообщалось, что выхода нефти в Черное море после поломки оборудования на ВПУ-3 в Новороссийске не допущено.
КТК – крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих мировых добывающих компаний, созданный для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода, протяженностью более 1,5 тыс. км. Нефть транспортируется до морского терминала компании в поселке Южная Озереевка (западнее Новороссийска), где загружается на танкеры для отправки на мировые рынки.
КТК – основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. После завершения проекта расширения в 2018 году мощность трубопровода составляет 67 млн тонн нефти в год. Потребителями поставляемой по этому трубопроводу нефти являются Италия, США, Испания, КНР, Франция и другие страны.
В Германии предупредили о тяжелых последствиях отказа от российского газа
Перебои с поставками газа в Германию могут привести к тяжелым последствиям для пищевой промышленности страны, волне простудных заболеваний среди населения и дефициту хлебобулочных и молочных изделий, пишет газета Die Welt.
Как отмечает издание, после видеообращения Владимира Зеленского к Бундестагу давление на немецкое правительство по поводу введения эмбарго на закупку российских энергоресурсов растет, однако мало кто в Германии понимает, каковы будут реальные последствия подобного шага.
Так, министр экономики ФРГ Роберт Хабек предупреждал, что такое решение грозит не просто «индивидуальными ограничениями комфорта», а «общеэкономическим и общесоциальным ущербом», передает РИА «Новости».
По данным Die Welt, в 2018 году немецкое ведомство по защите населения и помощи при катастрофах провело стресс-тест, целью которого было проверить последствия нехватки газа, в рамках которого симулировалось сокращение газоснабжения на юге Германии во время двухнедельных морозов. При этом данный сценарий нельзя полностью сравнивать с нынешней ситуацией, однако он открыл многочисленные риски при дефиците топлива, указывает издание.
Тест четырехгодичной давности продемонстрировал, что в условиях охлаждения домов немцы могут столкнуться с волной простудных заболеваний, что может ограничить работу спасательных служб. Также существует риск возникновения дефицита продуктов в больницах и домах престарелых.
Кроме того, еще одним возможным последствием является повреждение домов из-за их остывания. Так, в условиях отсутствия газа многие жители перейдут к отоплению посредством печей и каминов, что понизит пожарную безопасность.
Большие проблемы могут ожидать и пищевую промышленность, так как половина ее энергетической потребности обеспечивается за счет газа, похожая ситуация может возникнуть и в животноводстве, и производстве корма для скота. Как отмечает Die Welt, в случае длительного отсутствия газа Германии грозит дефицит хлебобулочных и молочных изделий.
Ранее крупнейший энергоконцерн Германии E.ON прекратил закупку газа у России. До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что в связи с необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергокризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока – 2» у Москвы есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через «Северный поток – 1».
Депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил: если Евросоюз решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для него катастрофой. Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что поставки энергоносителей из России были выведены из-под санкций, так как других способов обеспечить энергобезопасность Европы для производства тепла, транспорта, электроснабжения и промышленности сейчас нет. Он добавил, что в Германии уже несколько месяцев работают со своими партнерами в ЕС и за его пределами над разработкой альтернатив российским энергопоставкам.
Напомним, в воскресенье глава германского промышленного профсоюза IG Metall Йорг Хофман выразил мнение, что запрет на поставки энергоресурсов из России является контрпродуктивным и может причинить экономике Германии намного больший ущерб, чем России.
Мировые цены на нефть показали рост
Стоимость нефти в мире утром в среду показывает заметный рост после публикации данных Американского института нефти (API) о неожиданном снижении ее запасов в США.
К 8.40 мск стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,24% до 116,9 доллара за баррель, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.
Стоимость майских фьючерсов на WTI растет на 1,28%, до 110,69 доллара.
По данным API, коммерческие запасы нефти в США с 18 марта сократились на 4,28 млн баррелей, при этом прогнозировалось увеличение на 0,025 млн.
Инвесторы также обсуждают риски временного дефицита нефти на рынке из-за недавних разговоров в Евросоюзе о возможном эмбарго на российскую нефть.
Напомним, ЕС настаивает на введении нефтяного эмбарго в отношении Москвы. Германия же предостерегла от этого шага из-за роста цены на энергоносители в Европе.
Газета ВЗГЛЯД писала, к чему может привести отказ Европы от российских газа и нефти.
Путин: Запад показал, что обязательства в евро и долларах могут быть не исполнены
Коллективный Запад решением заморозить российские международные активы фактически объявил дефолт перед Москвой и подвел черту под надежностью своих валют, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«За последние несколько недель, как вы знаете, рядом западных стран были приняты нелегитимные решения по так называемой заморозке российских активов, и этот коллективный Запад фактически подвел черту под надежностью своих валют, перечеркнул доверие к этим валютам», – передает ТАСС его слова.
Российский лидер отметил, что и «Соединенные Штаты Америки, и ЕС объявили настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией». «И теперь в мире каждый знает – так-то подозревали, а теперь знает каждый, – что обязательства в долларах и евро могут быть не исполнены», – резюмировал Путин.
Ранее президент объявил о решении, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро. Оплата за топливо будет приниматься рублями.
Новак счел не предельной цену газа в Европе на уровне 4 тыс. долларов
Биржевая цена на газ в Европе на уровне 4 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м не является пределом, поскольку объем газа в подземных хранилищах Европы значительно ниже уровня прошлого года, сообщил вице-премьер Александр Новак.
По его словам, несмотря на рост цен и дефицит энергетических ресурсов, Евросоюз отказался от ввода «Северного потока – 2» под давлением США в ущерб европейским потребителям. Вице-премьер обратил внимание, что за последний год цена на электроэнергию в Европе выросла в 10 раз, на газ – в пять раз, а рост цен на нефтепродукты, например, в Германии составил 40%, пишет ТАСС.
«Цена на газ в отдельные моменты достигала 4 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м. И это, на самом деле, не предел. Поскольку в настоящее время объем газа в подземных газовых хранилищах составляет 26%, в прошлом году на этот день было 30,6%. И, если в прошлом году Европа не смогла закачать достаточное количество газа в свои ПХГ в летний период, то в этом году риски незаполнения ПХГ еще выше. Евросоюзу впору задуматься о следующей зиме. И на мой взгляд, там об этом никто не думает», – подчеркнул Новак.
Российский вице-премьер также отметил, что запрет на ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2» является абсурдом и непониманием энергетических балансов.
Кроме того, он напомнил о своем предупреждении, что потребили в Европе столкнутся с еще большим ростом цен на энергоресурсы. «Еще раз хочу подчеркнуть, что к такому результату привела полная некомпетентность европейских ответственных лиц вследствие непродуманной политики, отсутствия стратегического планирования. Как и в случае с США, Россия не имеет никакого отношения к этой ситуации и не способствовала никаким образом снижению поставок энергоресурсов», – заключил Новак.
Ранее Новак объяснил, что запрет Соединенных Штатов на поставки российских нефтепродуктов привел к росту цен на топливо там на 19%.
При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки утверждает, что Вашингтон и его союзники санкциями якобы «полностью сокрушили» экономику России. А президент США Джозеф Байден тем временем пытается обвинить Россию в тех экономических невзгодах, от которых страдает американское население США, в частности, в росте цен на бензин.
Погрузку нефти на терминале КТК полностью остановили
Погрузка нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) полностью остановлена, прием в трубопровод пока продолжается, но резервуаров хватит лишь до конца четверга, сказал глава КТК Николай Горбань.
Он отметил, что отгрузки нефти на терминале компании в марте и апреле могут упасть в пять раз.
«Погрузка на морском терминале остановлена полностью... Прием по трубопроводу происходит, но емкости резервуарной у нас осталось только до следующего вечера – завтрашнего дня, сокращение в перспективе составит практически в пять раз», – передает слова главы КТК РИА «Новости».
Упасть в три-пять раз в ближайшее время может отгрузка нефти в Италию, Францию, США и Испанию по системе Каспийского трубопроводного консорциума.
Так, в 2021 году КТК отгрузил 585 танкеров. Основным направлением стала Италия – 213 танкеров. Также в направлении Франции отгрузили 39 танкеров, в США – 26, Испанию – 41 судно.
Напомним, КТК ранее сообщал, что выводит из эксплуатации выносное причальное устройство ВПУ-3, чтобы провести на нем ремонт после сильного шторма в Черном море. Ремонт может занять 1,5-2 месяца.
Горбань добавил, что обследование причала пока не проведено.
«ВПУ-1 на сегодняшний день обследованию не проведено, потому что наши водолазные бригады по погодным условиям пока что не могут выйти в море и провести работу», – сообщил Горбань.
Новак не исключил полное прекращение поставок нефти по трубопроводу КТК
Прием нефти по трубопроводной системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) может сократиться в четыре-пять раз либо полностью прекратиться, сообщил вице-премьер России Александр Новак.
«Поставки по этому трубопроводу будут либо уменьшены в четыре-пять раз, либо полностью прекращены. Сейчас идет оценка специалистами всего технического состояния, идут работы, водолазные обследования, ситуация еще будет выясняться», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее глава КТК Николай Горбань заявил, что погрузка нефти на терминале КТК полностью остановлена. Причем прием в трубопровод пока продолжается, но резервуаров хватит лишь до конца четверга.
Напомним, КТК ранее сообщал, что выводит из эксплуатации выносное причальное устройство ВПУ-3, чтобы провести на нем ремонт после сильного шторма в Черном море. Ремонт может занять 1,5-2 месяца.