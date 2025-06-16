Стало известно об отказе ЕС снижать потолок цен на российскую нефть

  • Новость часаПутин: Иностранных гостей в День Победы угощали вином из Севастополя
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    Как «Моссад» наводнил Иран своими агентами
    Юшков рассказал о радикальном сценарии роста цен на нефть из-за войны Израиля и Ирана
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    NYT: Уродливая плюшевая игрушка стала эффективным оружием Китая для завоевания мира
    Нанесено поражение формированиям ВСУ в Днепропетровской области
    Россия предложила Украине еще 2 тыс. 239 тел военных ВСУ
    В Израиле допустили вступление США и Британии в конфликт с Ираном
    Трамп призвал начать массовые депортации мигрантов
    В Персидском заливе 900 кораблей сбились с курса
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Израиль начинает – и выигрывает?

    России отчасти выгодна локальная война на Ближнем Востоке, но ей категорически не выгодна тотальная война с уничтожением или дезинтеграцией Ирана. Если Тегеран потерпит поражение или максимально ослабнет, то на транспортных коридорах «Север – Юг» можно ставить крест. Нестабильность очень быстро перекинется на Южный Кавказ, а дальше – на Северный.

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    Андрей Медведев Андрей Медведев Иран подвело желание ничего не менять

    Все у Ирана до поры шло неплохо. И работа разведки, по оценкам американцев, была поставлена очень даже толково. Переоценка возможностей, недооценка врага и нежелание видеть внутренние проблемы привели к результату, который сейчас наблюдает мир.

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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как Запад превращает поражения в несуществующие победы

    Пиар всегда был сильной стороной Запада. Именно пиаром удобнее всего перекрыть горький вкус неудачи. Поражение как бы нивелирует героизм тех, кто дрался насмерть, но в итоге проиграл, а это неправильно.

    5 комментариев
    16 июня 2025, 15:14 • Новости дня

    Стало известно об отказе ЕС снижать потолок цен на российскую нефть

    Стало известно об отказе ЕС снижать потолок цен на российскую нефть
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза не станут менять установленный лимит на стоимость российской нефти из-за отсутствия поддержки этой меры со стороны G7, пишут украинские СМИ со ссылкой на двух анонимных дипломатов из стран ЕС.

    Евросоюз не будет в одностороннем порядке снижать потолок цен на нефть с 60 до 45 долларов за баррель, передает ТАСС со ссылкой на издание «Европейская правда». Один из источников заявил: «Очевидно, что на саммите в Канаде G7 не поддержит снижение потолка цены с 60 до 45 долларов за баррель. В таком случае ЕС не будет вносить это предложение в 18-й пакет санкций».

    Второй дипломат пояснил, что для Евросоюза снижение потолка цен в одностороннем порядке «является невыгодным». Решение принято в контексте согласованных действий с партнерами по G7, чтобы избежать экономических потерь и разногласий внутри блока.

    Ранее ЕК анонсировала снижение потолка цен на российскую нефть до 45 долларов. В Кремле оценили последствия снижения потолка цен на российскую нефть.

    Агентство Bloomberg писало о нежелании США соглашаться с G7 по снижению потолка цен на нефть.

    На прошлой неделе президент России Владимир Путин продлил запрет на экспорт нефти по ценовому потолку.

    16 июня 2025, 12:28 • Новости дня
    Юшков рассказал о радикальном сценарии роста цен на нефть из-за войны Израиля и Ирана

    Эксперт: Война Израиля и Ирана может спровоцировать глобальный энергетический кризис

    Юшков рассказал о радикальном сценарии роста цен на нефть из-за войны Израиля и Ирана
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Котировки нефти толкают вверх несколько факторов. Первый – возможное сокращение Ираном экспорта нефти. Второй – потенциальное перекрытие Ормузского пролива. В случае реализации последнего сценария цены на сырье уйдут далеко за 100 долларов за баррель, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее цена нефти Brent выросла на 5,5% на фоне атак Израиля и Ирана.

    «Мировые рынки отреагировали ростом на эскалацию между Ираном и Израилем. Так, например, в первый день обмена ударами цены на нефть выросли на десять долларов за баррель», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ). По его словам, котировки вверх толкают несколько факторов. Первый – возможное сокращение Ираном экспорта нефти.

    «В 2018 году США вышли из соглашения по ядерной программе Исламской республики и ввели жесткие санкции против Тегерана. Тогда среди мер был и запрет третьим странам покупать иранское сырье. После этого объем экспорта существенно снизился. Но со временем Китай стал игнорировать американские рестрикции и закупать энергоресурсы. К настоящему моменту Иран достиг почти досанкционных показателей», – напомнил аналитик.

    По оценкам эксперта, страна добывает порядка четырех млн баррелей в сутки, а экспортирует – примерно 1,5 млн баррелей в сутки сырой нефти. «До сих пор целями ударов Израиля были иранские ядерные объекты. Постепенно атаки расширяются и на промышленные предприятия. Если еврейское государство начнет бить по нефтяной инфраструктуре Ирана, то это приведет к сокращению экспорта», – рассуждает Юшков.

    Такое развитие события окажет ощутимое влияние на мировые рынки. Цена на нефть может вырасти до 80–90 долларов за баррель, считает эксперт. «Если же Тегеран полностью остановит поставки нефти третьим странам, то мы можем увидеть и 90-100 долларов за баррель. Развитие событий по такому сценарию вполне возможно. Опасения уже сейчас толкают котировки вверх», – пояснил он.

    Второй фактор, который влияет на цены на энергоресурсы – это возможное перекрытие Ормузского пролива, продолжил собеседник. По мнению Юшкова, такой вариант менее вероятен, ведь тогда и сам Тегеран не сможет экспортировать нефть. «Блокада пролива станет крайней мерой иранских властей. На такой шаг они пойдут, если Исламской республике будет грозить экзистенциальная угроза», – полагает спикер.

    «Через Ормузский пролив проходит примерно 20-25% мировой торговли нефтью и 20-30% – СПГ. В случае его перекрытия Ираном цены на черное золото уйдут далеко за 100 долларов за баррель, а на сжиженный природный газ начнут измеряться по несколько тысяч долларов за тысячу кубов. То есть внутри Персидского залива окажется заперта нефть из Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, а также СПГ из Катара. Начнется глобальный энергетический кризис», – прогнозирует экономист.

    В то же время блокада пролива приведет и к другим последствиям. В частности, в конфликт на Ближнем Востоке могут вступить другие крупные игроки, например, Штаты и Евросоюз. «Их целью станет – разблокировать Ормузский пролив. Иранские власти не смогут долго сопротивляться», – уточнил специалист.

    «Для России радикальный сценарий с блокадой также невыгоден. Он может привести к смене режима в Иране, а Тегеран – наш стратегический партнер. Москву скорее устраивает нынешняя ситуация, когда есть напряженность и риски сокращения экспорта иранской нефти. Это удерживает цены на довольно высоком уровне. Кроме того, продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке оттягивает внимание США от Украины», – заключил Юшков.

    Напомним, четвертые сутки продолжается обмен ударами между Ираном и Израилем. По данным израильских властей, в ночь на понедельник иранские ракеты атаковали центральную часть страны и побережье. В Петах-Тикве, под Тель-Авивом, из-за попадания ракеты возник пожар в одном из многоэтажных зданий. Также ракеты упали в районе Хайфы.

    Армия обороны Израиля в ответ атаковала командные центры сил специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В этих центрах готовились террористические атаки против еврейского государства с использованием «иранских прокси на Ближнем Востоке», заявили израильские военные.

    КСИР сообщил, что в ходе последней атаки на Израиль был применен «новый метод». Благодаря этому удалось вывести из строя израильские средства ПВО так, чтобы они атаковали собственные позиции, передает агентство Mehr.

    В связи с обострением инвесторы заняли выжидательную позицию, пишет Bloomberg. В начале торгов Brent подорожала на 5,5% и достигла 75 долларов за баррель, West Texas Intermediate приблизилась к 74 долларам. Рынок опасается, что дальнейшая эскалация может привести к перебоям в поставках нефти с Ближнего Востока, откуда экспортируется треть мировых объемов сырья.

    По информации издания, в минувшие выходные навигационные сигналы более чем с 900 судов в Ормузском проливе и Персидском заливе были нарушены. Это привело к путанице в судоходном узле, говорится в другом материале Bloomberg. Аналитики указывают на повышение вероятности столкновений судов.

    Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал наносить по Ирану удары с использованием БПЛА и пилотируемой авиации, сбросивших более 330 боеприпасов. В ответ на это КСИР нанес массированный удар по военным центрам и авиабазам Израиля. 15 июня глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что республика готова на соглашение об отказе от ядерного оружия при сохранении права на мирный атом.

    На фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с лидерами противоборствующих сторон и Дональдом Трампом. В Москве и Вашингтоне отмечают, что стороны готовы вернуться к переговорному процессу. Однако для этого главе Белого дома необходимо воспользоваться своим влиянием на еврейское государство, отметили эксперты в разговоре с газетой ВЗГЛЯД.

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    16 июня 2025, 01:42 • Новости дня
    Цена Brent поднялась выше 78 долларов за баррель

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне вооруженного конфликта между Израилем и Ираном цены на фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе подскочили более чем на 4%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

    В начале новой торговой недели стоимость Brent поднималась до 78,32 доллара за баррель (плюс 4,18%), позднее рост замедлился до 76,49 доллара (плюс 1,74%). Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе прибавили 2,71% и стоили 75,16 доллара за баррель, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость фьючерса на нефть марки Brent 13 июня превышала 78 долларов за баррель впервые с 28 января. Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заявил, что обострение конфликта между Ираном и Израилем может привести к росту мировых цен на нефть до 300 долларов за баррель.

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    14 июня 2025, 18:00 • Видео
    Война против Трампа началась

    14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

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    16 июня 2025, 03:18 • Новости дня
    Захарова высмеяла призыв Мерца к новым санкциям против России
    Захарова высмеяла призыв Мерца к новым санкциям против России
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, который призвал к новым санкциям против России.

    Мерц заявил, что рассчитывает на решение лидеров ЕС о введении новых антироссийских санкций на саммите, который пройдет 26-27 июня в Брюсселе. Он также сообщил о намерении получить поддержку партнеров по G7, особенно США, передает ТАСС.

    «Он о происходящем в мире узнает из прошлогодней газеты, которой набиты летние ботинки?» – заявила Захарова в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз планирует ввести запрет на импорт российского газа, включая трубопроводный и сжиженный, к концу 2027 года. Венгрия призвала ЕС снять с повестки дня отказ от российских энергоносителей. Ирак не исключил роста цен на нефть до 300 долларов в случае дальнейшей эскалации конфликта Ирана и Израиля.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о необходимости отложить обсуждение новых антироссийских санкций до решения вопроса возможной остановки поставок российского газа. Франция и Бельгия, по данным СМИ, также отказались поддерживать проект Еврокомиссии о полном отказе от российского природного газа к 2027 году.

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    16 июня 2025, 10:35 • Новости дня
    Россиянам рекомендовали уезжать из Израиля в Египет

    Посольство России рекомендовало россиянам выехать из Израиля через Египет

    Россиянам рекомендовали уезжать из Израиля в Египет
    @ Gil Cohen Magen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В обстановке обострения ситуации в Израиле россиянам рекомендовано покинуть страну, при этом открыт круглосуточный переход на границе с Египтом, сообщило посольство РФ в Израиле.

    Посольство России в Израиле рекомендовало российским гражданам покинуть страну из-за текущей обстановки. Российский посол в Израиле Анатолий Викторов сообщил о возможности для россиян пересечь границу с Египтом через круглосуточный погранпереход. По его словам, уже несколько десятков россиян покинули Израиль на фоне обострения ситуации, передает РИА «Новости».

    Викторов отметил, что российское посольство работает сейчас в сложных условиях и усилило режим работы: «Российское посольство сейчас, конечно, в сложных условиях работает. После перехода израильско-иранского противостояния в военную фазу мы фактически усилили режим работы. Я бы не сказал, что круглосуточно, но продлен наш рабочий день. Все подразделения посольства в контакте с местными властями соответствующими», – заявил посол.

    Дипломат подчеркнул, что если ситуация потребует эвакуации, будут приниматься соответствующие решения. Посольство находится в плотном контакте с израильскими властями и готово к дальнейшим действиям.

    Ранее сообщалось, что российские дипломаты продолжают в круглосуточном режиме оказывать помощь гражданам России, стремящимся покинуть Иран на фоне массовых авиаударов Израиля.

    Кроме того, посольство России в Тегеране работает над вопросом эвакуации россиян на фоне ударов Израиля по Ирану.

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    16 июня 2025, 10:57 • Новости дня
    Цена нефти Brent выросла на 5,5% на фоне атак Израиля и Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Рынок нефти отреагировал резким ростом цен после взаимных атак Израиля и Ирана, вызвавших опасения перебоев поставок из региона, обеспечивающего около трети мировой добычи.

    Рост цен на нефть связан с усилением военного противостояния между Израилем и Ираном, передает Bloomberg.

    В начале торгов Brent подорожала на 5,5% и достигла 75 долларов за баррель, West Texas Intermediate приблизилась к 74 долларам.

    Израиль нанес удар по газовому месторождению South Pars, после чего там произошел взрыв и остановилась работа одной из платформ.

    Рынок опасается, что дальнейшая эскалация может привести к перебоям в поставках нефти с Ближнего Востока, откуда экспортируется треть мировых объемов сырья. Эксперты отмечают, что основная угроза для рынка – возможная попытка Ирана перекрыть Ормузский пролив, через который проходит около пятой части мирового экспорта нефти. При этом аналитики считают, что такой шаг маловероятен из-за риска для собственных поставок Ирана, прежде всего в Китай.

    Несмотря на опасения, инфраструктура по экспорту нефти из Ирана осталась нетронутой, а текущие опасения касаются краткосрочных перебоев и возможного затяжного конфликта в регионе. Специалисты отмечают, что цены на нефть отыграли все потери с начала года. В опционных торгах сохраняется повышенная волатильность и рост интереса к покупкам на повышение, что демонстрирует тревожность рынка.

    Напомним, мировые цены на нефть в понедельник поднялись примерно на 1% на фоне рисков вокруг ситуации на Ближнем Востоке.

    При этом в Турции предупредили о росте цен на нефть при закрытии Ормузского пролива.

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    16 июня 2025, 14:43 • Новости дня
    Путин: Иностранных гостей в День Победы угощали вином из Севастополя
    Путин: Иностранных гостей в День Победы угощали вином из Севастополя
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На праздничном приеме в Москве в честь юбилея Победы иностранные лидеры пробовали исключительно напитки российского производства, включая вино из Севастополя, сообщил президент России Владимир Путин.

    Путин в ходе встречи с главой Севастополя Михаилом Развожаевым подчеркнул: «У нас были только российские вина», сообщает РИА «Новости».

    Развожаев добавил, что гостям предложили вино севастопольского терруара «Блан де Неж», выращенное в регионе. Он отметил, что для Севастополя это стало поводом для особой гордости.

    Напомним, Москву по случаю Дня Победы посетили 27 зарубежных лидеров.

    Кроме того, пятеро депутатов Европарламента из четырех стран решили приехать в Москву в День Победы, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне.

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    15 июня 2025, 22:43 • Новости дня
    Венгрия призвала ЕС снять с повестки дня отказ от российских энергоносителей

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссии следует отказаться от идеи полного запрета поставок российских энергоносителей, сосредоточив внимание на рисках для энергетики из-за конфликта между Израилем и Ираном, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    По его словам, Венгрия на встрече министров энергетики стран ЕС в Люксембурге 16 июня официально предложит Еврокомиссии исключить из повестки дня вопрос о полном запрете поставок российских энергоносителей, передает ТАСС.

    Орбан заявил: «Война на Ближнем Востоке создала совершенно новую ситуацию, и мы не хотим расплачиваться за очередную глупость Брюсселя». Он заявил, что нужно «подготовить исследование о последствиях войны на Ближнем Востоке и европейских способах предотвращения угрозы».

    На встрече 16 июня в Люксембурге министры энергетики ЕС обсудят план Еврокомиссии о полном отказе от импорта нефти, газа и ядерного топлива из России к 2027 году. В дискуссии примет участие министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сийярто раскритиковал план Еврокомиссии по отказу от российских энергоносителей, назвав его инициативой, разработанной в интересах Киева и во вред Евросоюзу. Евросоюз планирует ввести запрет на импорт российского газа, включая трубопроводный и сжиженный, к концу 2027 года. Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заявил, что обострение конфликта между Ираном и Израилем может привести к росту мировых цен на нефть до 300 долларов за баррель.

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    15 июня 2025, 17:57 • Новости дня
    Консульский отдел посольства России в Тегеране временно прекратил работу

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский консульский отдел в Тегеране временно закрылся на фоне эскалации между Ираном и Израилем, приостановив прием заявлений от граждан.

    «В связи с текущей ситуацией консульский отдел посольства временно приостанавливает свою работу. О возобновлении консульского приема будет сообщено дополнительно», – заявило диппредставительство. Дата возобновления приема граждан пока не называется, передает РИА «Новости».

    Ранее посольство России в Тегеране сообщило о работе над вопросом эвакуации российских граждан на фоне ударов Израиля по Ирану.

    Накануне дипломатическая миссия России в Иране заявила об отсутствии данных о пострадавших или погибших россиянах после израильских ударов по территории Исламской республики.

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    15 июня 2025, 17:03 • Новости дня
    Посольство России в Тегеране начало работу над эвакуацией россиян из Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Посольство России в Тегеране работает над вопросом эвакуации российских граждан на фоне ударов Израиля по Ирану, сообщило российское диппредставительство в Тегеране.

    По словам представителя дипмиссии, работа по этому вопросу ведется уже давно, и все контакты, включая горячую линию, размещены на официальных ресурсах посольства. В диппредставительстве подчеркнули, что принимают все обращения от соотечественников, находящихся в Иране, передает РИА «Новости».

    Также отмечается, что перемещения граждан осуществляются через сушу, в частности через ирано-азербайджанскую границу.

    Накануне дипломатическая миссия России в Иране заявила об отсутствии данных о пострадавших или погибших россиянах после израильских ударов по территории Исламской республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после закрытия воздушного пространства в регионе группа из 86 человек, включая детей и съемочную команду Федора Бондарчука, смогла покинуть Иран через границу с Азербайджаном. Среди россиян, эвакуированных из Ирана в Азербайджан, оказался актер Никита Кологривый. Режиссер Федор Бондарчук и его съемочная группа пересекли ирано-азербайджанскую границу и вошли в число 56 эвакуированных россиян.

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    16 июня 2025, 09:11 • Новости дня
    Казахстан выразил надежду на получение экспортного кредита от России на АЭС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Казахстан планирует использовать льготный экспортный кредит от России для закупки оборудования и строительства первой атомной электростанции, завершение которой ожидается к 2035–2036 году, сообщили в пресс-службе Агентства по атомной энергии Казахстана.

    Российская Федерация предоставит Казахстану экспортный кредит на льготных условиях для первой атомной электростанции. Представители отметили, что параметры кредита сейчас обсуждаются, а средства направят на закупку долгосрочного оборудования, включая реактор и парогенераторы, а также на строительные работы, передает ТАСС.

    В проекте предполагается максимально использовать строительные материалы казахстанского производства и местный персонал с необходимой аттестацией. Привозить ресурсы и работников из России признано экономически нецелесообразным, если в Казахстане есть аналогичные специалисты и материалы по более выгодной цене.

    Строительство первой атомной электростанции Казахстана планируется завершить в 2035–2036 году. Российская компания Росатом, выбранная лидером консорциума, подтвердила эти сроки. Решение о выборе Росатома окончательное, оно было принято экспертами отрасли, профильным агентством и межведомственной комиссией на основе независимой оценки Assystem.

    Казахстан и Россия имеют долгую историю сотрудничества в атомной энергетике. В агентстве подчеркивают, что выбор Росатома отражает интересы энергетической безопасности и развития страны, не связан с политическими причинами.

    Ранее сообщалось, что лидером консорциума для строительства первой атомной электростанции в Казахстане по итогам отбора стала российская компания Росатом, предложившая наилучшие условия, сообщило агентство по атомной энергии республики.

    В январе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству ускорить строительство первой атомной электростанции и разработать планы развития ядерной отрасли для обеспечения страны энергией.

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    16 июня 2025, 11:53 • Новости дня
    Карасин выразил надежду на новую повестку встречи России и Украины

    Сенатор Карасин выразил надежду на новую повестку встречи России и Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин выразил надежду, что встреча между российской и украинской делегациями после 22 июня пройдет с обновленной повесткой, «обогащенной другими вопросами».

    Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин выразил надежду, что после 22 июня состоится встреча делегаций России и Украины с новой, расширенной повесткой, передает ТАСС.

    Он отметил в эфире телеканала «Россия 24», что, по его мнению, Украина сегодня «малодоговороспособная страна», которая полностью находится под влиянием и финансированием партнеров из НАТО.

    Карасин пояснил, что украинские переговорщики постоянно нуждаются в подсказках и указаниях Лондона, Берлина и других столиц, однако отметил, что переговорный процесс все-таки начался.

    По его словам, в Киеве также считают, что после 22 июня следует готовить новый раунд переговоров, на котором будут обсуждаться и другие проблемы.

    Сенатор добавил, что не стоит делать преждевременных выводов и предложил дождаться результатов. Карасин также подчеркнул, что уже достигнуты определенные договоренности, часть из которых уже начала реализовываться.

    Ранее турецкие власти заявили о готовности организовать встречу делегаций России и Украины при подтверждении готовности сторон.

    Президент России Владимир Путин сообщил Дональду Трампу о намерении Москвы вернуться к переговорам с Киевом после 22 июня.

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    16 июня 2025, 08:31 • Новости дня
    Нефть подорожала на 1% на фоне сохранения рисков на Ближнем Востоке

    Мировые цены на нефть выросли на 1% на фоне сохранения рисков на Ближнем Востоке

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть в понедельник поднялись примерно на 1% на фоне рисков вокруг ситуации на Ближнем Востоке.

    Цена августовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.41 росла на 0,92% – до 74,91 доллара за баррель, а августовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,05%, до 72,04 доллара, передает РИА «Новости».

    Отметим, что в пятницу котировки подскочили примерно на 7% после того, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь до открытия торгов начала широкомасштабную операцию «Восстающий лев»: ВВС страны, как заявляется, наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что исламская республика начала операцию «Правдивое обещание 3» по военным целям в Израиле.

    В выходные удары продожились, в частности, иранское агентство Tasnim в субботу сообщило, что Израиль нанес серьезные повреждения объектам газового месторождения «Южный Парс». Эскалация может повлиять на добычу и транспортировку нефти в регионе.

    «Мы не ждем, что цены на нефть покажут еще один значительный этап роста. Цена Brent закрепилась ниже 80 долларов», – цитирует Bloomberg главу отдела по стратегии сырьевых и углеродных товаров Westpac Banking Corp. Роберта Ренни.

    При этом в Турции предупредили о росте цен на нефть при закрытии Ормузского пролива.

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    16 июня 2025, 14:55 • Новости дня
    Житель Армавира получил 19 лет колонии за насилие над падчерицей

    Армавирец осужден на 19 лет за семилетнее насилие над падчерицей

    Tекст: Денис Тельманов

    Армавирский суд приговорил местного жителя к 19 годам колонии строгого режима за многолетние преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетней падчерицы.

    Пресс-служба судов Краснодарского края сообщила о приговоре 41-летнему жителю Армавира, который в течение семи лет совершал насилие над дочерью своей сожительницы, передает РИА «Новости». Преступления начались, когда девочке было восемь лет. Подсудимый внушал ребенку, что происходящее является нормой, и пострадавшая длительное время молчала о происходящем.

    С 2017 по 2024 год мужчина совершал преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетней, полностью признав свою вину на закрытых слушаниях. Суд назначил ему наказание в виде 19 лет колонии строгого режима, с лишением права работать с детьми на 18 лет и ограничением свободы почти на два года.

    Пресс-служба судов также сообщила, что по результатам судебной сексолого-психолого-психиатрической экспертизы подсудимый признан вменяемым. Кроме основного наказания, мужчине назначено принудительное наблюдение и лечение у психиатра. Приговор еще не вступил в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тюмени мужчину подозревают в педофилии и длительном насилии над падчерицей. В Калининградской области на отчима убитого семилетнего мальчика завели второе уголовное дело. Под Калининградом отчим, подозреваемый в убийстве мальчика, сломал ключицу его сестре.

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    16 июня 2025, 08:20 • Новости дня
    В Турции предупредили о росте цен на нефть при закрытии Ормузского пролива

    Tекст: Ольга Иванова

    Цены на нефть могут вырасти до 130 долларов за баррель, если Иран закроет Ормузский пролив, передает турецкая проправительственная газета Hurriyet.

    Такое развитие событий рассматривается после недавних атак Израиля на Иран, о чем сообщил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Исмаил Коусари. По его словам, этот вопрос обсуждается на фоне роста напряженности в регионе, передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что через Ормузский пролив проходит 20% мировых поставок нефти, а также 80% торговли нефтью и сжиженным природным газом Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ. В случае закрытия пролива, по прогнозу, цены на нефть могут достичь 120-130 долларов за баррель.

    Газета также указывает, что нынешний конфликт между Израилем и Ираном, вероятно, продлится еще некоторое время. Влияние войны на мировую экономику будет зависеть от продолжительности и масштаба дальнейших атак. Если же противостояние завершится в течение двух недель, экономические последствия, по мнению экспертов, останутся ограниченными.

    Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманский заливы, а далее суда выходят в Аравийское море и Индийский океан. По данным издания, через этот участок проходит от 10% до 20% всей мировой нефти и до 20% всего сжиженного природного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана рассматривают закрытие Ормузского пролива из-за ударов Израиля, что может повлиять на мировой рынок нефти.

    Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что в случае выполнения угроз Ираном и йеменскими хуситами по блокаде проливов на Ближнем Востоке цены на нефть могут достичь 110-130 долларов за баррель.

    Иран уведомил власти Британии, США и Франции о возможности ударов по их военным объектам на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива в случае поддержки Израиля.

    Глава Минобороны Израиля пообещал «сжечь Тегеран» в ответ на возможные ракетные удары.

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    16 июня 2025, 11:05 • Новости дня
    Сийярто пообещал заблокировать план ЕС по отказу от энергоресурсов России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении блокировать обсуждаемый в Люксембурге план Еврокомиссии, грозящий ростом коммунальных платежей в Венгрии в несколько раз.

    Сийярто выступил против инициативы Еврокомиссии по отказу от российских энергоносителей. Первый раунд обсуждений этого плана состоится на встрече министров энергетики стран Евросоюза в Люксембурге. Сийярто отметил, что инициатива была выдвинута председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен по настоятельной просьбе Владимира Зеленского в интересах Украины, передает ТАСС.

    Министр обратил внимание, что реализация этого плана приведет к значительному росту расходов граждан Венгрии на коммунальные услуги. «Сегодня в Люксембурге начинается большая битва, поскольку состоится первое обсуждение плана фон дер Ляйен – Зеленского. Они хотят лишить Венгрию дешевых российских источников энергии, и нам придется из-за этого платить за коммунальные услуги в два-три или даже в четыре раза больше, чем раньше», – написал Сийярто на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит Meta, признана экстремистской в РФ).

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссии следует отказаться от идеи полного запрета поставок российских энергоносителей, сосредоточив внимание на рисках для энергетики из-за конфликта между Израилем и Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сийярто раскритиковал план Еврокомиссии по отказу от российских энергоносителей, назвав его инициативой, разработанной в интересах Киева и во вред Евросоюзу. Евросоюз планирует ввести запрет на импорт российского газа, включая трубопроводный и сжиженный, к концу 2027 года.

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