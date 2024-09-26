И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, где полки ломятся, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.4 комментария
Путин потребовал в кратчайшее время обновить стратегию в области энергетики
Путин потребовал в кратчайшее время подготовить обновленную стратегию в области энергетики
Президент Владимир Путин в рамках пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя» потребовал в кратчайшее время подготовить обновленную энергетическую стратегию с приоритетом долгосрочного развития.
«Уже в ближайшие месяцы необходимо подготовить обновленную энергетическую стратегию. И затем, шаг за шагом, ее реализовывать, работать по приоритетам долгосрочного развития отечественного топливно-энергетического комплекса», – передает ТАСС его слова.
Президент подчеркнул, что в данный момент идет согласование параметров в правительстве между ведомствами.
Также Путин отметил, что Россия намерена не просто продавать энергоресурсы, но и помогать другим странам формировать собственный ТЭК.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября.