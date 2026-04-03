Калифорния возглавила антирейтинг задержаний россиян

Больше всего задержаний граждан России миграционной службой США за последние три финансовых года пришлось на штат Калифорния, передает РИА «Новости».

Там за финансовые годы 2022, 2023 и 2024 зарегистрировали 252 случая задержания граждан России.

На второе место по числу подобных инцидентов вышли Нью-Йорк и прилегающие к нему районы, где за тот же период отметили 149 задержаний россиян. Финансовый год в США исчисляется с 1 октября по 30 сентября.

В целом, по данным, с которыми ознакомилось агентство, в 2022 и 2023 финансовых годах количество задержаний россиян превышало 500 в год, а в 2024 финансовом году сократилось до 322. Запросы о причинах такой динамики и деталях статистики, направленные в американские ведомства, на момент публикации оставались без ответа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, число депортаций россиян из США за два последних финансовых года заметно выросло и превысило 400 человек, при этом больше всего высланных пришлось на штат Калифорния.