Стало известно о встрече Дмитриева и Уиткоффа в Москве во вторник

Во вторник в Москве состоится встреча главы РФПИ Кирилла Дмитриева со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.
Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, а также глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и американский спецпосланник Стивен Уиткофф проведут встречу в Москве, передает ТАСС.
По данным источников агентства, знакомых с программой визита американского представителя, переговоры состоятся во вторник.
Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником США Стивеном Уиткоффом пройдут во второй половине дня 2 декабря в Москве.
глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что этот день будет важным для мира.