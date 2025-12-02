  • Новость часаГлава Верховного суда высказался о качестве правосудия после появления «схемы Долиной»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как Россия обваливает украинскую «стену дронов»
    Следующий из России в Грузию танкер атакован у берегов Турции
    Дмитриев назвал второе декабря «важным днем для мира»
    Хинштейн рассказал Путину о курских корнях Колобка
    Эксперт: Группа солдат ВСУ захлебнулась в нечистотах в канализации Красноармейска
    Кремль назвал план Трампа хорошей основой для урегулирования на Украине
    Турция заявила жесткий протест Украине из-за атак в Черном море
    Стало известно о задержании лидера азербайджанской общины Урала
    ЕЦБ отказался поддержать кредит Украине за счет активов России
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Регионы поборются с помолодевшими курильщиками

    Мы, люди, ежедневно делаем множество небезопасных выборов: едим фастфуд, пьем алкоголь, курим обычные сигареты. Но почему именно вейпы стали вопросом уже не столько регуляторным, сколько политическим?

    0 комментариев
    Владек Дарман Владек Дарман Кончаловский с Водолазкиным предложили оценить вкус бессмертия

    Сможет ли человек из прошлого, хранящий в себе боль и любовь ушедшей эпохи, найти свое место в цифровом мире будущего, когда стремление к вечной жизни перестало быть утопией и превратилось в глобальную индустрию?

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему Россия открыла безвиз с Китаем

    Переход России и Китая на взаимный безвизовый режим – это не открытие границ для маленькой или удаленной страны – тут требуется высокая степень взаимного доверия. Признание того, что стратегический курс руководителей важнее даже резонных тревог отдельных ведомств.

    8 комментариев
    2 декабря 2025, 13:21 • Новости дня

    Стало известно о встрече Дмитриева и Уиткоффа в Москве во вторник

    ТАСС: Дмитриев и Уиткофф проведут переговоры в Москве во вторник

    Tекст: Вера Басилая

    Во вторник в Москве состоится встреча главы РФПИ Кирилла Дмитриева со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

    Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, а также глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и американский спецпосланник Стивен Уиткофф проведут встречу в Москве, передает ТАСС.

    По данным источников агентства, знакомых с программой визита американского представителя, переговоры состоятся во вторник.

    Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником США Стивеном Уиткоффом пройдут во второй половине дня 2 декабря в Москве.

    глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что этот день будет важным для мира.

    2 декабря 2025, 10:47 • Новости дня
    Дмитриев назвал второе декабря «важным днем для мира»

    Глава РФПИ Дмитриев назвал второе декабря «важным днем для мира»

    Дмитриев назвал второе декабря «важным днем для мира»
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Во вторник в Москве состоится встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, где обсудят продвижение мирной инициативы Трампа на Украине, это день будет важным для мира, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал 2 декабря важным днем для мира, передает ТАСС.

    Он отметил, что в этот день в Москве ожидается прибытие команды, разработавшей соглашение Дональда Трампа по мирному урегулированию в Газе, чтобы обсудить продвижение мирной повестки Трампа, теперь уже применительно к Украине.

    «Важный день для мира», – отметил Дмитриев.

    Ранее в Белом доме заявили, что пункты мирного соглашения по Украине дорабатывались и корректировались в ходе переговоров.

    Глава американского государства Дональд Трамп отметил, что на встрече в Москве возможен также приезд Джареда Кушнера.

    Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником США Стивеном Уиткоффом пройдут во второй половине дня 2 декабря в Москве.


    Комментарии (12)
    30 ноября 2025, 02:20 • Новости дня
    Стало известно, что Дрисколл считает неизбежными новые потери территорий Киевом

    Журналист FT Миллер: Дрисколл предрек новые потери территорий Украиной

    Tекст: Антон Антонов

    Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил украинской стороне и европейским дипломатам, что переход к России ряда «городов и спорных территорий» – «лишь вопрос времени», пишет журналист Financial Times Кристофер Миллер.

    Миллер пишет в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что на переговорах в Киеве европейские дипломаты спросили Дрисколла, считает ли Вашингтон обязательным «привлечение России к ответственности за военные преступления». Дрисколл не дал однозначного ответа, вызвав разочарование собеседников.

    При этом он заявил: «Есть города и спорные территории, которые перейдут в руки России, это лишь вопрос времени. Если мы этого не признаем, то решение о войне должно быть взвешено: сколькими жизнями вы готовы пожертвовать? С этого момента ситуация не улучшится, а ухудшится».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Дрисколл заявил о критическом положении украинских войск и настаивал на скорейшем принятии мирного соглашения с уступками России со стороны Украины. Тон встречи Дрисколла с европейскими послами и чиновниками назвали крайне негативным, описав его как «тошнотворный».

    Комментарии (3)
    1 декабря 2025, 21:05 • Видео
    Зеленскому подобрали замену

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный, занимающий сейчас должность посла Украины в Лондоне, призвал украинцев отказаться от «полной победы». Прежде всего это означает то, что Залужный готовится сменить Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 08:10 • Новости дня
    США и Украина провели сложные переговоры о территориях

    Axios: Переговоры США и Украины были трудными из-за территориальных вопросов

    США и Украина провели сложные переговоры о территориях
    @ REUTERS/Eva Marie Uzcategui

    Tекст: Вера Басилая

    Консультации между представителями США и Украины, которые прошли во Флориде, были непростыми и были сфокусированы на вопросах территориальных границ, сообщает портал Axios.

    По данным портала Axios, консультации между представителями США и Украины, прошедшие в воскресенье во Флориде, носили напряженный и сложный характер, основной акцент был сделан на территориальных разногласиях, передает ТАСС.

    По словам украинских чиновников, переговоры были сложными, но при этом продуктивными. Обсуждался вопрос о том, где может пройти фактическая граница между Украиной и Россией в случае урегулирования.

    Axios отмечает, что американская сторона настаивает на уступках со стороны Украины по территории ради заключения мирных соглашений. Источники подчеркивают, что обсуждение в основном было сосредоточено на контроле над территориями.

    Во встрече участвовали госсекретарь Марко Рубио, специальный посланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, являющийся зятем Трампа. Украинскую делегацию возглавляли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и первый замглавы МИД Сергей Кислица.

    Дональд Трамп прокомментировал итоги консультаций, заявив, что существуют «хорошие шансы» достичь договоренностей по урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее во Флориде прошли переговоры США и Украины по украинскому урегулированию. Президент США Дональд Трамп отметил влияние коррупции на Украине на переговорный процесс.

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров анонсировал работу над согласованием совместного рамочного решения.

    Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что США реалистично оценивают сложность переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине.

    Комментарии (7)
    30 ноября 2025, 17:36 • Новости дня
    Песков подтвердил приезд Уиткоффа в Россию на следующей неделе
    Песков подтвердил приезд Уиткоффа в Россию на следующей неделе
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни до отъезда президента России Владимира Путина в Индию.

    Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Россию в начале недели, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». Визит Уиткоффа состоится до отъезда Владимира Путина в Индию, запланированного на четверг.

    Песков отметил, что догадка корреспондента о возможной дате визита Уиткоффа – с понедельника по среду – полностью верна. «Методом дедукции вы правильно угадали», – заявил официальный представитель Кремля в ответ на вопрос журналиста телеканала «Россия 1» Павла Зарубина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин посетит Индию с государственным визитом 4 и 5 декабря по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 01:20 • Новости дня
    Трамп отметил влияние коррупции на Украине на переговоры

    Трамп: Ситуация с коррупцией на Украине не помогает переговорам по урегулированию

    Трамп отметил влияние коррупции на Украине на переговоры
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ситуация с коррупцией на Украине «не помогает» переговорам по урегулированию украинского конфликта, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Ситуация с коррупцией... она не помогает», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что американская и украинская делегации на переговорах во Флориде смогли «поладить» и продвигаются вперед. Трамп добавил, что целью переговоров является прекращение гибели людей, а также высказал мнение, что существует хороший шанс на достижение итогового соглашения. При этом он сказал, что украинское урегулирование не особо касается США.

    Он рассказал, что обсуждал ход переговоров с госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником Стивом Уиткоффом. Трамп подтвердил, что Уиткофф планирует встретится с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни. Трамп уверен, что Россия заинтересована в завершении конфликта на Украине. Трамп сообщил, что не намерен устанавливать для России крайний срок по завершению конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Флориде прошли переговоры США и Украины по украинскому урегулированию. Агентство Agence France-Presse сообщило о планах Уиткоффа отправиться в Москву 1 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Уиткофф совершит визит в Россию в ближайшие дни.

    Комментарии (0)
    29 ноября 2025, 20:43 • Новости дня
    В Венгрии заявили о скором завершении конфликта на Украине

    Эксперт Кошкович заявил о скором окончании конфликта на Украине

    В Венгрии заявили о скором завершении конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович предположил, что договоренности по Украине между США и Россией будут достигнуты в ближайшие дни.

    Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович рассказал о скором завершении конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    В социальной сети он выразил мнение, что визит киевской делегации в США, запланированный на ближайшее время, ознаменует «последнее предложение» украинской стороны. По его словам, после этого Соединенные Штаты и Россия могут окончательно согласовать договоренности по Украине уже на следующей неделе.

    «Конфликт подходит к концу», – отметил Кошкович в своей публикации.

    Эксперт также подчеркнул, что единственным европейским голосом на переговорах будет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, что, по его мнению, свидетельствует о маргинализации позиций других европейских стран в этом процессе.

    Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что украинская делегация уже направляется в Соединенные Штаты для переговоров.

    Президент России Владимир Путин заявил, что прекращение боевых действий на Украине возможно только при уходе войск Украины с занимаемых ими территорий.

    Комментарии (0)
    30 ноября 2025, 22:57 • Новости дня
    CNN и AFP оценили ход переговоров США и Украины во Флориде

    CNN: Переговоры США и Украины во Флориде проходят жестко

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры США и Украины во Флориде об урегулировании украинского конфликта проходят «жестко» и «нелегко», сообщают CNN и Agence France-Presse.

    Как сообщает CNN, переговоры проходят «жестко, но очень конструктивно». По данным телеканала, обсуждаются «наиболее чувствительные вопросы», связанные с урегулированием конфликта, и дискуссия, несмотря на сложности, имеет положительную динамику, передает ТАСС.

    Источник Agence France-Presse в украинской делегации сообщает, что «процесс нелегок, поскольку продолжается изыскание формулировок и решений». При этом он заявил о конструктивности переговоров и стремлении зафиксировать конкретные договоренности для последующего диалога с Россией, передает РИА «Новости».

    Другой источник уточнил, что США добиваются согласования финальных позиций по ряду пунктов до того, как представить их в Москве. Он также заявил, что американская сторона оказывает давление на украинскую делегацию с целью убедить ее принять сделку. Источник сказал, что США «видят себя исключительно как посредники, а не как сторона», поддерживающая Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США и Киева проводят во Флориде переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Wall Street Journal со ссылкой на источник в Белом доме сообщала, что среди ключевых тем переговоров обсуждаются сроки проведения выборов.

    Комментарии (0)
    29 ноября 2025, 15:40 • Новости дня
    Рябков: США воспринимают ситуацию на Украине адекватнее европейцев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Соединенные Штаты проявляют больше здравого смысла в оценке ситуации вокруг украинского конфликта, нежели представители Европы.

    Россия и США продолжают диалог по ситуации на Украине, при этом американская администрация оценивает происходящее конструктивнее, чем европейские союзники. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая в эфире ТВЦ. По его словам, несмотря на происходящее, диалог с Вашингтоном не прекращается, передает

    ТАСС.

    Рябков добавил, что европейские страны проявляют полную безнадежность в процессе урегулирования текущего конфликта. По мнению дипломата, при возникновении шансов на мирное решение Европа тратит политические и материальные ресурсы на то, чтобы сорвать любые перспективы урегулирования.

    Также замглавы МИД России заявил, что злонамеренные происки европейских кураторов мешали достижению решений по Украине и сейчас их подход не изменился.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа продолжает навязывать Киеву гарантии безопасности с антироссийской направленностью.

    Российская сторона готова работать с предложениями, которые привезет спецпосланник США Стив Уиткофф, отметил ранее Сергей Рябков.

    Комментарии (0)
    30 ноября 2025, 23:45 • Новости дня
    Рубио заявил о «хорошем понимании» Вашингтоном позиции России по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты хорошо понимают позицию российского руководства по украинскому урегулированию, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «У нас есть довольно хорошее понимание их взглядов», – приводит слова Рубио РИА «Новости».

    Он уточнил, что представители США регулярно взаимодействуют с российскими коллегами «на разных уровнях».

    Рубио отметил, что Москва должна «быть частью уравнения» в урегулировании ситуации на Украине. В этом контексте он сообщил, что переговоры «продолжатся позднее на неделе, Уиткофф отправляется в Москву».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков подтвердил, что Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни до отъезда президента России Владимира Путина в Индию.

    Рубио заявил, что Вашингтон реалистично относится к сложности переговорного процесса по Украине. Американская сторона провела встречу с украинской делегацией во Флориде.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 03:21 • Новости дня
    WSJ заявила, что США и Украина не решили вопрос гарантий для Киева

    WSJ: Вопрос гарантий для Украины остался нерешенным после переговоров во Флориде

    Tекст: Антон Антонов

    Вопрос предоставления гарантий безопасности Киеву со стороны Запада не был решен по итогам переговоров США и Украины во Флориде, пишет Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника высокого ранга.

    По данным Wall Street Journal, «ключевые вопросы остаются нерешенными, включая характер гарантий безопасности для Украины от США и Запада», передает РИА «Новости».

    Кроме того, газета отмечает, что на переговорах во Флориде обсуждалась возможность территориальных обменов между Россией и Украиной. Среди других тем, пишет издание, остается вопрос о том, будет ли Россия настаивать на международном признании новых регионов, воссоединившихся с ней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская и американская делегации провели встречу во Флориде, которую глава украинской делегации Рустем Умеров назвал успешной и продуктивной.

    Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио отметил, что Вашингтон реалистично относится к сложности переговорного процесса по регулированию ситуации на Украине. Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что не собирается устанавливать для России крайние сроки по завершению конфликта и считает, что украинское урегулирование не является главным вопросом для Соединённых Штатов.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 13:19 • Новости дня
    Песков заявил о нежелании обсуждать план по Украине публично

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кремль не намерен раскрывать детали предложенного США плана по Украине, предпочитая вести переговоры без широкого освещения в прессе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россия заинтересована в успехе переговорного процесса по Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Москва не планирует вести обсуждение мирного плана через СМИ.

    Песков заявил: «Ради успеха процесса – а мы заинтересованы в успехе – мы не намерены вести это в мегафонном режиме и не намерены вести никакие обсуждения через СМИ». Так пресс-секретарь прокомментировал вопросы по поводу возможного раскрытия позиции Кремля относительно ключевых пунктов плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты не представляли России проектов договора по украинскому вопросу.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сократил количество пунктов в проекте мирного урегулирования на Украине с двадцати восьми до двадцати двух, и многие из них были решены благоприятно.

    Владимир Путин допустил, что план Соединенных Штатов может быть использован как основа для урегулирования на Украине.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 01:05 • Новости дня
    Agence France-Presse сообщило о планах Уиткоффа отправиться в Москву 1 декабря

    Tекст: Антон Антонов

    Специальный представитель президента США Стив Уиткофф намерен отправиться в Москву 1 декабря, сообщает Agence France-Presse.

    «Уиткофф направится в Москву в понедельник», – сообщает Agence France-Presse .

    По данным AFP, его встреча с президентом России Владимиром Путиным должна состояться во вторник, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Флориде прошли переговоры США и Украины по украинскому урегулированию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни до отъезда Путина в Индию.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 12:38 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с Уиткоффом 2 декабря

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником США Стивеном Уиткоффом состоятся во второй половине дня 2 декабря в Москве, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Встреча российского президента Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом пройдет во второй половине дня 2 декабря, передает ТАСС.

    Данную информацию подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, добавив: «Встреча с Уиткоффом планируется на завтра. Он, собственно, сам вчера об этом сказал».

    Песков уточнил, что переговоры намечены на вторую половину дня. Также представитель Кремля сообщил, что сегодня у президента России состоятся несколько закрытых совещаний, посвященных подготовке к российско-американским контактам, которые намечены на завтра.

    Он также подтвердил, что кадры начала встречи будут опубликованы. По поводу возможных заявлений по ее итогам Песков сказал: «Посмотрим».

    Ранее Песков подтвердил, что спецпосланник США Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни до отъезда президента России в Индию.

    Глава американского государства Дональд Трамп сообщил, что встреча Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным ожидается в Москве и участие в ней может принять Джаред Кушнер.

    Трамп рассказал о направлении своего спецпосланника в Москву для переговоров с Путиным по урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 13:01 • Новости дня
    Песков воздержался от оценки перспектив российско-американских отношений

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что делать выводы о развитии отношений между Москвой и Вашингтоном пока рано.

    Кремль сейчас не рассматривает варианты, которые могут определить дальнейший курс США в отношении России, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что обсуждать перспективы российско-американских отношений преждевременно.

    Такой ответ прозвучал на вопрос о том, можно ли спрогнозировать, какими станут контакты между странами – будут ли они носить сопернический или партнерский характер. «Пока об этом говорить преждевременно», – заявил Песков.

    Дальнейшие оценки и обсуждения будут возможны только после того, как появится конкретика по линии двусторонних контактов, отметил пресс-секретарь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником США Стивеном Уиткоффом состоятся во второй половине дня 2 декабря в Москве.

    США понимают позицию российского руководства по украинскому урегулированию. Вашингтон оценивает процесс переговоров по Украине как сложный, но подходит к нему реалистично.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 12:35 • Новости дня
    Кремль уточнил время встречи Путина и Уиткоффа в Москве

    Песков: Встреча Путина и Уиткоффа должна начаться через пять часов

    Tекст: Вера Басилая

    Встреча президента России Владимира Путина с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом стартует в Москве через пять часов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Владимир Путин проведет встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Москве примерно через пять часов, передает ТАСС.

    «Господин Уиткофф будет в Москве, он наш главный переговорщик, и он встретится с нашим президентом», – отметил Песков в комментариях для индийских СМИ в преддверии саммита России и Индии в Нью-Дели.

    Песков заявил, что до этого представители США и Украины провели несколько недель довольно напряженной работы, чтобы подготовить версию плана урегулирования по инициативе президента Дональда Трампа.

    Ранее самолет, предположительно перевозящий спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа, пересек Атлантический океан и вошел в зону контроля европейских авиадиспетчеров.

    В Москве 2 декабря во второй половине дня пройдут переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа.

    На встрече будет обсуждаться продвижение мирной инициативы Трампа на Украине, и этот день будет являться важным для мира, как заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили Зеленый Гай и Доброполье
    Туск в Берлине потребовал от Мерца выплатить репарации
    МВД Грузии обвинило Би-би-си во лжи
    Тайвань предупредил о длительной ссоре между Китаем и Японией
    Эстония удвоила доход от экспорта вооружений
    МЧС сообщило о пробке с 350 грузовиками на трассе «Байкал»
    Большунов извинился за толчок Бакурова на этапе Кубка России

    Мир готовится к новой эпохе низких цен на нефть

    ОПЕК+ боится падения нефтяных котировок ниже 60 долларов за баррель, однако спасать мировые цены больше не собирается. Остановка роста добычи – лишь временная. Дальше ОПЕК намерена продолжать двигаться в этом же направлении. А роль балансировщика нефтяного рынка теперь отводится США: пусть они, наконец, пострадают. Подробности

    Перейти в раздел

    Долг Европы перед Россией Прибалтика стремится оплатить собой

    Латвия, Литва и Эстония вместе с главой дипломатии ЕС Каей Каллас заняли наиболее непримиримую позицию в отношении перспектив мира на Украине. Кроме того, они настаивают на немедленной конфискации замороженных активов России. Этим Прибалтика создает для себя такое будущее, какого больше всего боится. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия обваливает украинскую «стену дронов»

    В последние недели российские войска резко ускорили темпы освобождения исторических территорий России – 1 декабря были освобождены такие значимые населенные пункты, как Волчанск и Красноармейск. Это происходит в значительной степени потому, что российские войска научились обнаруживать и ликвидировать ключевой в современной войне ресурс противника – операторов БПЛА. Как это происходит? Подробности

    Перейти в раздел

    Для подготовки к войне с Россией Франция обирает даже пенсионеров

    Французские власти предпринимают отчаянные усилия для того, чтобы свести концы с концами в государственном бюджете страны. Жертвой экономии стали даже американские пенсионеры, которые до последнего времени пользовались во Франции правом бесплатного медобслуживания. Какие еще и за чей счет планируются сокращения – и причем здесь агрессивные планы Франции против России? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленскому подобрали замену

      Бывший главком ВСУ Валерий Залужный, занимающий сейчас должность посла Украины в Лондоне, призвал украинцев отказаться от «полной победы». Прежде всего это означает то, что Залужный готовится сменить Владимира Зеленского.

    • Деньги России защитила одна страна

      Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

    • Чрезвычайная ситуация в Сербии

      Президент Сербии Александр Вучич нарисовал перед гражданами страшную картину, которая должна стать реальностью до конца года: нет топлива, не проходят платежи, перебои с электроэнергией, в магазины не подвозят продукты и т. д. Спасти Сербию могут только Россия или США.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации