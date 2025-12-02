Стало известно о встрече Дмитриева и Уиткоффа в Москве во вторник

ТАСС: Дмитриев и Уиткофф проведут переговоры в Москве во вторник

Tекст: Вера Басилая

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, а также глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и американский спецпосланник Стивен Уиткофф проведут встречу в Москве, передает ТАСС.

По данным источников агентства, знакомых с программой визита американского представителя, переговоры состоятся во вторник.

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником США Стивеном Уиткоффом пройдут во второй половине дня 2 декабря в Москве.

глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что этот день будет важным для мира.