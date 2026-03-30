Депортации россиян из США резко выросли за два года
Количество депортаций россиян из Соединенных Штатов за два последних финансовых года кратно увеличилось, превысив отметку в 400 высланных человек.
Число депортаций россиян из США в последние годы заметно увеличилось. Если в 2021 финансовом году было выслано 80 человек, а в 2022 финансовом году – 68, то в 2023 финансовом году показатель вырос до 229 случаев, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные американского правительства.
В следующем финансовом году количество депортаций достигло уже 464 человек. Больше всего россиян выслали из штата Калифорния, затем следуют Филадельфия и Пенсильвания, говорится в проанализированной статистике.
Окончательных данных за 2025 финансовый год пока нет: выборка показывает 137 депортаций, при этом уточняется, что информация актуальна на январь 2025 года.
Ранее генеральный консул России в Нью-Йорке Алексей Марков заявил о тревоге российских релокантов из-за ужесточения миграционной политики США и риска принудительной депортации.