Сенат США отложил обсуждение санкций против России из-за визита Уиткоффа в Москву

Tекст: Вера Басилая

По данным издания Kyiv Post, рассмотрение законопроекта о новых санкциях против России в американском сенате приостановлено на фоне запланированного визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву, передает РИА «Новости».

Согласно материалу, задержка связана с тем, что ключевой представитель бывшего американского президента Дональда Трампа должен вести переговоры с российскими властями в ближайшую неделю.

Напомним, что инициатором законопроекта стал сенатор Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов в России). Его законопроект предусматривал введение импортных пошлин в 500% на товары из тех стран, которые продолжают покупать у России нефть, газ и уран.

По данным СМИ, решение отложить рассмотрение этого вопроса отражает приоритет дипломатии над конгрессом. Более того, республиканцы отмечают, что самой сдерживающей силой является позиция Дональда Трампа, который, по их мнению, не торопится с утверждением новых санкций.

Президент России Владимир Путин ранее подтвердил, что Уиткофф посетит Москву по поручению Дональда Трампа. Ожидается, что этот визит станет важным элементом текущих переговоров между двумя странами.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что встреча Стивена Уиткоффа с Владимиром Путиным в Москве ожидается на следующей неделе и в ней может принять участие его зять Джаред Кушнер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готовится к визиту специального посланника президента США Стивена Уиткоффа, который ожидается на следующей неделе.

