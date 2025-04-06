Tекст: Дарья Григоренко

В третий год после смерти Жириновского Слуцкий и другие члены партии посетили его могилу на Новодевичьем кладбище в Москве, чтобы возложить цветы и почтить память. Слуцкий заявил, что три года без Жириновского были тяжелыми, но в этот период партия смогла сплотиться и избавиться от нечестных членов, передает РИА «Новости».

Слуцкий добавил, что «быть в ЛДПР сегодня – это гордость, и множество россиян желают пополнить ее ряды». По заветам Жириновского партия защищает страну, президента РФ и отстаивает скорую победу России в спецоперации, дату которой Жириновский предсказал с потрясающей точностью.

«Пришло время ЛДПР, как предсказывал Владимир Вольфович, который силой интеллекта умел заглянуть в будущее», – сказал Слуцкий.

Слуцкий выразил благодарность всем, кто поддерживал ЛДПР все эти годы, подчеркнув, что партия стала единой семьей, направленной на великое будущее России.

Накануне депутаты ЛДПР предложили Центробанку выпустить юбилейную монету с изображением Жириновского, посвященную 35-летию партии и 80-летию ее основателя.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия Владимира Жириновского на государственном уровне в 2026 году.

Напомним, Жириновский умер в возрасте 75 лет в 2022 году после тяжелой и продолжительной болезни.