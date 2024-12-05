Путин одобрил подписание договора о безопасности России и Белоруссии

В Селидово собирают факты охоты ВСУ на мирных жителей

Жительница Селидово рассказала о расстреле ВСУ жителей многоквартирного дома

«Мы продолжаем фиксировать подробности резни, организованной ВСУ в Селидово», – сообщил Григорьев. По его словам, по адресу Кузнецова, 23 ВСУ расстреляли супругов 1974 и 1973 года рождения. У женщины – четыре огнестрельных ранения. Женщина лежала практически раздетая, вероятно, сначала ее изнасиловали, а потом убили. У мужчины – смертельные ранения в область головы. «Соседи нам рассказали, что как раз поблизости был дом, где жили украинские военные, которые и убили мирных жителей», – отметил собеседник.

Председатель Международного общественного трибунала привел свидетельства очевидицы преступлений ВСУ в Селидово. Жительница Валентина В. рассказала, как украинские военные пытались выманить жителей из подъездов домов, чтобы убить. Так погибли жители соседнего с ней дома: «Закрыли подъезд. ВСУ говорят:

«Открывайте, открывайте, вам ничего не будет». Тетя Валя открыла, и их, четырех человек, застрелили. Они ничего не сделали. Лена просто сидела на диване. Они ее застрелили. Застрелили сына, спрашивали, что это он не воюет? Сашу застрелили. Тетя Валя начала кричать, и ее застрелили. Лена говорит, что же вы делаете? А один ВСУшник говорит: «А що з нею робыть?» А второй говорит: «Да пристрели ее». И они ее пристрелили.

Мальчик Коля забежал. Он рядом здесь жил, он слышал, что стреляют. Он побежал, и его тоже убили. Потом в этой квартире они сидели, их человек 12 было. Напротив парень жил, он это все видел в окно. Они ему окна прострелили…

ВСУ отходили, а мы стояли возле подъезда. Они начали стрелять. Мы слышим украинский говор: «Иди сюда, иди сюда». Мы бегом разбежались по подъездам. Мне прострелили дверь входную. Я забежала быстренько, а украинский военный кричит: «Она вон туда побежала». И они прострелили мне дверь, у меня вон до сих пор дырка…»

«Ждуны, ждуны, ждуны. Вот это только слышно было от них… Мне которые повыехали из города пишут: не может быть, что это Украина. Но я-то здесь осталась, я-то знаю, что это Украина убивала», – говорит жительница Селидово.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что Международный общественный трибунал по преступлениям киевского режима сообщил об убийстве не менее 100 жителей Селидово украинскими военными при отступлении. Боевики расстреливали мирных граждан в домах, во дворах и на улицах города.