Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.6 комментариев
Путин одобрил подписание договора о безопасности России и Белоруссии
Президент России Владимир Путин распорядился подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.
Документ с соответствующим распоряжением размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В распоряжении указано: «Принять предложение МИД, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами, о подписании Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства».
Путин также предоставил министерству иностранных дел России полномочия вносить изменения в проект договора при переговорах с белорусской стороной, при условии, что эти изменения не будут иметь принципиального характера.
Напомним, в пятницу в Минске состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства, где президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят укрепление оборонного пространства и другие важные темы.