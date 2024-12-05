Следующие друг за другом юбилеи: в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.0 комментариев
Путин и Лукашенко решили обсудить оборону Союзного государства
Кремль назвал темы встречи Путина и Лукашенко в Минске
В пятницу в Минске состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства, где президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят укрепление оборонного пространства и другие важные темы.
В Минске пройдет заседание Высшего госсовета Союзного государства, на котором встретятся президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, передает ТАСС. Основное внимание будет уделено вопросам обороны и укреплению общего оборонного пространства России и Белоруссии.
Кроме того, на повестке дня стоит обсуждение хода союзного строительства и перспектив дальнейшего интеграционного взаимодействия. В рамках заседания планируется принять решения по созданию объединенного рынка электрической энергии, противодействию незаконному импорту товаров, введению единых правил защиты прав потребителей и комфортных тарифов на услуги связи.
Помимо официального заседания, президенты проведут отдельную встречу для обсуждения других актуальных вопросов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Лукашенко в шутку предложил Владимиру Путину разместить в Белоруссии систему «Орешник». Путин в свою очередь пожелал Белоруссии успешного проведения выборов. Также сообщалось, что Лукашенко рассказал о просьбе украинских генералов связаться с Путиным.