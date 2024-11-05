Путин пожелал Белоруссии успешного проведения выборов

Эксперт: Православные ценности разделяют все народы России

Политолог Шаповалов: Милосердие, взаимопомощь и добровольчество присущи гражданам России независимо от вероисповедания

Tекст: Олег Исайченко

«Очень важно, что президент посетил выставку «Православная Русь – к Дню народного единства» именно в день праздника. Экспозиция рассказывает о том, как на протяжении всей русской истории в стране формируются и развиваются ценности милосердия, взаимопомощи, взаимоуважения, солидарности», – сказал Владимир Шаповалов, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

«Все это – традиционные русские ценности, характерные для всех наших сограждан независимо от вероисповедания. И кстати День народного единства – яркое тому свидетельство. И в дореволюционный период, и в Советское время, и сегодня меценатство, благотворительность добровольчество, волонтерство являются очень значимыми лейтмотивами нас самих», – добавил он.

По его словам, сейчас миллионы россиян участвуют в той или иной добровольческой и волонтерской деятельности. «Отдельно стоит сказать о той неоценимой помощи, которую российские волонтеры оказывают семьям военнослужащих, беженцам и пострадавшим от террористических атак ВСУ», – перечислил аналитик.

«Неслучайно Русская Православная церковь рассказывает об этом в рамках выставки, поскольку все это также является важной христианской ценностью. И тот факт, что практически каждый приход так или иначе участвует в помощи всем, кто в этом нуждается, является ярким подтверждением», – считает эксперт.

Политолог также обратил внимание на то, что для Путина обращение к благотворительности, милосердию и добровольчеству – тема не новая. «Глава государства постоянно обращает пристальное внимание на подобные гражданские инициативы, а также лично взаимодействует с представителями подобных организаций», – говорит политолог. Резюмируя, он отметил, что визит президента на выставку именно в День народного единства подчеркивает, насколько важна эта деятельность для всех.

Напомним, Владимир Путин посетил XX церковно-общественную выставку-форум «Православная Русь – к Дню народного единства», передает ТАСС. Мероприятие, которое проходит в Московском Манеже, совмещает в себе марафон «Знание. Первые» Российского общества «Знание» и мультимедийную экспозицию «Спешите делать добро». Президенту провели экскурсию по экспозиции.

Главу государства встретил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, председатель Патриаршего совета по культуре. Митрополит провел президента по залам выставки, где представлена масштабная экспозиция. Волонтер стенда «Церковь помогает», операционная сестра церковной больницы святителя Алексия Апполинария Старунова рассказала Путину о социальном служении.

После этого российский лидер вместе с патриархом Кириллом и митрополитом Тихоном подошли к иконе преподобномученицы Елизаветы Федоровны. Президент узнал, что освящение образа приурочено к 160-летию со дня рождения великой княгини. Икона, написанная маслом в традициях академической живописи XIX – начала XX века, была создана художницей Светланой Ивлевой специально для выставки.

Помимо этого, Путин осмотрел мультимедийную экспозицию «Спешите делать добро». Выставка демонстрирует путешествие по эпохам милосердия и благотворительности, начиная с раннего христианства до современности. Организаторы представили исторические свидетельства и личные истории людей, которые доказали силу добра в мире своим примером.