Лукашенко рассказал о просьбе украинских генералов связаться с Путиным

Tекст: Валерия Городецкая

Лукашенко на конференции по евразийской безопасности рассказал, что в 2022 году украинские генералы звонили ему с просьбой помочь связаться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы сдаться, передает РИА «Новости».

По его словам, ситуация была напряженной, когда российские войска находились на окраинах Киева, и международное сообщество, включая папу римского и страны Запада, пыталось убедить Москву остановить боевые действия.

Лукашенко отметил, что российское командование вывело войска от Киева, поверив в обещания Запада. Он подчеркнул, что на данный момент ситуация на Украине остается опасной, и Киев пытается заставить ЕС привлечь войска НАТО в конфликт. Однако, как считает Лукашенко, эскалация не выгодна ни России, ни Белоруссии, ни другим странам Евразии.

Президент Белоруссии призвал к немедленным переговорам без предварительных условий, подчеркнув, что на Украине еще есть военные, которые хотят прекратить конфронтацию. Он добавил, что Белоруссию называют «соагрессором» из-за того, что российские войска вошли на Украину с территории Белоруссии во время учений.

Ранее Лукашенко заявил, что Запад понял, что надо договариваться по Украине, потому что не в состоянии победить Россию на поле боя.