Лукашенко: Запад осознает, что Украина на поле боя не победит

Tекст: Вера Басилая

По словам Лукашенко, Запад осознает невозможность победы Украины на поле боя и необходимость проведения мирных переговоров с Россией, передает ТАСС.

«Последние мои контакты с умными представителями «цивилизованного Запада» говорят о том, что у нас наметился некий крен. Запад понял, что надо договариваться по Украине, грубо говоря, возможно быть ничьей», – заявил президент Белоруссии.

Лукашенко отметил, что Запад стремится сохранить лицо, избегая повторения ситуации в Афганистане, и призвал к началу переговоров без предварительных условий.

По мнению белорусского лидера, необходимо приступить к разрешению конфликта за столом переговоров, оставив разбор причин на потом.

Он заявил, что переговоры могут привести к приостановке боевых действий и отводу войск от линии соприкосновения, что позволит избежать жертв.

Белорусский президент также выразил мнение, что его страна должна участвовать в мирных переговорах, поскольку это важно для обеспечения собственной безопасности Белоруссии.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что прогнозы Владимира Зеленского о завершении спецоперации на Украине к 2025 году нельзя воспринимать всерьез, так как они являются всего лишь его «хотелками».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что мирное предложение Владимира Путина требует вывода украинских войск с новых российских регионов, включая Донбасс и Новороссию.

На саммите БРИКС Владимир Путин обвинил Запад в использовании Украины для создания угроз безопасности России.